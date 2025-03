Juliana Calderón atacó a hombre que denunció a su hermana por no pagar una deuda: “Póngase los pantalones, así sean orinados”

La hermana de la participante de LCDLFC criticó el hecho de que acusen a su hermana de no pagar la finca a su nombre - crédito @emfuror/IG

A mediados de febrero de 2025 se conoció la denuncia de un hombre que aseguró haberle vendido una finca a Yina Calderón por la suma de 1.265 millones de pesos, deuda que, al parecer, no ha sido pagada en su totalidad por la participante de La casa de los famosos Colombia.

El hombre, llamado Luis Alfonso Parra Vargas, habría reaccionado a una dinámica que realizó Juliana Calderón, hermana de la DJ, abriendo la caja de preguntas y respuestas, y provocó la ira de la menor de la familia lanzando un contundente interrogante sobre la millonaria deuda: “Ustedes dicen que tienen mucha plata. ¿Por qué no le acaban de pagar la finca al dueño?”

La pregunta generó tanta incomodidad en la abogada y empresaria, que no tardó en responderle a la persona que la cuestionó, con argumentos que pasaron a ser interpretados por los internautas como una amenaza: “¿Ustedes creen que si le debiéramos más de 1.200 millones de pesos nos entregarían las escrituras? Obviamente, no. Ni la persona más ingenua entrega escrituras debiendo 1.200 o 1.400 millones, que es lo que está diciendo ese señor”, expresó inicialmente la hermana de Yina.

Otro de los datos que entregó Juliana tiene que ver con la tenencia de la propiedad, ya que afirmó que las escrituras están a nombre de Yina Calderón, por lo que preguntó sobre la deuda a la que hace referencia la pregunta.

Y agregó: “Esta persona aprovecha que mi hermana entra a un reality para sacar esto a la luz y decir que mi hermana debe ese monto y aprovecharse de la situación … Esta persona lo que busca es beneficiarse de la fama de mi hermana”.

Sin embargo, ahí no terminó la respuesta de Juliana, que fue duramente criticada por los internautas al dar los argumentos en contra de Luis Alfonso Parra Vargas, con una contundente advertencia aprovechándose de su condición de salud para atacar: “Póngase los pantalones bien puestos, así sean orinados, pero bien puestos y por qué digo orinados, porque usted sabe su condición física”.

Y agregó: “Mejor si tiene tanto dinero y tanta cosa, no se manda a operar y se deja de beneficiar de la fama de mi hermana, le recomiendo que no dañe más la imagen de mi familia porque yo si voy subiendo videos donde está en su condición física que es totalmente desagradable”.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer y rápidamente se fueron en contra de Juliana Calderón por aprovecharse de la condición de salud del hombre para responder un interrogante, con mensajes como: “No le creo a una persona que tiene que escudarse en la enfermedad de otra persona”; “dónde se vota para que le cierren las cuentas a estas mujeres”; “la abogada de lujo atacando a otro por su condición de salud, me la imaginé en un juicio”; “es una desgraciada esa mujer, guisas”, entre otros.

Qué dijo el hombre sobre la finca que vendió a Yina Calderón

Después de dar algunos detalles sobre el terrero de la empresaria, el hombre le pidió el favor que le pagara la mitad de la deuda.

“No me has pagado mi finca, me debes 1.265 millones de pesos, y no me pagaste, ¿qué ha pasado Yina?, quiero recurrir a tu bondad, ya van 4 años que no me has pagado", explicó el hombre.

Por otro lado, Parra Vargas también hizo la aclaración sobre el tamaño del predio y explico que es mucho menor al que presume Yina. “Yo te dejé la casa bien amoblada, con mucho arte, pero quiero decir una cosa y corregirte, no son 32 fanegadas de tierra, son 19, que vienen siendo como 12 hectáreas”, dijo Luis Alfonso.