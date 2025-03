Jhonny Rivera reveló lo que le gusta, lo que no y más detalles de su relación con Jenny López: “Que deje algo a la imaginación”

Jhonny Rivera reveló detalles de su intimidad con Jenny López - crédito @jhonnyrivera/IG

El cantante de música popular Jhonny Rivera no solo ha sido motivo de conversación en las redes sociales por sus éxitos musicales, sino también por los temas relaciones a su situación sentimental, especialmente desde que es novio con la joven cantante Jenny López.

A pesar de la diferencia de edad de 30 años, la pareja ha demostrado que su amor es sólido y que los comentarios ajenos no afectan su felicidad. De hecho, el intérprete de Comprendí que te perdí compartió detalles sobre su convivencia con Jenny López y mencionó cómo ven actualmente los comentarios de las personas sobre su relación en entrevista con Eva Rey.

“Cada vez menos, pero no dejan de molestar con el tema de la diferencia de edad, pero como yo decía desde el principio, yo no voy a discutir con nadie porque en el fondo tienen razón. A ver, que estoy mayor para ella, pues claro, eso no se puede tapar, pero mi felicidad no es negociable, ella me ha dado felicidad, me ha dado paz, me río con ella todo el tiempo. Entonces yo no voy a hacer feliz a otro a costa de mi felicidad”, dijo Jhonny Rivera.

Sin embargo, en la conversación con la periodista para el programa Desnúdate con Eva, el cantante reveló detalles de su intimidad, con los que generó más reacciones entre el público, pues dijo qué es lo que lo enamorada de Jenny López, lo que lo enoja, los últimos regalos que se han dado y lo que piensa sobre el futuro de su novia.

Jhonny Rivera contó intimidades de su convivencia con Jenny López - crédito @jennylopez_oficial/IG

“Cuando ella me mira y yo le miro su cabello, me fascina su cabello. (...) Me va a matar ella, pero me saca la piedra que no madrugue, yo me levanto todos los días a las 6:00 de la mañana, ella se levanta a las 9:00 de la madrugada. En cuanto al detalle, yo le digo: ‘Amor, puse este dinero para apoyarte en una campaña de tu nueva canción, un dinero bueno’ y eso para ella es muy significativo; yo quiero que ella progrese, que ella salga adelante, entonces yo todos los detalles es que vaya hacia adelante. (El detalle de Jenny López con él) unos zapatos que me los regaló hace poquito”, contó Rivera.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación que hizo respecto a la particular costumbre que tiene Jenny a la hora de dormir, pero que él trata de evitar.

Jhonny Rivera confesó que a López le gusta irse a descansar sin ropa y aunque para muchos puede ser normal, el cantante de música popular expresó que no está del todo de acuerdo y que ha intentado persuadirla de cambiar ese hábito.

“Le encanta dormir desnuda, pero yo le digo: Amor, déjame algo a la imaginación, por favor. Le encanta dormir desnuda, le encanta, ella es feliz, pero yo le digo: ‘Piensa en que hay un temblor, hay que salir de afán y ¿qué?’”, contó Jhonny entre risas, expresando su preocupación ante una posible emergencia en la madrugada y ella no tener ropa puesta.

Jhonny Rivera confesó intimidades de su relación con Jenny López - crédito @desnudateconeva/TikTok

A lo que Eva reaccionó diciéndole que “parece un abuelito” y él indicó que “sí, pero que Jenny de todas formas muchísimas veces duerme desnuda”. Sin embargo, también dejó claro que su intención no es controlar a Jenny, sino hacerle entender que, desde su punto de vista, es mejor dormir con algo de ropa, incluso para mantener la temas en la imaginación.

Las declaraciones de Jhonny Rivera no pasaron desapercibidas y rápidamente se volvieron tema de conversación entre sus seguidores. Algunos internautas aplaudieron la complicidad de la pareja y resaltaron que, a pesar de los comentarios negativos, han sabido mantener una relación estable y amorosa.

Por otro lado, hubo quienes criticaron una vez más la diferencia de edad y consideraron innecesaria la confesión del cantante sobre la vida privada de su pareja.