Daddy Yankee estuvo predicando en Medellín en un evento cristiano: “Fue un honor compartir con tanta gente buena”

Daddy Yankee sorprendió en Medellín al predicar en evento cristiano y compartir su testimonio de fe - crédito @daddyyankee/Instagram

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, que dejó atrás los escenarios de música urbana para dedicarse a compartir su fe cristiana, participó en el evento “A pesar de todo fest”, celebrado el jueves 27 de marzo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, Antioquia.

El evento reunió a cerca de 20.000 personas en una jornada que combinó música, espiritualidad y solidaridad, con el objetivo de transformar vidas y recolectar donaciones de alimentos para más de 250.000 personas en situación de vulnerabilidad.

En su intervención, el cantante destacó cómo su vida cambió tras un episodio crítico de salud en Cali, que casi le cuesta la vida - crédito @daddyyankee/Instagram

El intérprete de éxitos como Gasolina y Rompe, que anunció su retiro de los escenarios en 2022, sorprendió al público paisa al aparecer como invitado especial en el festival: “Para mí, este día es especial porque puedo compartir con ustedes el mensaje que ha transformado mi vida: el amor de Cristo”.

Durante su intervención, Daddy Yankee compartió un emotivo mensaje sobre su experiencia de fe, destacando cómo su vida cambió tras un episodio crítico en el que casi pierde la vida.

El cantante aprovechó su presencia en el evento para animar a los asistentes a seguir el camino de la fe y a vivir con propósito - crédito @daddyyankee/Instagram

El artista recordó un incidente ocurrido en Cali, donde estuvo al borde de un infarto antes de subir a un escenario. En ese momento, prometió a Dios que si lograba superar la situación, dedicaría su vida a servirle.

“Yo recuerdo aquí en Cali, iba a punto de cantar un show y yo no sabía que era hipertenso, que padecía de la presión y ese día a punto de treparme en la tarima, por poco me da un infarto. Así que casi faltando y yo sabiendo que estaba a punto de morir, le dije al señor que si me levantaba de aquí le prometía que le iba a servir, y por eso estoy aquí esta noche porque cumplí mi promesa. Cuando nosotros hacemos promesas con Dios y ponemos la mano en el arado, nosotros somos lo que vamos para el frente todo el tiempo”, expresó el cantante.

Más de 20.000 personas fueron testigos del relato del cantante puertorriqueño - crédito @daddyyankee/Instagram

El evento contó con la participación de otros artistas cristianos como Barak, Redimi2, Indiomar, Marcos Yaroide, Mission Música y Gracia Worship, además de oradores como Richard García, Rafa Bermúdez, Luis Paz y Juan E. Pulido.

El artista puertorriqueño, que se define actualmente como “discípulo de Cristo”, aprovechó la ocasión para dirigirse a los asistentes y alentarlos a seguir el camino de la fe. El artista expresó: “Recuerden que ustedes hicieron un pacto con el Señor y desde hoy su nombre está escrito en el libro de la vida. Qué lindo ver tantas almas viniendo a Cristo, los felicito muchísimo, han tomado la mejor decisión de sus vidas, amén”.

En su mensaje, Daddy Yankee también compartió su alegría por conocer más a fondo la región de Antioquia y su gastronomía - crédito @daddyyankee/Instagram

El evento “A pesar de todo fest” no solo fue una plataforma para que Daddy Yankee compartiera su testimonio, también una oportunidad para inspirar a otros a buscar un propósito más profundo en sus vidas. “Recuerden que Cristo es el camino, la verdad y la vida”, concluyó el artista en su intervención, dejando claro que su misión ahora es llevar un mensaje de transformación y esperanza a todos los rincones del mundo.

En sus redes sociales, el cantante también compartió su experiencia en el evento y su gratitud hacia Colombia, un país que ha sido clave en su carrera musical.“Qué honor llevar las buenas nuevas a mi Colombia que tanto amo. En los estadios que daba conciertos, ahora mi Padre me lleva a llevar su Palabra. Dios sigue siendo el mejor estratega en la historia”, escribió en su cuenta de Instagram.

Daddy Yankee expresó su gratitud hacia Colombia, un país que ha sido clave en su carrera musical, y destacó la belleza de Antioquia - crédito @daddyyankee/Instagram

Además, agradeció la oportunidad de conocer más a fondo la región de Antioquia, destacando su belleza natural y su gastronomía, incluyendo la emblemática bandeja paisa: “Fue un honor compartir con tanta gente buena, adoradores, artistas urbanos del reino pero sobre todo ver jóvenes rehabilitados y buscando de Jesús. Fueron cientos de almas para el reino. También aproveché para conocer más de fondo a medallo y sus bellezas, gracias a mi bro José A. Osorio. Y qué nunca falte la bandeja paisa! Dios Bendiga a Colombia!”.

Las palabras del puertorriqueño se robaron la atención en las redes sociales, tanto sus seguidores como figuras del entretenimiento le comentaron en su publicación. “😢 ¿Dónde fue?”, preguntó el cantante de música popular Yeison Jiménez. J Balvin comentó: “La familia Boss” y el reguetonero J. Álvarez agregó: “El camino, amén🙏”. Y fanáticos expresaron: “¡Gloria a Cristo!!! 🙌🏼🙌🏼 ¡Te amamos Raymond!!! 😻”; “El mejor de todos los tiempos con la bendición de Dios 🙏🏾”; “Viva Cristo 😍”; “🙂 ¿No, cómo me lo perdí? 🥲”.

Las palabras de Daddy Yankee generaron miles de reacciones en redes sociales, con fanáticos y colegas celebrando su transformación espiritual - crédito @daddyyankee/Instagram

El cambio en la vida de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila de Daddy Yankee, no es reciente. El reguetonero se convirtió al cristianismo en 2016, aunque mantuvo su fe en privado durante varios años. Fue en diciembre de 2023, durante un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, cuando anunció públicamente su conversión, declarando: “Jesús vive en mí y viviré para Él”. Desde entonces, ha utilizado su influencia y plataformas para compartir mensajes de esperanza y valores cristianos.

Daddy Yankee también ha incursionado en la música cristiana. En marzo de 2024, lanzó su primera canción en este género, titulada Donante de Sangre, en la que reflexiona sobre el sacrificio de Cristo y su impacto en la humanidad. En mayo del mismo año, presentó Loveo, otro tema que profundiza en su fe y compromiso espiritual.