Cómo preparar el sancocho antioqueño y qué lugares visitar para probar el icónico platillo colombiano

El sancocho antioqueño, uno de los platos más representativos de la gastronomía colombiana, es un símbolo de la región de Antioquia.

Este guiso, que combina una variedad de ingredientes frescos y sabrosos, es ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos.

Su preparación es todo un proceso que, aunque requiere tiempo y paciencia, ofrece una experiencia culinaria que ha sido transmitida de generación en generación.

El sancocho no solo se destaca por su sabor, sino también por la versatilidad de su receta, la cual permite que cada familia o región le dé su toque personal.

Ingredientes

El sancocho antioqueño es un plato completo que incluye carnes como el pollo y el cerdo, y se acompaña de tubérculos como la papa, la yuca, el plátano verde, el maíz y, en algunos casos, zanahorias.

Uno de los elementos más característicos de este plato es la sopa espesa, que se obtiene gracias a la cocción lenta de estos ingredientes, permitiendo que todos los sabores se fusionen y se intensifiquen. El toque final lo dan las especias, como el comino, y el ají picante, que aportan un toque de frescura y calor al plato.

Aunque cada familia tiene su propia versión, los ingredientes básicos siguen siendo los mismos, lo que da lugar a un sabor único que varía ligeramente según el cocinero. La preparación del caldo sabroso es clave, ya que el tiempo de cocción y la combinación de ingredientes determinan la textura y el sabor del sancocho.

Tiempo de Preparación

El sancocho antioqueño es un plato que requiere tiempo, pero el resultado final hace que valga la pena la espera.

El tiempo de preparación total es de aproximadamente 2 horas y 30 minutos, que incluye desde la preparación de los ingredientes hasta el reposo final antes de servir. A continuación, se detallan los tiempos aproximados:

Preparación de los ingredientes : 15 minutos

Cocción del caldo con las carnes : 1 hora y 15 minutos

Incorporación de los tubérculos y cocción final : 1 hora

Reposo antes de servir: 10 minutos

Este tiempo permite que los sabores se integren bien y el sancocho adquiera la consistencia deseada.

Ingredientes para 6 porciones

El sancocho antioqueño se caracteriza por sus ingredientes frescos y sencillos, que se combinan para crear un caldo sabroso y reconfortante. Para preparar 6 porciones generosas de este plato, necesitarás:

500 g de costilla de cerdo (o cerdo desmenuzado o muslos de pollo)

500 g de pollo (en piezas o desmenuzado)

3 papas medianas, peladas y cortadas en cubos grandes

1 plátano verde, pelado y cortado en rodajas gruesas

2 yucas medianas, peladas y cortadas en trozos

2 mazorcas de maíz, cortadas en 4 partes

1 cebolla larga picada finamente

3 dientes de ajo picados

2 ramas de cilantro fresco

1 hoja de laurel

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de comino

1 ají picante (opcional)

Aceite de maíz o de oliva (para sofreír)

Agua (suficiente para cubrir los ingredientes)

Paso a Paso

Preparar el caldo : en una olla grande, coloca las carnes de cerdo y pollo. Agrega suficiente agua para cubrirlas y lleva a fuego alto. Añade la cebolla, el ajo, el cilantro, el laurel, el comino, la sal y la pimienta. Cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos, hasta que las carnes estén tiernas y el caldo haya tomado sabor.

Incorporar los tubérculos : una vez que las carnes estén cocidas, añade las papas, el plátano verde, la yuca y el maíz. Deja cocinar durante 45 minutos o hasta que los tubérculos estén tiernos.

Sazonar : ajusta la sazón con sal y pimienta al gusto. Si prefieres un toque de picante, puedes añadir el ají picante o servirlo por separado.

Reposo y servicio: deja reposar el sancocho durante unos 10 minutos antes de servir. Este reposo permite que los sabores se integren mejor. Sirve caliente acompañado de arroz blanco, aguacate y arepas.

¿Donde probar el sancocho antioqueño?

El sancocho antioqueño, uno de los platos más representativos de la gastronomía colombiana, no solo destaca por su sabor, sino también por la versatilidad de su preparación. Según detalló el medio Bésame FM, este tradicional caldo no cuenta con una receta única, ya que cada cocinero puede adaptarlo a su gusto, aunque existen ingredientes básicos que no pueden faltar. Entre ellos se encuentran la yuca, la papa, el plátano verde, el plátano maduro y la zanahoria rallada.

En un reciente video publicado por el reconocido creador de contenido gastronómico Tulio Recomienda, se revelaron los tres mejores lugares para disfrutar de este plato en la ciudad de Medellín. El contenido, titulado “Top 3: Los Sancochos más DELICIOSOS de Medellín”, ha captado la atención de numerosos internautas interesados en explorar la riqueza culinaria de la región.

El Mezzón de la 55: tradición y sazón

El primer lugar destacado por Tulio Recomienda es El Mezzón de la 55, un restaurante ubicado en la calle 80c # 55-07. Este establecimiento se ha ganado el reconocimiento de sus clientes no solo por la calidad de su comida, sino también por su enfoque inclusivo en cuanto a precios. Según explicó Esperanza, propietaria del restaurante, el objetivo principal es que nadie se quede sin probar su comida, independientemente de su presupuesto.

“Somos del Chocó. Nació a través de una necesidad. Tenemos una sazón increíble. La atención maravillosa. El que necesite $1.000 de sopa… La idea es que el que llegue aquí a El Mezzón de la 55 no se vaya con el estómago vacío”, afirmó Esperanza en el video compartido por el creador de contenido. Este enfoque ha convertido al restaurante en un lugar concurrido diariamente, donde la calidad y la accesibilidad van de la mano.