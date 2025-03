Shakira agradeció la asistencia de su amiga Eva Longoria a uno de sus conciertos en Ciudad de México: “Te amo hermana”

Shakira y Eva Longoria se encontraron luego de uno de los conciertos de 'Lo Loba' en México - crédito @shakira/Instagram

Shakira sacó tiempo en medio de su gira mundial Las mujeres no lloran con la que está haciendo historia en México para recibir en su camerino a la actriz estadounidense Eva Longoria.

Ambas estrellas latinas expresaron tanto la admiración como el cariño mutuo que se tienen, pues comparten una bonita amistad que recordaron en redes sociales donde presumieron su emotivo encuentro.

Shakira agradeció el acompañamiento de Eva Longoria en uno de sus espectáculos de México - crédito @evalongoria/Instagram

A propósito del paso de la actriz origen hispanomexicano por el territorio azteca en el que participó de la presentación oficial de la película Alexander y un viaje terrible, horrible, malo... ¡muy malo! y su coincidencia con una de las presentaciones que Shakira tiene en este país para verla en vivo.

Desde su cuenta de Instagram, Eva compartió imágenes de los momentos que disfrutó en el Estadio GNP de Ciudad de México, pero además, reveló la estrecha amistad que tiene con la cantante barranquillera que la recibió en su camerino donde compartieron unos minutos y un caluroso abrazo que quedó registrado para la posteridad.

Shakira contó con la presencia de Eva Longoria en uno de sus conciertos en México - crédito @evalongoria/Instagram

“¡Gracias por venir a mi concierto! ¡Me encantó verte! ¡Te ves increíble! ¡Mucha suerte con el estreno de tu nueva película Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip en Disney+! ¡La veré con Milan y Sasha!”, escribió Shakira en su cuenta oficial de Instagram donde dedicó una publicación a la especial visita de la actriz de Hollywood a la que prometió retribuir viendo con su hijos la nueva cinta cinematográfica de la que hace parte.

Por su parte, Longoria junto con los fragmentos del show que disfrutó al lado de varias amigas, compartió las publicaciones de la estrella colombiana con cortas, pero reveladoras frases como: “Te amooo hermana” y “Te quiero mucho mi Shak”, haciendo la analogía entre el nombre de la cantante y el rey de los océanos, el tiburón.

Shakira y Eva Longoria protagonizaron emotivo encuentro en México - crédito @evalongoria/Instagram

fuerte polémica se generó en redes sociales luego de que se difundiera un video en TikTok en el que se acusa a la producción del concierto de Shakira de dar trato preferencial a influencers durante la dinámica “Caminando con la Loba”, un evento exclusivo en el que 100 personas acompañan a la cantante al escenario en cada presentación de su gira Las mujeres no lloran world tour.

Se desató la controversia en redes sociales - Crédito ChicOp__ (X)

Durante todos los conciertos de Shakira, la cantante camina entre los espacios de las barricadas hasta llegar al escenario, acompañada por un grupo selecto de personas que fueron elegidas a través de concursos y dinámicas oficiales.

De acuerdo con lo que detalla el sitio web Camina con la loba, cada país tiene distintas formas de seleccionar a los participantes, que deben registrarse y recoger un kit que incluye unos lentes y una chamarra metálica que deben portar durante el recorrido junto a la cantante.

Sin embargo, lo que ha causado indignación entre los verdaderos fanáticos es la aparente preferencia hacia influencers y creadores de contenido que, según ellos, fueron colocados al frente del grupo, desplazando a los que llegaron primero.

En el video que se ha viralizado en plataformas como TikTok y X, se puede ver y escuchar a un grupo de personas reclamando la situación:

“Hubo algo que nos molestó a todos los fans. Todos participamos para ganar estar cerca de Shakira y de repente llegan los influencers a ponerse hasta enfrente. Nadie los quería ahí”.

En medio del caos, los fans enfurecidos comenzaron a gritar frases como: “A la cola, a la cola”, “Ellos no son fans, ellos no son fans”.

Este malestar se hizo más evidente cuando una de las asistentes enfrentó directamente a Kunno, un famoso influencer que formaba parte del grupo con acceso preferencial. “El Kunno hasta le tiraba”, comentó una fan visiblemente molesta por la situación.

Las críticas no tardaron en llegar. En los comentarios de TikTok y otras redes sociales, se podían leer opiniones concordantes con las quejas expresadas en el video.

“Pues es que eso es verdad, ellos participaron en una dinámica, ni al caso que le den prioridad a unos influencers, que muchos ni son fans o hasta en algún momento le han tirado al artista”, “Pinch*s tiktokers, son unos parásitos colgados”, “Los influencers arruinando todo como de costumbre” y “Que poca madre, que oportunistas”.