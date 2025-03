Esposo de Aida Victoria Merlano conmovió con publicación besando la pancita de la influencer: “Te estamos esperando”

El ganadero publicó un tierno video besando la pancita de Merlano Manzaneda - crédito @rastreandofamosos/IG

El 19 de marzo, las redes sociales vivieron una revolución total con la noticia de la llegada del primogénito de Aida Victoria Merlano junto a Juan David Tejada, con el que comparte desde hace algunos meses. Aunque la pareja hablaba de un noviazgo, Merlano Manzaneda confirmó en una de sus publicaciones que había contraído matrimonio con el ganadero.

De acuerdo con una publicación a través de sus InstaStories, Merlano Manzaneda aseguró que se sintió violentada cuando se confirmó lo de su embarazo, ya que había preferido mantener en secreto hasta que el bebé estuviera bien desarrollado en su vientre.

Por esa razón, la revelación llevó por nombre “¿Cómo eres tan fuerte?”, dejando evidencia que no fueron tiempos fáciles, pues sus exámenes y ecografías llegaron hasta las páginas de chismes.

Recientemente, la pareja conmovió a sus seguidores con la publicación de un video que fue replicado por las cuentas de entretenimiento, donde se observa a Tejada recostado en las piernas de Merlano Manzaneda.

Allí, mirando fijamente a la pancita de la creadora de contenido, se dispone a hacerle mimos y le dice una frase muy cerca dl vientre: “Te estamos esperando. Te amamos, te ama todo el mundo”.

Entre risas, el llamado por la barranquillera como “agropecuario” entre risas menciona que “ojalá que seas igual que tu mamá”, por lo que rápidamente dejó algunos comentarios entre los seguidores de la barranquillera de los cuales destacan: “Qué hermoso cuando se ve que es un bebé deseado por sus papá y lleno de amor”; “yo amo que ella sea feliz y que tenga un buen hombre a su lado”; “lo que le debe estar doliendo a Westcol no tiene precio, pero bueno, cada quien tiene lo que merece”, entre otros.

Qué más dijo Juan David Tejadas

Después de que Aida Victoria confirmara con un video que estaba en la dulce espera de su primogénito con Juan David Tejada, el empresario agropecuario no dudó en compartir un mensaje para la creadora de contenido.

En un comentario en la publicación de Instagram de la barranquillera, escribió: “Mi amor hermoso estoy muy feliz. Gracias por todo y por las clase de mujer que eres. Te amo mucho. Yo era el hombre más feliz del mundo, pero ahora ya puedo contarlo”. La influencer respondió con igual emoción, agradeciéndole por construir una familia juntos: “Te amamos muchísimo mi vida ❤️ gracias por cada momento, cada aprendizaje y por hacer familia conmigo”.

Aunque la vida de Juan David Tejada ha permanecido mayormente fuera del ojo público, algunos detalles de su pasado han salido a la luz. El empresario estuvo en prisión, aunque no reveló las razones exactas de su detención.

En una publicación en sus redes sociales, Tejada reflexionó sobre esa etapa de su vida, afirmando que fue una experiencia que lo salvó: “Gracias a mi Dios, porque estaba en un camino que no era. Yo doy gracias todos los días a eso, porque si no, me meten a la cárcel hoy no estaría vivo”.

Westcol habría reaccionado al embarazo de Merlano

Westcol, que mantuvo una relación intermitente con Aida Victoria Merlano durante aproximadamente un año, compartió una publicación en sus historias de Instagram pocas horas después del anuncio del embarazo. En esta publicación, el streamer incluyó un video del cantante Ryan Castro, amigo cercano suyo, interpretando una canción de desamor.

La letra del tema incluye frases como: “Me duele borrar las fotos y los videos que tenemos guardaditos en la carpeta de los dos. Solo queda conformarme con momentos del pasado”, lo que fue interpretado por sus seguidores como una clara reacción por el embarazo de la barranquillera.