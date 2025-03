Viena Ruiz dijo adiós para siempre a la televisión y recordó sus 40 años en las pantallas como presentadora: “No fue fácil”

Viena Ruiz se despidió de las pantallas tras 40 años de carrera profesional - crédito @vienaruiz/Instagram

Con emotivo mensaje a través de sus redes sociales, Viena Ruiz se despidió oficialmente de la televisión colombiana en la que trabajó por 40 años como modelo y presentadora.

La periodista confirmó que a sus 57 años consiguió pensionarse mientras trabaja en el equipo de conductores del matutino Buen día Colombia, del Canal RCN, del que retiró tras decidir jubilarse y dedicarse a “descansar”.

“40 años en la televisión… ¡Y qué camino tan hermoso ha sido! 🌟 Desde que empecé como modelo a los 18 años hasta convertirme en presentadora de noticias y crear junto a Yamid Amat una sección que abrió puertas para muchos en el periodismo político y de entretenimiento, cada paso ha sido un regalo y un aprendizaje. Recordar hoy estos 39 años de carrera es un honor inmenso. 🙏❤️”, escribió Viena en su cuenta de Instagram.

Aunque inició en el mundo del entretenimiento como modelo a sus 18 años y en 1993 se ganó un protagónico para actual en la telenovela Sólo una mujer, junto a Marcelo Cezán y Angie Cepeda, Viena Ruiz se catapultó como una de las presentadoras más prestigiosas del país y de las pocas figuras que consiguió mantener una imagen de credibilidad que navegó con facilidad entre las noticias generales y las de farándula.

“Desde Los Secretos de Viena Ruiz en CMI y Caracol hasta cada experiencia frente a las cámaras, solo puedo dar gracias a Dios por acompañarme siempre en este camino que no es fácil, pero que cuando se recorre con pasión, amor, respeto y honestidad, los resultados llegan”, así hizo referencia a una de las secciones que tuvo en los informativos y que la posicionaron como una de las caras favoritas de la audiencia nacional, además de sus piernas, se convirtieron en un hito en las pantallas.

Al final, Ruiz agradeció la última oportunidad que tuvo de cerrar con broche de oro y salir por la puerta grande de las cámaras, en su paso por el programa de las mañanas en el Canal RCN.

“Cerrar esta etapa profesional al pensionarme a mis 57 años en el canal RCN, donde he vivido tantas satisfacciones, es motivo de gratitud y alegría. Haber trabajado en los canales más importantes del país —CMI, Caracol, RCN, TeleVid y Teleantioquia— ha sido un privilegio. ¡Gracias a quienes han sido parte de este viaje!”, concluyó.

Viena Ruiz confirmó su retiro de ‘Buen día, Colombia’ y de las pantallas

La presentadora y actriz paisa decidió poner fin a su participación en el programa matutino transmitido por el Canal RCN en el que acompañó a Ana Karina Soto y Orlando Liñán por más de un año.

El último día de Ruiz al aire será el 31 de marzo de 2025, marcando el cierre de un capítulo importante en su vida profesional. A sus 57 años, la antioqueña optó por priorizar su bienestar y dedicar más tiempo a su familia.

En una entrevista con la revista Vea, Ruiz explicó que su decisión no fue sencilla, pero que se siente satisfecha con el camino recorrido. “Hoy me siento feliz porque ya puedo pensionarme”, afirmó la presentadora, que comenzó su carrera en la televisión a los 18 años. Durante más de cuatro décadas, Ruiz ha sido una figura emblemática en los medios colombianos, destacándose por su carisma y profesionalismo en diversos programas y segmentos.

La ahora creadora de contenido digital también habló sobre el ritmo acelerado que ha marcado su vida laboral. “Llevo desde los 18 años en un ritmo vertiginoso (...) Mi ritmo actual es como de 5 de la mañana a 11 de la noche, es pesado (...) Llevo 40 años en que no he parado de trabajar y muchas personas dicen ‘qué rico ganarme dos sueldos’, eso es válido, pero no tengo esa meta, yo quisiera descansar, quisiera estar tranquila”, expresó.

Así mismo, La conductora explicó que, aunque le ofrecieron continuar trabajando en el canal, prefirió priorizar su bienestar. “Que sí podría haber seguido en el canal y en el programa, sí. Guillermo Restrepo me dijo que me quedara, que cómo me iba a pensionar, que no me retirara, que estaba muy joven”, comentó, pero su decisión ya estaba tomada.