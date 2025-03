Locutora de ‘Bésame’ reveló en vivo cómo es su lucha con una enfermedad mental: “uno pelea mucho con Dios”

Locutora de Bésame confesó que lucha con enfermedad emocional y contó detalles - crédito @saraflorezt/IG

La conversación sobre la salud mental ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, impulsada por los avances médicos y una creciente conciencia sobre la importancia del bienestar emocional. Incluso, por algunas celebridades y personalidades que han salido a revelar abiertamente que padecen enfermedades de este tipo, tratando de mostrar que es una situación real y de importancia.

Luego de que estos temas han salido en mayor cantidad a la luz y son abordados por más personas, las redes sociales y los medios de comunicación han empezado a tratar los trastornos como la ansiedad y la depresión y han dejado de ser temas tabú, permitiendo una mayor comprensión y empatía.

Recientemente, esta apertura se reflejó en la emisora Bésame, donde la locutora Sara Flórez, reconocida por su trabajo en el programa Inexpertas, conmovió a sus oyentes al compartir su lucha contra una enfermedad emocional.

Todo ocurrió mientras Sara presentaba la nueva canción de Yami Safdie y Camilo, titulada Querida yo, un tema que celebra la resiliencia y la superación personal. La letra del sencillo transmite un mensaje de esperanza y perseverancia:

“Querida yo, confía en nosotras Lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, Acá hay tanto para ver querida yo, la vida es rara y le gusta dar mil vueltas. Hay que caminar un poco, golpear un par de puertas”.

Profundamente conmovida por la canción, la locutora aprovechó el momento para abrir su corazón y compartir con su audiencia la experiencia que ha tenido al luchar con una situación emocional que lleva viviendo desde hace un tiempo.

Entre lágrimas, confesó que ha estado librando una batalla diaria contra una enfermedad emocional y que, en muchas ocasiones, ha sentido que su fe es puesta a prueba.

“Uno pelea mucho con Dios y yo peleo mucho con Dios porque todos los días tengo una lucha con una enfermedad emocional. Todos los días le digo: ‘¿será que nunca voy a salir de esto?, ¿me puedes ayudar?, ¿me das la mano?’ Es duro", confesó.

En ese momento, sus compañeras de programa alzaron la voz y le indicaron que no estaba sola, que era fuerte y que no querían que llorara, sin embargo, ella aseguró que se sentía bien comentándolo. Pero también explicó que la nació hablar del tema porque la canción de Camilo se lo recuerda y aunque le gusta, no es una interpretación que quiera adoptar en su vida en este momento, sino que le gusta y espera poder dedicársela en un futuro próximo, especialmente cuando se sienta mejor de su enfermedad.

“Escuché esta canción y me la quiero cantar otro día, cuando esté mejor. A veces digo: ‘¿dónde estás? No te escucho, me da miedo que no me respondas’ (refiriéndose a cuando habla con Dios). Todos los días le digo, igual te amo mucho, Dios y cuando Camilo dice: ‘No desesperes que Dios oye tus oraciones, si tarda él tendrá sus razones’, yo digo: ‘Wow, gracias’”, expresó con la voz entrecortada.

La historia tomó un giro aún más emotivo cuando Sara Flórez reveló que dejó un comentario en la publicación de Camilo sobre la canción, agradeciéndole por haber creador esa letra y esa música, pues tuvo gran impacto en su vida. Para su sorpresa, el cantante le respondió, demostrando que su mensaje había llegado a él.

“Yo le comenté a Camilo y Camilo me responde en sus comentarios. Yo le dije: ‘Me salvaste con esa canción’. Y sí, Camilo me respondió”, contó la locutora.

El testimonio de Sara Flórez se ha convertido en una muestra más de la importancia de hablar sobre la salud mental y el poder sanador de la música. Su valentía al compartir su historia ha resonado entre sus oyentes, recordándoles que no están solos en sus propias luchas. Así como también entre sus compañeras que le dieron palabras de aliento durante su intervención.