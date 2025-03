Críticas en redes sociales por publicación que muestra a jóvenes de colegio bailando sugestivamente en una institución educativa en Medellín

El hecho provocó reacciones en redes sociales de parte de quienes no están de acuerdo con el hecho - crédito @ColombiaOscura_/X

En redes sociales se ha hecho viral un video gracias a la publicación de Colombia Oscura, en la que se observa a un grupo de jóvenes bailando, en lo que parece un evento organizado por una institución educativa en Medellín.

La grabación que al parecer fue difundida en redes sociales y replicada por el portal de virales en X, donde aparece un DJ que se jacta de decir que “así eran los perreos en mi época, pegadito a la pared y con bolsas en las ventanas, una belleza”. De inmediato, enfoca a los jóvenes estudiantes que, al parecer, se encontraban en actividades de elección del personero estudiantil, bailando de manera sugestiva contra la pared.

Estudiantes de un colegio en Medellín fueron tendencia por mensaje publicando con baile sugestivo - crédito archivo Colprensa

Después de mostrar a los estudiantes disfrutando de la música, el encargado de amenizar el ambiente escolar señala que, en su época, al día siguiente tenían que limpiar las paredes porque terminaban manchadas porque los jeans las pintaban de azul.

Las reacciones por la publicación no tardaron en aparecer y hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la difusión de este tipo de contenido, además, que los colegios no se deberían prestar para este tipo de actividades.

Críticas en redes sociales por estudiantes que aparecen bailando reguetón sensualmente - crédito @ColombiaOscura_/X

Mensajes como “si pago para ver a mi hija perreando a los 15 años en lugar de estudiar, fracasé” o “un futuro bien negro nos espera con esos estudiante”, son solo algunos de los mensajes que los internautas dejaron dentro de la publicación que generó desagrado en más de un espectador.

Otros simplemente afirmaron que forma parte de la cultura paisa, pero están en desacuerdo que se promuevan ese tipo de encuentros entre los jóvenes y esperan que la institución se pronuncie al respecto.

Estudiantes intoxicados en Medellín con hamburguesas

Comunicado de la Institución Educativa Bernardo Arango Macías manifestando lo ocurrido - crédito Institución Educativa Bernardo Arango Macías/Facebook

En la tarde del lunes 10 de marzo, un episodio de intoxicación alimentaria en la Institución Educativa Bernardo Arango Macías, ubicada en el municipio de La Estrella, Antioquia, dejó como resultado 16 estudiantes afectados que debieron ser trasladados de urgencia al hospital local más cercano para recibir atención médica.

El reporte preliminar indicó que los estudiantes consumieron unas hamburguesas durante una actividad de integración, lo que podría haber causado el malestar generalizado. Sin embargo, la institución confirmó que los alimentos que desataron la emergencia no estaban vinculados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) que opera en la institución educativa.

En total fueron 16 los estudiantes afectados, que según datos médicos 15 fueron dados de alta tras recibir el tratamiento adecuado. Solo una menor de edad quedó en hospitalización en observación, aunque su estado de salud ha sido reportado como estable y fuera de peligro.

Estudiantes intoxicados en Medellín - crédito Colprensa

Este caso en La Estrella recuerda un incidente similar ocurrido el 6 de marzo en el Valle de Aburrá, donde también se reportaron casos de intoxicación alimentaria en menores de edad, aunque bajo circunstancias diferentes. En respuesta a ese evento, la Alcaldía de Medellín reforzó los controles en los establecimientos aledaños a los colegios implicados y en los supermercados mencionados en mensajes difundidos por redes sociales.

“No obstante, como medida preventiva, se reforzó la vigilancia en los alrededores de colegios y supermercados mencionados en los mensajes, y la Policía intensificó los patrullajes y los controles con el Grupo de Infancia y Adolescencia, así como con los equipos interdisciplinarios de cada una de las dependencias. Tanto la Policía como la Alcaldía solicitan prudencia a la comunidad al compartir información no confirmada, y reportar a la línea 123 algún caso que se conozca. El Distrito sigue comprometido con la seguridad y bienestar de nuestras niñas, niños y jóvenes”, mencionó el comunicado por parte de la Alcaldía de Medellín.