Margarita Rosa de Francisco reveló que el ejercicio le pasó factura: “Mis articulaciones no aguantaron”

Margarita Rosa de Francisco ha presumido en redes sociales que es una gran apasionada por el ejercicio, muestra de eso son las constantes publicaciones donde se le puede ver realizando pilates o yoga, por mencionar algunos.

Sin embargo, una reciente publicación de la vallecaucana en la que hace referencia a los trolls o aquellos que aprovechan sus expresiones en la red social para atacarla, despertó preocupación entre sus seguidores. La exreina y escritora confirmó que el ejercicio finalmente pasó su cuenta de cobro, a pesar del especial cuidado que presta, dada su condición física de la que había hablado en el pasado.

Según expuso Margarita Rosa en el mensaje que replicó en X, próximamente tendrán que reemplazarle la cadera derecha y las dos rodillas, diagnóstico que le fue entregado hace poco tiempo y agregó: “Me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron”.

De esta situación había hecho referencia en 2016 y 2018, el primer año en una columna para la revista Cromos, donde confesó su adicción al ejercicio “una dependencia de la cual no he podido zafarme” y que comenzó hace casi cuatro décadas, después de haber permanecido nueve meses con un corsé de yeso “mientras mi columna adhería una barra de metal a sus vértebras lumbares, inobjetable opción quirúrgica para corregir una escoliosis progresiva”.

Cómo empezaron sus males con el ejercicio

De acuerdo con lo expuesto por la presentadora, cuando era muy joven y fue elegida para formar parte del ballet clásico en Cali, una línea bastante dura de enseñanza teniendo en cuenta que los profesores rusos y cubanos les enseñaron a soportar el dolor.

Sin embargo, fue su profesora de danza la que encontró una desviación en la columna que le impedía realizar ciertos movimientos y agregó: “No sé si fueron esos años de entrenamiento espartano en el conservatorio lo que sembró en mí ese rigor para cultivar un delirio estético a través del cuerpo, me propuse tener una figura sólida, fuerte, moldeada a mi gusto y bajo mis propios estándares de proporciones y equilibrio”.

En ese mismo artículo en el que incluso, hizo alarde de su escultural figura a pesar de que siempre intentó sabotear la idea de ser una mujer de curvas perfectas, aseguró que su cuerpo era la viva muestra de que es “todo un trazado, con estaciones y objetivos específicos”.

En 2018 ocurrió una situación similar, pero menos delicada de lo que ocurrió en su juventud, pues una fotografía publicada en sus redes sociales, con un catéter y en el que una vez más, dijo que el exceso de ejercicio había pasado su respectiva cuenta de cobro.

“Me tocó pasar la noche en la clínica por pura descompensación de mi organismo provocado por sobredosis de ejercicio, dieta desbalanceada y mucho trabajo. Me tocó parar una semana de hacer ejercicio, cosa que en mi vida nunca ha pasado. Llevo más de 25 años sin que haya descansado más de tres días. Solo en los postoperatorios de mis dos operaciones de columna”, dijo.

Su rutina de pilates y para qué le funciona

A través de su cuenta de X, Margarita Rosa de Francisco les presume a sus seguidores como con el paso de los años sigue conservando la elasticidad desde que comenzó a adentrarse en el mundo fitness. Con un mensaje, la vallecaucana explicó por qué hace ejercicio, si ya no planea desfilar en una pasarela o posar desnuda en una revista.

“El ejercicio físico es una gran opción para luchar contra la amargura. Como estoy a favor de que las personas tengan éxito (en todos los sentidos) haciendo lo que aman. El pilates basa su centro en el core, entonces siempre están involucrados el abdomen, entonces siempre lo mantiene apretado y tonificado y como me di tanto palo en los gimnasios, pues esta es la forma de ejercicio que encontré, digamos más amable con mi cuerpo porque ya las rodillas no me dan”, reveló la actriz.