Darío Gómez sonó en medio de pasarela de la Semana de la Moda en París y el video se hizo viral en redes: “De Fashion Week a Cantina Week”

El modelo se hizo viral en redes meses atrás, luego de su icónico disfraz de la mamá de Matilda, la famosa película de una joven con poderes telequinéticos, y a cuya protagonista, Mara Wilson, le mostró en persona su creación en la Comic Con de Medellín, Colombia - crédito @jonatanclay/IG y elreydeldespecho/IG

Jonatan Clay, el modelo colombiano que se hizo viral en las redes sociales por su disfraz de la mamá de Matilda, la recordada película que se llama igual que su protagonista, la actriz estadounidense Mara Wilson, volvió a ser tendencia luego de su icónico disfraz de Zinnia Wormwood, interpretado por Rhea Perlman.

Esta vez el joven compatriota fue noticia por cuenta de una canción de Darío Gómez que sonó en una de las pasarelas de las que Clay hizo en el evento más exclusivo de moda en Francia: la Semana de la moda en París (Paris Fashion Week).

Pese a que esta reunión de los pesos pesados de la moda y el glamour se llevó a cabo del lunes 3 al martes 11 de marzo de 2025, no fue sino hasta la tarde del viernes 21 de marzo se conoció un detalle que pasó inadvertido en una de las pasarelas, y donde se estaba presentando la colección otoño-invierno (autumn-winter) del también diseñador colombiano Christian Colorado.

Y es que en el inicio de la pasarela, como lo dejó especificado en el mensaje que dejó junto al video del momento, Jonatan Clay y los demás modelos desfilaron de fondo con el famoso éxito a nivel mundial de Gloria Gaynor, I will survive (1978).

El video se conoció en redes el viernes 21 de marzo de 2025 - crédito @jonatanclay/IG

Pero lo que generó reacciones de los usuarios colombianos en la publicación de Instagram del connacional (@jonatanclay), fue el instante en el que la canción tuvo un cambio abrupto, para darle paso a uno de los covers más famosos del mismo éxitos musical, y uno de los que lanzó a la fama a Darío Gómez: Sobreviviré.

Darío Gómez y Gloria Gaynor abrieron pasarela en la semana de la moda en París

“At first I was afraid, I was petrified / Thinking I could live without you by my side”, inicia la canción de Gloria Gaynor, I will survive, que abre la pasarela. Pero seguido a esto, y siguiendo con la canción, la voz de Darío Gómez sigue para completar la estrofa que da comienzo a la canción: “Pero en las noches que pase tan preocupado por tu amor / Vi tu error, me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir”.

De esta forma, cada uno de los modelos que pasó, siguió con naturalidad durante el evento, pero esta situación, tal y como suele ocurrir en videos que se vuelven tendencia en el país, dejó cientos de comentarios en los que los compatriotas de Jonatan Clay dejaron volar el humor con mensajes donde quedó evidenciado que ninguna situación pasa de agache en el país, y se le saca un chiste a todo. Rasgo propio en la idiosincrasia colombiana.

“Colombia en Paris. Justo en el momento de mi pasarela para @christiancolorado.co, por cosas del universo, se escucha la transición entre la canción original de @gloriagaynor y el cover de @elreydeldespecho (Darío Gómez) ícono de la cultura colombiana”, aseguró el modelo colombiano, que resaltó este momento donde se exaltó una parte de Colombia en uno de los eventos más exclusivos de moda en el planeta.

Darío Gómez se hizo famoso en Colombia gracias a 'Sobreviviré', uno de sus primeros éxitos musicales - crédito @jonatanclay/IG y elreydeldespecho/IG

Sobre el motivo que dio pie a que sonara el cover de Darío Gómez, Clay explicó que todo fue “un homenaje del diseñador a su tierra y sus raíces, y justo tuve el honor de caminar al paso de este himno, vistiendo una colección que además juega con muchos elementos de la cotidianidad colombiana”.

Adicional a lo anterior, el modelo que se hizo viral a raíz de la visita de Mara Wilson a finales de noviembre de 2024 para la Comic Con Colombia de Medellín, donde le mostró a ella en persona su disfraz de la mamá de Matilda, finalizó su mensaje diciendo que como parte de la colección ‘Cielo Roto’ para la temporada otoño-invierno 2025 - 2026, “en cada prenda hay un guiño que evoca nuestra tierra, Colombia”.

Esta escena que más de un colombiano no se imaginaba que pudiera pasar, dejó para la posteridad cientos de comentarios, en su mayoría de connacionales, en los que se muestra que el humor es algo que nunca le va a faltar a los compatriotas, y resalta aún más, cuando el país es resaltado en otras latitudes del mundo.

Los usuarios en Instagram dejaron mensajes como “Díganme que repartían guaro en lugar de champaña”, “muy teso aguantarse no cantar a todo pulmón”, “yo me hubiera puesto a cantar con una de guaro (aguardiente) en la mano”, “pasó de Fashion Week a Cantina Week en un segundo” o “me dio fue una sed”, fueron algunos de los comentarios que desataron las risas.

Algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales, en su mayoría ciudadanos colombianos - crédito @jonatanclay/IG

Tal fue la incredulidad de algunos internautas frente a lo que estaban observando, que el mismo modelo colombiano Jonatan Clay confirmó en respuestas a algunos comentarios que todo sí ocurrió en realidad, y que no hace parte de un audio de fondo para acompañar el video.

Así reaccionó Mara Wilson al ver al modelo colombiano Jonatan Clay disfrazado de la mamá de ‘Matilda’

La actriz estadounidense Mara Wilson, recordada por su icónico papel en la película Matilda, llegó a Medellín el viernes 29 de noviembre para participar en la Comic Con, un evento que reúne a fanáticos de la cultura pop y el entretenimiento.

La presencia de Wilson en Colombia generó entusiasmo entre sus seguidores, que aún la identifican como la niña prodigio que marcó una generación con su actuación en el filme de 1996.

La Comic Con Medellín, que se llevó a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2024, es una de las convenciones más importantes de la región en cuanto a cultura geek, series, películas y cómics. La llegada de Wilson al evento no solo ha sido un motivo de alegría para los asistentes, sino también una oportunidad para revivir la nostalgia de una película que, casi tres décadas después de su estreno, sigue siendo un referente del cine familiar. Jonatan Clay causó furor con el disfraz que le presentó a la mismísima Mara Wilson.

Mara Wilson, protagonista de la película 'Matilda', fue sorprendida por su icónica, pero malvada madre del filme - crédito @Sensacinelatam/

La película Matilda, basada en la novela homónima de Roald Dahl, se estrenó el 28 de julio de 1996 y narra la historia de una niña excepcionalmente inteligente que desarrolla poderes telequinéticos. Criada en un entorno familiar negligente y enfrentando la tiranía de la directora de su escuela, Matilda encuentra apoyo en su bondadosa maestra, la señorita Miel (Miss Honey), con quien logra transformar su vida.

Este relato, cargado de humor y lecciones de superación, convirtió a la cinta en un clásico que ha trascendido generaciones, y por todo lo anterior fue que Jonatan Clay decidió hacerle un homenaje a la película, que terminó con el encuentro que dejó anonada a Wilson por lo similar que se veía el modelo colombiano a Zinnia Wormwood, nombre del personaje al que le dio vida Rhea Perlman.