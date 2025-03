Presidenta de la Comisión Séptima calificó consulta popular de Petro como una “cortina de humo”: “Colombia no le tiene temor”

La senadora Nadia Blel le respondió al presidente Gustavo Petro, que enfureció contra los ocho congresistas de la Comisión Séptima, la misma que hundió la reforma laboral - crédito Colprensa - Presidencia

El hundimiento de la reforma laboral, que se cayó en su tercer debate, en la Comisión Séptima del Senado de la República, acrecentó la ruptura entre el presidente Gustavo Petro y el Senado, pues en su discurso durante las movilizaciones del martes 18 de marzo de 2025, el gobernante se despachó: y acusó a los ocho congresistas de esta célula legislativa de traicionar al pueblo y sus luchas, pues impidieron el trámite de la proposición que había superado los escollos en la Cámara.

Tras los señalamientos de Petro, la que salió en respuesta a lo dicho por el primer mandatario fue la presidenta de la comisión, y que además es la cabeza visible del partido Conservador: la bolivarense Nadia Blel, que con un duro pronunciamiento le salió al paso a lo dicho por el gobernante y defendió no solo a sus compañeros de comisión, sino lo que a su juicio debe ser la independencia del órgano legislativo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Colombia no le tiene temor y yo creo que los colombianos debemos de rechazar esos intentos de la rama ejecutiva, de amedrentar, de descalificar el ejercicio serio y responsable que se hace desde el Congreso de la República. No puede ser una opción que siempre cuando pensamos diferente, el Gobierno quiera imponernos sus ideas y amenazarnos a través de todos los mecanismos de participación”, dijo Blel en sus declaraciones a la prensa.

En ese orden de ideas, la congresista recordó cómo Petro ha establecido una serie de pasos que, desde su perspectiva, son “cortinas de humo” para desviar la atención de la opinión pública. Antes, indicó, fue la iniciativa de llevar a cabo una constituyente, que se apoderó de la discusión en marzo de 2024; ahora es la consulta popular, con la que buscaría camuflar la incapacidad de sus funcionarios de acercar sus propuestas a las reales necesidades de los ciudadanos.

“Ya empezamos. Ya pasamos por la Constituyente, por la conmoción interior y ahora esta es una nueva cortina de humo. Lo que sí no puede suceder es que se sigan jugando con la esperanza y con las necesidades de los colombianos a través de reformas que no tienen ningún sustento ni jurídico, ni técnico, ni tampoco económico, como no tenía esta reforma laboral”, expresó la senadora.

En desarrollo...