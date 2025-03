Revelaron cuáles serán las preguntas de la consulta popular del Gobierno Petro para aprobar la reforma laboral: hay sorpresas

La consulta popular será debatida en el Congreso de la República - crédito Presidencia

Desde que el presidente de la República, Gustavo Petro, supo la noticia de que la reforma laboral se hundió en la Comisión Séptima del Senado, lejos de aceptar una nueva derrota en el Congreso de la República, anunció que implementaría una consulta popular para que los colombianos decidan sobre los cambios en las condiciones de trabajo.

“Ya inicia el proceso de consulta popular, es ya. No es que vamos a esperar a ver si el espíritu santo logra un milagro en el corazón de quienes falsamente levantan el Cristo, pero para apoyar el rico de Colón, no para apoyar a Jesús, el carpintero, trabajador”, detalló el jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Reforma laboral archivada en el Congreso marcó un revés para el gobierno de Petro - crédito @MinSaludCol/X

Así las cosas, fuentes cercanas a la Casa Nariño confirmaron a Blu Radio que el paquete de preguntas de la consulta popular estaría casi listo para ser presentado en el Congreso de la República. El documento constará de 10 a 12 preguntas que tienen dos opciones de respuestas sí o no.

Así mismo, aseguraron que los interrogantes están enfocados en varios de los puntos de la reforma laboral, específicamente, el recargo de 100% de los días festivos y dominicales, además del aumento de la licencia de paternidad de 2 a 12 semanas. También incluye preguntas sorpresivas relacionadas con las plataformas digitales, licencias temporales, tercerización laboral, entre otras.

El jefe de Estado cumplió su promesa de preguntar si los colombianos si están de acuerdo con que la jornada laboral termine a las 6:00 p. m., que en caso de ser aprobada por los colombianos traería cambios en el recargo nocturno.

Lista de preguntas de la consulta popular

El Gobierno centra su estrategia en la consulta popular, buscando que sea el pueblo quien decida sobre la reforma laboral - crédito Ovidio González/Presidencia

¿Está usted de acuerdo con la eliminación de los contratos de prestación de servicios?

¿Está usted de acuerdo con los contratos a término indefinido?

¿Está usted de acuerdo con un contrato formal para los aprendices del Sena?

¿Está usted de acuerdo con las licencias temporales sin que se afecte el salario cuando se trate de dolores menstruales?

¿Está usted de acuerdo con acabar con la tercerización laboral para favorecer la estabilidad laboral?

¿Está usted de acuerdo con el aumento de la licencia de paternidad de dos a doce semanas?

¿Está de acuerdo con establecer regulaciones para los trabajadores de plataformas digitales con el fin de garantizar más derechos laborales?

¿Está de acuerdo con que la jornada nocturna comience a partir de las 6 de la tarde?

¿Está de acuerdo con que se pague el 100 % de los domingos y festivos?

A propósito, el primer mandatario, junto al ministro del Interior, Armando Benedetti, estudian la posibilidad de realizar una consulta digital con el fin de que los colombianos elaboren una pregunta que sería incluida en el mecanismo de participación ciudadana.

Mientras que el Gobierno nacional finiquita los últimos detalles, la firma encuestadora Invamer reveló la intención de voto de los colombianos en caso de que se implemente la nueva jugadita de Petro para aprobar la reforma laboral.

Los colombianos tienen opiniones divididas con respecto a la consulta popular - crédito Registraduría Nacional

Ante esto, se le preguntó a los 1.200 ciudadanos encuestados de 56 municipios del país: “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo, con que el presidente Gustavo Petro convoque a una consulta popular para sacar adelante las reformas que propone su Gobierno?”.

El 50 % votó que está “De acuerdo” y el 43,2 % manifestó estar en “Desacuerdo”, mientras que solo el 6,8 % expresó que “no sabía o no responde”.

Según los resultados de la encuesta, la diferencia entre los que quieren votar y los que no es poca, puesto que hay un porcentaje importante de colombianos que todavía no tienen una opinión clara. Para Invamer, los que “Definitivamente sí votaría” son 29,2 % y “Definitivamente no votarían” con 29,9 %