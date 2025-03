Yana Karpova abandonó ‘La casa de los famosos Colombia’ y expuso las razones por las que habría tomado esa decisión

La joven rusa y novia de Cris Valencia salió de la casa estudio contenta y dando gritos de alegría junto a su pareja - crédito @l.c.d.lcolombia5/TikTok

Conmocionados quedaron los televidentes cuando Cris Valencia, cantante de reguetón y streamer, ingresó en la dinámica de congelados a la casa estudio en La casa de los famosos Colombia 2. El joven paisa buscó de inmediato a su novia que estaba sentenciada para la eliminación y le dijo que debían salir a cumplir compromisos personales de carácter urgente.

“La Rusa”, como era conocida por sus compañeros en la competencia, dejó un gran vacío, especialmente en Melissa Gate, con quien entabló una amistad e incluso imitó, en algunas ocasiones, su comportamiento dentro de la casa estudio. Sin embargo, hasta el momento, poco se conocía sobre las razones por las que debió abandonar el reality, lo que generó muchas especulaciones al respecto.

En su más reciente publicación, Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento, habría revelado las razones por las que Karpova abandonó el formato de convivencia. De acuerdo con el comunicador, Yana habría pagado para estar en competencia durante el tiempo que permaneció al interior de la casa estudio.

“La estrategia sería supercampeona, porque ella es cantante de reguetón y para pegar en Colombia necesita fama”, expuso el comunicador en su canal de Instagram; sin embargo, dejó el interrogante abierto si le habría funcionado o no a la rusa, pues los comentarios en redes sociales decían que simplemente era un “mueble” más de la casa estudio.

Otras versiones que circularon en redes sociales con la salida de la competidora, fue que un carro de Migración Colombia la estaba esperando a las afueras del canal, tema que fue desmentido por Ochoa: “Yo que trabajé allá no se me parece”.

Otro de los argumentos que entregó el comunicador en su publicación de Instagram, fue la exparticipante se vio muy emocionada de poder ver a su pareja y no paró de sonreír cuando Valencia le confirmó que tendría que abandonar la casa estudio por motivos personales que debía cumplir inmediatamente.

Las reacciones en redes sociales por las declaraciones de Carlos Ochoa sobre la terminación del contrato de Yana no tardaron en aparecer, pues el periodista le ha atinado a varios de los chismes que cuenta: “Carlos yo te creo tu versión de que se le acabó el contrato”; “Si se le acabó el contrato así debieron eliminarla simplemente, no haberla sacado de esa manera”; “yo creo que se complicó el tema del permiso migratorio”; “si mal no estoy, Yana había dicho que su contrato iba hasta la semana 7”, entre otros.

Cuál era la estrategia de Yana para ganar la competencia

Yana Karpova no es ajena al mundo digital, ya que cuenta con una presencia relevante en redes sociales y como era de esperarse, la influencer ha sabido capitalizar su popularidad para mantenerse en el reality. En Instagram, su cuenta oficial acumula más de un millón de seguidores, mientras que su perfil alterno superó los 15.000.

Su estrategia va más allá de solo tener números altos en redes, teniendo en cuenta que antes de ingresar al programa, Karpova y su equipo crearon un grupo exclusivo en Instagram llamado “Team Bebecitos”, donde envía mensajes directos a sus seguidores más leales, invitándolos a votar por ella cuando se encuentra en riesgo de eliminación y también para que vea contenido de ella en la casa en tiempo real, el cual corta y envía su equipo.

Sin embargo, el alcance de Yana no se limita solo a Instagram, pues su estrategia de interacción se extiende a otras plataformas como Telegram y TikTok, donde mantiene contacto directo con su comunidad de seguidores. Además, su presencia en plataformas de contenido exclusivo le ha permitido construir una base de fanáticos fieles que también participan activamente en las votaciones.