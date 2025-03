Así celebró el congresista que buscó, “voto por voto”, que se hundiera proyecto que regulaba la eutanasia: “Para Dios no hay nada imposible”

Recientemente se hundió otro proyecto de ley relacionado con la eutanasia - crédito EFE/Biel Aliño

Su nombre es Luis Miguel López Aristizábal, es representante a la Cámara por el departamento de Antioquia y resalta en su perfil de X que uno de sus rasgos más importante es su catolicismo.

Debajo de su corbata suele llevar una cruz y en las últimas horas ha provocado varias reacciones al mostrarse en un video celebrando el hundimiento de la eutanasia para menores de edad.

Señaló que hizo cuanto pudo para que los congresistas decidieran no apoyar este proyecto de Ley, desde una postura “pro vida” que comparten parlamentarios como Miguel Polo Polo.

“¡Colombia dijo NO a la eutanasia en niños! Hoy celebramos la vida. El Proyecto de Ley que pretendía legalizar la eutanasia, incluso en menores de edad y personas con enfermedades no terminales, fue archivado en la Cámara de Representantes. Aunque muchos votaron a favor, no alcanzaron las mayorías necesarias. Y eso envía un mensaje claro: ¡la vida no se negocia! ¡No vine a este mundo a ver cómo los padres le quitan la vida a sus hijos con el aborto, ni cómo los hijos le quitan la vida a sus padres con la eutanasia! Seguimos firmes: desde la concepción hasta la muerte natural”, señaló.

Las réplicas de varios usuarios no se han hecho esperar y señalan al parlamentario y a sus simpatizantes de “mezquinos” por, tal como lo argumentan, anteponer sus creencias religiosas al dolor de enfermos que piden la eutanasia.

Se hunde por decimoséptima vez el proyecto de ley para regular la eutanasia en Colombia

El Congreso de la República archivó, una vez más, el proyecto de ley que buscaba establecer un marco legal para la eutanasia en Colombia. Durante la sesión de la Cámara de Representantes del 26 de marzo de 2025, la iniciativa obtuvo 90 votos a favor y 42 en contra, quedando a solo cuatro votos de alcanzar la mayoría requerida de 94 para su aprobación. Este revés marca la decimoséptima ocasión en la que una propuesta de este tipo no logra avanzar en el Legislativo desde que la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 1997.

A pesar de este nuevo obstáculo, los impulsores de la iniciativa no han dado marcha atrás. Juan Carlos Lozada, representante del Partido Liberal y ponente del proyecto, anunció que seguirá insistiendo en la regulación de la muerte médicamente asistida. Lozada expresó su frustración por el resultado, destacando que, a pesar de contar con una mayoría de votos a favor, la propuesta no logró superar el umbral necesario. Sin embargo, reafirmó su compromiso con la causa, recordando que otras iniciativas que impulsó en el pasado, como la prohibición de plásticos de un solo uso, tardaron años en concretarse.

El congresista también subrayó la importancia de eliminar las barreras que dificultan el acceso a la eutanasia en el país. Aunque el derecho a una muerte digna está reconocido desde hace más de dos décadas, en la práctica, muchos pacientes enfrentan trabas administrativas y legales que impiden ejercerlo plenamente.

Reacciones en el Congreso

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, lamentó el resultado y cuestionó la dinámica de la sesión. Según Salamanca, el debate se prolongó en discursos que, aunque relevantes, desviaron la atención de la necesidad de alcanzar el número de votos requerido. En sus redes sociales, expresó su descontento por lo que calificó como una oportunidad desperdiciada para garantizar el derecho a morir dignamente.

Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, destacó que el Congreso sigue sin saldar la deuda histórica con los colombianos que buscan acceder a este procedimiento. Pedraza manifestó su reconocimiento al esfuerzo de los legisladores que han defendido la iniciativa y reiteró que la lucha por la regulación de la eutanasia continuará en futuras legislaturas.