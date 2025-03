Margarita Rosa de Francisco se pronunció sobre la caída en la natalidad en Colombia: “Somos las mujeres las que parimos el mundo”

Margarita Rosa de Francisco habló de la taza de natalidad en Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

Por primera vez en la historia del país, el número de nacimientos en Colombia ha descendido por debajo de los 500.000 en un año.

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en 2024 se registraron 445.011 nacimientos, lo que equivale a una reducción del 13,7% en comparación con el año anterior.

Además, la tasa de fecundidad sufrió una notable caída, situándose en apenas 32 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, lo que representa una disminución de 21,3 puntos en la última década.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El Dane también resaltó que el porcentaje de nacimientos en mujeres de 35 años o más ascendió al 12,7% del total, reflejando un incremento de 2,3 puntos porcentuales en los últimos diez años. Aunque la disminución de la natalidad es un fenómeno generalizado en todos los grupos de edad, las mujeres mayores de 35 han aumentado su participación dentro del total de nacimientos.

Baja la natalidad en Colombia - crédito Eric Gay/AP

Este comportamiento, según la entidad, evidencia un proceso de transición demográfica acelerada en Colombia, con proyecciones que indican que en el mediano plazo este grupo etario asumirá un rol preponderante en la reproducción del país.

Ante esto, la actriz Margarita Rosa de Francisco dejó una opinión contundente en sus redes sociales, argumentando que no hay un escenario positivo para las mujeres, por ende es entendible que no quieran ser mamás. Además, trató de demostrar el poder que tienen las progenitoras en el mundo.

“Somos las mujeres las que parimos el mundo. Sin nuestra estricta voluntad no nacería nadie. Si eso no es tener poder, no sé qué más puede serlo (con razón la misoginia y el machismo; nos tienen literalmente pavor). Si quieren que nazca más gente, nos van a tener que proponer un mundo vivible“, escribió la actriz.

Como era de esperarse, su publicación inmediatamente generó una ola de comentarios y reacciones, a favor y en contra, incluso la médica Karen Cortés decidió explicarle lo que significa que no haya nacimientos y lo que en su experiencia significa la posición de Margarita.

Margarita Rosa de Francisco reaccionó a las cifras de natalidad en Colombia - crédito @Margaritarosadf/X

“Mi mencha estás cara dura. La Baja natalidad en Colombia ya está presentando efectos preocupantes. Entre ellos: menos trabajadores jóvenes en el futuro, afectando el crecimiento económico, menos cotizantes, por lo que el sistema de pensiones (ya una realidad) será insostenible, reformas urgentes. Esta parece ser muy apetecido por el progresismo, ya que tienen que cambiar las políticas de salud pública, empleo y pensiones para un colapso a mediano plazo. ‘Estamos a tiempo de seguir dormidos entonces mi querida Mencha’”, escribió la médica.

Previamente, Margarita también había dejado otro mensaje en el que se mostró a favor del cambio que hay con las cifras de nacimiento que ha tenido en el último año el país. Para ella esta sería una buena situación y decisión por parte de las mujeres colombianas.

“Estamos despertando”, expresó junto al enlace de un portal de noticias en el que contaban la información del Dane con las cifras de la taza de natalidad en el país actualmente.

Margarita Rosa de Francisco y su posición frente a la baja natalidad en Colombia - crédito @Margaritarosadf/X

Por otro lado, el Dane también compartió información sobre la edad promedio de fecundidad en 2024, la cual se ubicó en 27,1 años, lo que representa un incremento de un año con respecto a 2005. En el desglose regional, Bogotá presentó la media de fecundidad más alta, con 28,3 años, mientras que el departamento de Magdalena registró la más baja, con 26,0 años.

El panorama demográfico colombiano está cambiando a un ritmo acelerado, lo que plantea retos significativos en términos de políticas públicas y sostenibilidad del sistema poblacional en el futuro.

Mientras tanto, en plataformas como X sigue el debate sobre si la baja natalidad en Colombia es una buena noticia o una mala, especialmente a partir de los comentarios hechos por la actriz.