Yeison Jiménez reveló la cuantiosa suma que puede llegar a costar hacer un concierto en El Campín de Bogotá

Yeison Jiménez cantará en El Campín el 26 de julio del 2025 - crédito Colprensa

El Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, conocido como “El coloso de la 57″, se ha convertido en un epicentro de la realización de grandes conciertos en Colombia. Sin embargo, el alto costo de organizar un evento en este escenario, además por su impacto en el estado de la gramilla, han generado un fuerte debate entre autoridades, artistas y aficionados al fútbol.

Pero es posible conocer de cerca la importante suma que hay que tener para poder alquilarlo y hacer un evento en su escenario, que es uno de los más importantes para los artistas que quieren realizar eventos allí.

En una entrevista para el podcast Sin Filtro, de la revista Semana, el cantante de música popular Yeison Jiménez anunció su próximo concierto en este recinto, programado para el 26 de julio de 2025, fecha en la que celebra su cumpleaños número 34.

Se trata de un hito dentro de su carrera, ya que será el primer artista del género en enfrentar el desafío de llenar un estadio con capacidad para cerca de 45.000 personas. A pesar del optimismo de Jiménez, organizar un evento de esta magnitud implica una inversión significativa, así como confesó el vocalista en el programa.

El cantante de música popular Yeison Jiménez habló de los retos financieros que vive por cuenta de la alta carga tributaria - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El cantante reveló la enorme carga económica que conlleva su presentación. “Un concierto en el Campín paga más de 1.500 millones de pesos en impuestos, un solo concierto. Hacer el concierto es un reto tan gigante que están en riesgo un millón y medio de dólares, solo por hacerlo. Saber si nos irá bien, solo Dios sabe”.

Ahora, los costos pueden ir variando por año, pero siempre incluye el pago de alquiler del estadio, impuestos y otros gastos asociados. En el 2023 de conoció a través del Manual de Aprovechamiento Económico del Espacio Público del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), el costo de alquiler del estadio por día equivale a ocho salarios mínimos legales, lo que actualmente representa más de 10 millones de pesos.

Pero es que el alquiler es solo una pequeña porción, adicionalmente, los organizadores deben pagar un porcentaje sobre la taquilla que en 2023 se calculaba en 13,12 % y para 2024 en 12,8 %. También se debe cancelar un impuesto del 10% sobre el valor total de la boletería.

Este es el estado actual de la cancha en el estadio El Campín, que es objeto se controversia luego de conciertos - crédito Grupo Sencia

Otros costos incluyen el uso de espacios comerciales dentro del estadio, que pueden oscilar entre 14 y 26 millones de pesos según la demanda del evento, y el pago de aproximadamente 80 millones de pesos por cada día necesario para el montaje y desmontaje del escenario. Además, el uso de las cuatro torres de iluminación tiene un costo aproximado de 1,3 millones de pesos por hora, según el manual. Además, los montajes suelen durar varios días y es necesario cumplir con las obligaciones de todo el personal involucrado.

Los retos financieros de Yeison Jiménez

El cantante también destacó en la entrevista que el sistema tributario en el país se ha vuelto más complejo, y en consecuencia, las circunstancias han afectado su enfoque empresarial. “Yo siempre pienso en generar empleo, pero el tema de los impuestos ha sido muy complicado. La carga tributaria está muy fuerte. Está tan fuerte que entre más se trabaje duro, pues más se paga. Entonces le dije a mi equipo que trabajemos a la mitad y pagamos menos”, expresó el artista.

Yeison Jiménez, en un concierto, en Manizales - crédito yeison_jimenez / Instagram

Consciente de los desafíos económicos, Jiménez aseguró que ha decidido frenar sus inversiones en nuevos negocios y enfocarse en la estabilidad de sus empresas actuales. “Yo seguiré generando empleo, pero no me meto más en negocios porque todos los días me ofrecen negocios y no lo quiero hacer. Quiero estar tranquilo porque ya tengo los dos años siguientes proyectados”, comentó.

Además, el cantante indicó que está realizando una reestructuración interna en sus empresas para optimizar su funcionamiento sin perder la capacidad de generar empleo. “No está fácil el poder crecer en un país que tiene tanto riesgo, entonces solo quiero estar tranquilo. Si eso significa no ganar tanto dinero como antes, pues prefiero estar así”, manifestó.