Los detalles tras el crimen de Stefany Garzón, la joven asesinada dentro del bar donde trabajaba en Bogotá: su familia recibió amenazas

En esta calle del barrio Lisboa se ubica el bar hasta donde llegó el homicida que disparó en contra de Stefany Liseth Garzón Caviedes, de 22 años - crédito Google Maps y Mauricio Castañeda/EFE

El crimen de una joven identificada como Stefany Liseth Garzón Caviedes volvió a encender las alarmas en Bogotá.

En este nuevo asesinato, la víctima fue atacada a quemarropa por parte de un sujeto que llegó hasta el bar en el que trabajaba la joven de 22 años y madre de dos niños, y de un solo disparo en la cabeza acabó con la vida de Stefany.

Por la forma del crimen, ocurrido el barrio Lisboa de la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, algunos miembros de la comunidad han calificado la muerte de Stefany como feminicidio.

Luciendo una gorra que le permitió ocultar su rostro y portando ropa oscura para evitar ser captado por cámaras de seguridad en la zona, el sujeto llegó hasta el bar ubicado en uno de los callejones del barrio Lisboa, donde también funcionan otro locales dedicados a la venta de licor, pasada la medianoche del domingo 23 de marzo de 2025, haló del gatillo cuando tuvo cerca a la mujer, sin que ella se diera cuenta que él estaba allí.

A raíz de este homicidio, la comunidad convocó una velatón el jueves 27 de marzo de 2025 a las 7:00 p. m. con un solo fin: elevar su voz y pedirle a las autoridades que no dejen pasar más tiempo para que no se detengan las pesquisas que buscan dar con este sujeto, debido a que no se descarta que este hombre pueda estar pensando en abandonar la ciudad. Esto último se lo contó una fuente a Infobae Colombia, y añadió que este agresor, de tez blanca y cabello rubio, es oriundo del departamento del Tolima.

El agresor de Stefany Garzón vivía en otro barrio de Suba

De igual forma, y como indicó el diario Q’hubo Bogotá, el crimen de Stefany Garzón ocurrió ante la mirada de varios de los clientes que suelen asistir al establecimiento, pero a pesar de su reacción no se logró atrapar al homicida, que huyó de la escena antes de la llegada de la Policía.

“Dicen que a los pocos minutos de lo ocurrido unos policías llevaron a la pelada hasta el Hospital de Suba en una patrulla. Para qué, pero llegaron muy rápido a atender el hecho, aunque ella ya se veía muy mal. Lo raro es que nadie conocía al tipo que hizo eso, dicen que nunca lo habían visto por estos lados”, comentó uno de los testigos que habló con el medio bogotano.

Asimismo, el residente en el barrio Lisboa le contó al periódico (edición del miércoles 26 de marzo) que “la pelada como que tenía una hermana que vivía cerca, apenas pasó eso empezaron a buscarla”.

Y en efecto, la joven vivía cerca al punto con sus familiares, pero el miedo se respira en el sector, debido a que la misma fuente le contó a este medio de comunicación que el mismo agresor de Stefany habría amenazado a su hermana”.

Por este motivo el circulo más cercano de la joven no ha brindado entrevistas a medios de comunicación, porque como explicó uno de los habitantes de esta zona de Bogotá, “si ya asesinó a una persona, puede volverlo a hacer otra vez”.

Con este mensaje a través de grupos de mensajería y redes sociales se está convocando a la comunidad en el barrio Lisboa a la velatón para exigir justicia en un caso que ellos mismo calificaron como un feminicidio - crédito cortesía

Velatón para dar con el asesino de Stefany Garzón en Suba

Con la velatón que convocaron los residentes en el barrio Lisboa de la localidad de Suba, los habitantes de este barrio que limita con Engativá, esperan que las autoridades puedan reforzar sus labores para que no dejen escapar a este sujeto y logren dar con él, dado un detalle que dejó aterrados a los vecinos, y en especial a las mujeres, debido a que todo habría sido producto de un caso de acoso. Esta versión se mantiene en investigación por parte de la Policía.

Y es que hubo dos episodios con anterioridad que refuerzan la hipótesis que se ha publicado en varios medios de comunicación del país, donde se dijo que este sujeto habría asediado a la joven. Y en efecto, la fuente consultada por Infobae Colombia expresó que Stefany Garzón tuvo que dejar de asistir a unas capacitaciones que se llevaron a cabo el salón comunal del barrio Santa Cecilia, vecino a Lisboa.

Allí, y luego de ir en dos ocasiones, Stefany tuvo que desistir de acudir a estos encuentros debido a un sujeto “que la asediaba”. Dicho hombre sería el mismo que le disparó en el bar.

Además, este sujeto tendría conocimiento de armas de fuego debido a que prestó el servicio militar. Estos detalles tienen en ascuas a los vecinos de la zona, debido a que temen que se puedan presentar represalias por parte de este hombre.

La comunidad en Suba espera que las autoridades den con la captura del homicida - crédito Luisa González/Colprensa

Por todo lo anterior, se espera que la Policía y la Fiscalía General de la Nación unan sus conocimientos para poder dar con este agresor en el menor tiempo posible y que responda ante la justicia por el crimen que dejó a dos niños su madre.

Por último, y de acuerdo a las cifras reveladas en el informe “Vivas nos queremos” del Observatorio de Feminicidios de Colombia, en enero de 2025 se presentaron 79 feminicidios en el país. Esto quiere decir que en promedio cada día se presentaron dos crímenes en Colombia donde las víctimas fueron mujeres, y frente al mismo periodo de 2024 esto representó un aumento del 50%.

En el caso de Antioquia, en enero de 2024 ocurrieron ocho feminicidios, mientras que en 2025 fueron 16; en el caso de Bogotá, se pasó de dos a cinco casos comparando los mismos lapsos (40% de más casos). Esta lista de los tres puntos con mayores casos en Colombia la completa el departamento del Atlántico, que elevó en 12% los feminicidios, dado que pasó de siete casos en 2024 a ocho en 2025.

“La falta de distribución económica y la precarización laboral hacen que las mujeres más empobrecidas sean las principales víctimas”, explicó Carol Rojas, coordinadora del Observatorio de Feminicidios de Colombia.