Andrés Julián Rendón respondió a Petro y aseguró que está dispuesto a reunirse con él para “escucharlo echar globos”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que el presidente Gustavo Petro no ha cumplido sus promesas de campaña a la ciudadanía - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció luego de que el presidente Gustavo Petro lo criticara en pleno evento público por su ausencia. Pues, el primer mandatario estuvo en la inauguración de los primeros Juegos Fronterizos, llevada a cabo en Turbo, Antioquia, el 26 de marzo de 2025, pero no contó con la compañía del gobernador.

En su discurso hizo referencia a la falta de ejecución de recursos aportados por el Ministerio del Deporte para la contratación de docentes de Educación Física en los colegios y aseguró que tanto el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar González, como Rendón, tienen responsabilidad al respecto.

No obstante, al percatarse de la ausencia del gobernador de Antioquia, afirmó que esta se explicaría por motivos racistas. “Aquí, alcalde, usted tiene una responsabilidad como jefe del Gobierno local, lo tiene el gobernador, pero él no viene nunca a donde yo voy, no le gusta sentarse a mi lado porque yo no soy tan blanquito. A mí me gusta ser más el presidente de los pobres que presidente de El Poblado (comuna de Medellín)”, afirmó el presidente.

El gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, comparó su administración con la de Gustavo Petro para mostrar avances en educación, infraestructura y otros sectores- crédito @AndresJRendonC - EFE

La respuesta del gobernador: “Yo no le huyo”

Ante las declaraciones del jefe de Estado y de Gobierno, Andrés Julián Rendón se pronunció, sin explicar precisamente los motivos de su rechazo a los eventos del presidente. Sin embargo, insistió en que está dispuesto a confluir en los mismos espacios con Gustavo Petro, con el fin de conversar o de simplemente escuchar lo que tiene para decir.

“Presidente Petro, yo no le huyo a los debates, así sean con usted y eso signifique escucharlo echar globos y prometer cosas que no ha cumplido. Usted no ha podido cumplirle ni a mis paisanos de Urabá y tampoco a los colombianos”, aseveró. Con el objetivo de comparar su administración con la del jefe de Estado, reveló los proyectos que ha implementado en el departamento. Uno de ellos tiene que ver con garantizar el acceso a internet satelital en Puerto Girón, en el Urabá. Además, se han invertido más de $240.000 millones en infraestructura vial, servicios públicos y educación.

“A nosotros nos gusta hacer que las cosas pasen. Echar cuentos es muy fácil. Usted se ha dedicado a prometer y le ha faltado el cumplimiento”, indicó. Además, aseguró que hay importantes proyectos que se adelantarán en el departamento sin contar el dinero del Gobierno nacional, algo que ya está pasando con la Vía al Mar, que conecta a Colombia con Antioquia, y que, al parecer, sucederá con el acueducto de Urabá. “Cambie ese caballito de batalla y deje de echarle la culpa de la ineficiencia de su Gobierno a los habitantes de El Poblado de Medellín. Nosotros llevaremos el acueducto a Urabá y eso se hará sin un solo peso de su Gobierno, que además no tiene de dónde ponerlo”, aclaró. Añadió: “Su maledicencia con Antioquia es realmente delirante”.