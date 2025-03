Ella es la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’: confesó tener fuertes roces con Karina García por infidelidad con exprometido

La nueva famosa estuvo en Protagonista de Nuestra Tele en 2017 - crédito montaje @laugonzalezdiaz - captura de pantalla La casa de los famosos

La modelo, empresaria e influenciadora fitness Laura González se integrará al programa La casa de los famosos Colombia este jueves 27 de marzo, en un movimiento que ha generado gran expectativa entre los seguidores del formato.

Su entrada no solo marca un giro en la competencia, sino que también trae consigo tensiones previas con algunos de los participantes, lo que podría alterar las alianzas y rivalidades dentro de la casa como con Karina García.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Laura González Díaz, también conocida como Laura G, no es ajena al mundo de los realities. Su primera incursión en este tipo de programas fue en 2017, cuando participó en Protagonistas de Nuestra Tele. Desde entonces, ha construido una carrera como modelo y empresaria, además de consolidarse como una influenciadora en temas de fitness y estilo de vida.

La empresaria y creadora de contenido estuvo en 'Protagonistas de Nuestra Tele' en 2017 - crédito @laugonzalezdiaz/ Instagram

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 400.000 seguidores, comparte contenido relacionado con viajes, recomendaciones para una vida saludable y publicaciones que destacan su belleza.

De acuerdo con lo publicado por el canal, Laura llega al programa con una actitud decidida y asegura que dará lo mejor de sí misma en esta nueva experiencia. Aunque se encuentra soltera, ha dejado claro que no tiene interés en establecer vínculos sentimentales con los hombres que ya forman parte de la competencia.

Laura tendría roces pendientes con Karina García

La modelo y empresaria Laura González Díaz reveló recientemente un episodio que marcó profundamente su vida personal.

Según detalló en una entrevista para el programa XYZ, de RCN Radio, descubrió que su prometido le había sido infiel con Karina García, actual participante de La casa de los famosos Colombia. Este hecho ocurrió pocos días antes de la boda que ambos tenían planeada, lo que llevó a la cancelación del evento y a un difícil proceso emocional para González.

De acuerdo con lo relatado por la modelo, el descubrimiento de la traición se dio mientras ella y su pareja residían en Río de Janeiro debido a compromisos laborales de él.

Durante un viaje a Colombia, Laura encontró una imagen que desató todas sus sospechas, en la fotografía, Karina García aparecía vestida de rojo y posando en la sala de la casa que compartía con su prometido. Este detalle fue suficiente para que González identificara el lugar y concluyera que su pareja había estado con García en su ausencia.

La creadora de contenido confesó que su propósito principal en la casa es “desenmascarar” a Karina - crédito @laugonzalezdiaz/ Instagram

“Esa es mi casa, se las presento. Esa mesa la escogí yo, la decoración y todo”, expresó la modelo mientras mostraba la imagen durante la conversación en el programa radial.

En una entrevista para Mix 92 en la que estuvo Laura hace unas semanas dio más detalles de la supuesta infidelidad. “Yo llevaba una relación prácticamente de tres años, y no solo la estoy culpado a ella, lo culpo a él que no me dio el lugar, porque si él no la invita”, dijo Laura.

Además, la empresaria añadió que antes de ver las fotos de Karina en su apartamento no la conocía, por lo que decidió buscarla en redes sociales “Yo me di cuenta de que ella me seguía en Instagram, ella sabía perfectamente quién era yo… Después de esa situación yo me separo y caigo en una depresión”, aseguró la nueva integrante de La casa de los famosos Colombia.

Así reaccionaron los televidentes a la confirmación de Laura para el programa

Aunque había expectativa por el nuevo ingreso del famoso al reality, las reacciones del público no fueron del todo favorables cuando se conoció que se trataba de Laura Gonzalez y más aún cuando confesó en el video de la promoción que su objetivo era ir a enfrentar a Karina.

Ante las palabras de la influencer, los televidentes incluso pidieron que la eliminaran en la primera semana. “¿La podemos sacar ya?”, “deberíamos sacarla desde ya”, “lo del jefe con Karina ya es personal”, “marica, ya suelten a Karina”, “cero necesaria la entrada de Laura, dejen de traer conflictos de afuera”, “no has entrado y ya te queremos sacar”, “Nena, la otra semana te vas, con la mujer leal no, no seas atrevida”, “Nunca vi un canal acatar tanto a una mujer como RCN ataca a Karina García”, fueron las reacciones en redes sociales.

Los internautas no celebraron el ingreso de Laura a La casa de los famosos Colombia - crédito @laugonzalezdiaz / Instagram

Los seguidores incluso recordaron que Karina ha sido la única de los famosos que no ha tenido un reto de “congelados” con un familiar, pues todas las personas que han ido al reality durante esta actividad la han atacado.