A más de tres años del crimen de Mauricio Leal y su madre, esto es lo que ha pasado con sus bienes

En noviembre de 2021, el mundo de la farándula se detuvo para llorar la muerte del reconocido estilista de celebridades colombianas, Mauricio Leal –y de su madre–, que a lo largo de su vida había logrado montar un imperio en el mundo de las altas peluquerías de Bogotá.

Luego de que se comprobara que se trató de un asesinato doble a manos del propio hermano de Mauricio Leal, Jhonier Leal, que reconoció haber matado a su hermano y a su mamá Marleny Hernández, el destino de los bienes y las propiedades de Leal continúa en el limbo.

Así lo dejó saber Semana a través de una investigación periodística, en la que se conoció que la enorme casa del exclusivo conjunto residencial Arboretto ubicado en la vía a La Calera, Cundinamarca, donde fueron hallados sin vida, continúa sin poder arrendarse debido a problemas legales y la resistencia de los vecinos.

Incluso, según conoció el medio, mientras tanto, la disputa por la herencia y el proceso de extinción de dominio mantienen congelados todos sus activos.

Lo que dejó Mauricio Leal

De acuerdo con el artículo, Mauricio Leal dejó una serie de propiedades y empresas que, lejos de encontrar un destino claro, han sido objeto de maniobras legales y conflictos familiares. Entre estos bienes figuran su lujosa casa en La Calera, un apartamento en La Cabrera (Bogotá), dos vehículos de alta gama, la peluquería Mauricio Leal Peluquería S. A. S. y la empresa musical Mauricio Leal Music S. A. S., en la que el propio estilista producía sus canciones.

Sin embargo, el proceso de sucesión estuvo teñido de traición desde el inicio. Jhonier Leal, condenado por el doble homicidio, intentó quedarse con la peluquería y movió dinero de las cuentas de su hermano a las suyas. De hecho, en los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, él sigue figurando como representante legal de la empresa.

En consecuencia, uno de los mayores obstáculos en este caso es el proceso de extinción de dominio que pesa sobre los bienes de Mauricio Leal. La Fiscalía sostiene que existen indicios de que estos fueron adquiridos con dinero proveniente de lavado de activos.

Entre las pruebas presentadas está la compra de un inmueble valorado en más de 1.300 millones de pesos sin justificación clara de su origen. Además, el nombre de Leal apareció en la Lista Clinton y se le han señalado presuntos vínculos con Luis Carlos Posso Urdinola, relacionado con redes de narcotráfico.

La casa de La Calera que nadie quiere habitar

La mansión de La Calera permaneció bajo custodia durante casi un año después del asesinato. Aunque la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha intentado ponerla en arriendo desde 2022, los trámites legales y la oposición de los residentes han impedido cualquier avance.

“El tema con esos bienes está muy complicado. La idea es ponerlos en arriendo, pero hay muchos temas jurídicos de por medio que han complicado los procesos. Además, la renuencia de la gente del conjunto por la estigmatización ha sido muy dura (...). Prácticamente no quieren que nadie entre allá”, explicó una fuente cercana al caso.

La percepción negativa de la propiedad ha sido otro factor determinante. Vecinos del sector aseguran que el ambiente en la casa es “pesado” y que incluso realizaron rituales para “limpiar” la energía del lugar. “¿Quién va a querer vivir ahí? Nadie. Es muy difícil que esa casa vuelva a tener un habitante”, expresaron habitantes del conjunto residencial.

En cuanto al apartamento en La Cabrera, este fue excluido del registro de la SAE en enero de 2025 y transferido a la empresa Hoc Consultores y Auditores S. A. S., especializada en consultoría en salud. Sin embargo, el resto de los bienes de Leal, incluidas sus cuentas bancarias y sociedades comerciales, siguen en manos de la Fiscalía sin avances significativos en el proceso judicial.

El abogado Élmer Montaña, que representó a la familia de Marleny Hernández en el proceso judicial, aseguró que decidió apartarse de los trámites relacionados con los bienes debido a irregularidades. “Yo nunca me quise meter en el tema de los bienes porque desde el principio me di cuenta de que el tema no estaba claro. Había cosas muy turbias de abogados y por eso no me quise meter en eso (...) La Fiscalía los incautó dentro de un proceso de extinción de dominio”, afirmó.