Daniel Briceño aseguró que Hollman Morris contrató a Juan Eduardo Montealegre para adelantar un proceso contra María Fernanda Cabal “con plata de Rtvc”

En la jornada del jueves 20 de marzo, el concejal bogotano Daniel Briceño, del Centro Democrático, denunció que, “con dinero de Rtvc”, Hollman Morris, director del sistema de medios públicos, habría contratado al abogado Luis Eduardo Montealegre en el proceso que tiene con la senadora opositora María Fernanda Cabal. Asimismo, afirma Briceño, el contrato también es para que Montealegre denuncie a todo aquel que hable mal de Rtvc.

Mensualmente, según se lee en el documento correspondiente al contrato, el abogado devengaría 47.600.000 pesos al mes, para un total de 495.040.000 pesos anuales.

“¿Por qué los colombianos con sus impuestos deben pagar sus peleas judiciales personales? ¿Por qué los colombianos con sus impuestos tienen que pagar sus ataques judiciales contra la oposición? Usted es un sinvergüenza y esto es ilegal”, cuestionó Briceño a Morris.

Cabal había denunciado que Morris hará todo lo que pueda por “llevarla a la cárcel”

En octubre de 2024 la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a través de su cuenta de X, compartió un video que el mismo gerente de Rtvc, Hollman Morris, publicó en sus redes sociales, donde se escucha decir lo siguiente: “A Cabal la llevo a la cárcel”.

Las palabras del periodista se dieron en la cabina de Radio Nacional de Colombia, mientras en el fondo suena el himno de Colombia. El gerente de Rtvc comparó lo sucedido con el exterminio de la Unión Patriótica, debido a que tenía invitados de esa colectividad en la mesa del programa. “La senadora lleva un exilio, yo llevo dos”, resaltó Hollman Morris.

Por tal motivo, la senadora María Fernanda Cabal denunció públicamente lo que considera una amenaza por parte de Hollman Morris. A través de sus redes sociales, Cabal aseguró que Morris está instrumentalizando la justicia para silenciar su voz de oposición.

La senadora, reconocida por sus posturas críticas hacia el Gobierno nacional, manifestó que continuará con su labor política sin dejarse intimidar.

“Esta amenaza de Hollman Morris, director de RTVC, que usa recursos públicos, demuestra una vez más la persecución e instrumentalización que hace de la justicia para callar una voz de oposición como la mía. No le temo y no me amedrantará”, afirmó la congresista del Centro Democrático.

Ese mismo año Hollman Morris denunció a la senadora María Fernanda Cabal por injuria y calumnia por sus cuestionamientos a los medios públicos.

El gerente de Rtvc estuvo acompañado del exfiscal Eduardo Montealegre, quien asesora legalmente a Rtvc por medio de un contrato, lo que ha generado más cuestionamientos en contra de Hollman de Morris.

Lo que llevó a la decisión legal por parte del periodista fue por la siguiente publicación de la senadora Cabal: “RTVC convertido en caja de resonancia de FARC. El ‘periodista’ muy complacido con presencia de guerrilla pero preocupado con ‘avance paramilitar’”, expresó la congresista de oposición.

El partido Centro Democrático ha respaldado las afirmaciones de Cabal de supuestos hostigamientos en contra de los congresistas de oposición con dineros públicos.

“El hostigamiento es evidente, pero desde la plataforma de medios públicos del Estado hacia la oposición, incluidos concejales, congresistas y el propio expresidente Álvaro Uribe”, indicó la colectividad.

Y agregó: “Es inconcebible que con dineros públicos se siga financiando un ‘pseudo’ periodismo que desde RTVC se ha convertido en un arma ideológica y política para atacar a figuras del Centro Democrático”.

El Centro Democrático detalló que Hollman Morris debe responder por “explotación y acoso laboral”, que al parecer vendrían por personas que trabajan en los medios públicos.

La senadora María Fernanda Cabal también demostró su desacuerdo con Gustavo Bolívar y su declaración de renta, ya que según la senadora de oposición el exsenador exigía la publicación de las declaraciones de renta de otros funcionario en el pasado.

“No las pedía, las publicaba y malintencionadamente decía que si estaban en cero era porque no pagaban impuestos. Todo un vil promotor de la mentira y el odio”, indicó la legisladora.