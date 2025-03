Ministro de Salud evadió pregunta sobre muerte de niño por falta de medicamentos, prefirió referirse a Alejandro Gaviria

El ministro Jaramillo aseguró que quieren culpar al Gobierno nacional de las consecuencias por la falta de medicamentos - crédito Carlos Ortega/EFE

La falta de medicamentos esenciales en Colombia ha encendido las alarmas sobre la precariedad del sistema de salud, pues de acuerdo con múltiples denuncias ciudadanas, este déficit pone en riesgo la vida de pacientes que requieren fármacos de uso continuo.

El caso de Juan Manuel Villamil, un niño de 11 años que no pudo acceder a su tratamiento para el síndrome de Gaucher tipo 3 y falleció en septiembre de 2024, dejó en evidencia las graves consecuencias de la burocracia y los problemas financieros que enfrentan algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS).

El drama se ha agravado por los conflictos entre el Gobierno nacional y las EPS, las cuales acusan al Ejecutivo de no girar los recursos necesarios.

Por su parte, las autoridades señalan a las empresas privadas de ocultar medicamentos o de manejar reservas de manera indebida, haciendo que las filas en farmacias y hospitales se hagan interminables para miles de pacientes.

El caso de Juan Manuel Villamil: una búsqueda infructuosa

Juan Manuel Villamil sufría de síndrome de Gaucher tipo 3, enfermedad rara que provoca complicaciones neurológicas y exige un tratamiento riguroso con cuatro medicamentos diarios.

Durante años, su familia logró acceder sin problemas a los fármacos que lo mantenían estable; sin embargo, todo cambió a mediados de 2024, cuando la EPS que lo atendía entró en crisis financiera y solicitó su liquidación.

Por tal motivo, la mamá de Juan Manuel Villamil, Luz Anyela Parra, recorrió incansablemente farmacias y hospitales en busca de los medicamentos que su hijo necesitaba para controlar las crisis epilépticas.

Las excusas más frecuentes apuntaban a que las reservas se habían agotado o que no había existencias en los puntos de entrega, pero después de meses de desesperación, el niño falleció en el hospital San José de Bogotá.

La escasez de medicamentos esenciales en Colombia ha puesto en riesgo la vida de pacientes que requieren tratamientos continuos - crédito Superintendencia de Salud

Jaramillo: “Podría tocar otros temas”

Ante este escenario, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró en entrevista con Camila Zuluaga para la emisora Blu Radio, que prefiere no salir a hablar de este tipo de casos, dado que no quiere polemizar.

Zuluaga puso sobre la mesa casos como el de Juan Manuel Villamil para exigir respuestas; Sin embargo, Jaramillo optó por evadir la pregunta directa.

“Nosotros no hemos querido salir a publicar lo que han venido retrayendo de unas muertes de dos niños, me he callado y no he salido a tocar este tema porque me parece que yo podría tocar otros temas”.

En un intento de aludir a la pregunta, el ministro intentó responsabilizar a terceros y, de manera particular, desvió la conversación hacia el exministro de Salud Alejandro Gaviria.

Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que las críticas del exministro Gaviria es un tema del que prefiere hablar - crédito Mariano Vimos/Colprensa y Ministerio de Salud

“Yo podría tocar, por ejemplo, el tema de una persona que nos contradice a nosotros permanentemente, que es el doctor Gaviria que interpuso una tutela para que no se le diera tratamiento a una joven en Estados Unidos”, agregó.

“No me voy a poner a polemizar”

Durante la entrevista, Jaramillo hizo hincapié en que no deseaba “politizar” el asunto y señaló que no consideraba pertinente entrar en una polémica sobre el fallecimiento de niños, porque le parecía que los medios intentaban culpar al Gobierno nacional y, en particular, al presidente Gustavo Petro.

“No me voy a poner a polemizar con usted. Están acusando al presidente de la República de ser responsable de esa muerte y usted no quiere ahora que yo contradiga una situación de esas, entonces yo no creo que yo tenga por qué estar aquí en este medio”.

La pugna entre Petro y Alejandro Gaviria

El presidente Gustavo Petro y el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria han sostenido un fuerte cruce de acusaciones.

El mandatario denunció el hallazgo de miles de medicamentos almacenados en una bodega de Audifarma en Bogotá que, según él, habrían sido negados a los pacientes.

El exministro Alejandro Gaviria culpó al Gobierno nacional de la crisis en el sistema de salud - crédito @agaviriau/X

Gaviria, por su parte, describió el actuar del Gobierno como “ridículo y trágico”, afirmando que Petro se comporta como un “jefe de bodega” más que como un gobernante.

También aseguró que la estrategia oficial de “descubrir reservas” no aborda el problema estructural del sistema de salud ni la logística de distribución de fármacos.