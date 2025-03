Petro sí participará de las marchas del 18 de marzo en las que promocionará la consulta popular: esto se supo

El presidente de la República, Gustavo Petro, estará en las calles en la jornada del martes 18 de marzo - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Empezó el conteo regresivo para que se lleve a cabo en Bogotá y en las principales ciudades del país, la jornada en la que el presidente de la República, Gustavo Petro, comenzará a medir el pulso con respecto al tránsito de sus reformas en el Congreso: las marchas del martes 18 de marzo, en la que buscan que sea la ciudadanía salga de manera masiva a apoyar sus reformas.

En efecto, el primer mandatario reaccionó con relativa rapidez luego de que el proyecto de ley con el que pretende modificar el régimen laboral en Colombia fuera bloqueado; con la firma de la ponencia de archivo de ocho senadores de la Comisión Séptima de la comisión, lo que supuso el virtual hundimiento de la iniciativa, siendo esta la misma suerte que correría la reforma a la salud en la misma célula legislativa.

En medio de este contexto, el jefe de Estado participará de esta jornada, según confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que dio a conocer detalles de la manera en la que estaría presente el gobernante en la jornada. Una en la que, según los críticos a Petro, comenzará de manera formal la campaña hacia lo que sería la consulta previa para escoger candidato a la presidencia por parte de los colectivos progresistas; y, del mismo modo, confeccionar la lista del Pacto Histórico al Congreso.

“Lo que sí puedo anticipar es que en la Plaza de Bolívar estará el Presidente de la República al final de la movilización y aprovechando ese escenario, le presentará un mensaje a los colombianos y colombianas en general y a quienes se movilizarán mañana”, indicó el titular de la cartera sobre la agenda del presidente en esta especial fecha para el Ejecutivo.

Del mismo modo, Sanguino indicó que durante la jornada del lunes 17 de marzo se expedirá el decreto del Día Cívico, que según él aplicará tanto para el sector público como privado; pese a que esta figura solo aplicaría para las instituciones del orden oficial, según se ha establecido en ocasiones anteriores. Con lo que iría en la misma línea de lo dicho por el presidente, que advirtió que los que impidan la movilización ciudadana serán investigados.

Gustavo Petro, activo en defensa de las marchas del 18 de marzo en Colombia

Durante la mañana previa a las movilizaciones, el jefe de Estado arremetió contra los alcaldes y gobernadores que, contrario a su determinación, dejaron en claro que tendrán en funcionamiento las entidades estatales y, en el caso de las instituciones educativas, la realización de clases. Uno de los blancos del jefe de Estado fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que así como sus colegas de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y Cali, Alejandro Éder, no se acogerá a la iniciativa del Día Cívico.

“Pero si no le entregas el agua a la ciudad. ¿De qué servicios hablas? No sabes ni por qué el agua se evapora en tu ciudad“, dijo Petro, en respuesta a lo dicho por el mandatario distrital, en el sentido de que garantizará la prestación de todos sus servicios en la capital de la República y que no se sumará al día Cívico.

“Bogotá respeta el derecho a la protesta y la manifestación pacífica. Los equipos de diálogo y convivencia, así como los gestores de movilidad y Transmilenio, estarán listos para garantizar los derechos, tanto de quienes decidan salir a las calles como quienes decidan no hacerlo”, expresó el mandatario local respecto a la jornada que se avecina, con lo que se desmarcó de las manifestaciones que promueve el jefe de Estado, aunque no se opuso a las mismas para los que puedan participar en las mismas.