Youtuber bogotano denunció que fue robado tres veces en la capital: “Cuídense mucho”

Además de su teléfono celular, los criminales lograron retirar dos millones de pesos de su cuenta bancaría - crédito Montaje Infobae (Colprensa/@Sinrolespecífico/YouTube)

Tras la explosión de una granada de fragmentación en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, varios concejales de la capital (Andrés Barrios, Diana Diago, Ángelo Schiavenato) han indicado que la inseguridad se ha convertido en el principal problema de la ciudad, criticando la gestión sobre este tema que ha tenido el alcalde Carlos Fernando Galán hasta el momento.

Debido a esta situación, se ha vuelto viral un video publicado por el youtuber Tomás Pérez, más conocido como Sin rol específico, que es un bogotano que expone diferentes situaciones de la ciudad, por lo que gran parte de sus videos son grabados en la calle, que denunció haber sido robado en tres ocasiones en los últimos 12 días en la capital.

“¿Qué tan posible es que te roben tres veces? Pues en este video te voy a mostrar que es posible, porque esta ciudad está un poco caótica”, indicó Pérez en el inicio del video, en el que indicó que el primero de los hurtos se registró en la localidad de Bosa cuando estaba grabando una campaña publicitaría.

Pérez explicó que observó que dos sujetos se le acercaron en una motocicleta y le arrebataron su teléfono, después, uno de ellos lo pateo para que no intentara perseguirlos.

Pérez indicó que no se siente seguro grabando en Bogotá - crédito @Sinrolespecífico/YouTube

Tras ser robado, Pérez intentó seguir la ubicación de su celular, pero en poco menos de media hora ya no aparecía en el sistema; además, sin que su entidad bancaría le haya podido explicar cómo, los criminales lograron transferir dos millones de pesos de su cuenta, a la que, según el creador de contenido, solo tenía acceso poniendo su huella en el teléfono.

“El celular estaba en San Victorino, donde venden los celulares, no se pudo hacer mucho. A la hora no tenía más ubicación. Lo más irónico es que al otro día pase por la misma cuadra y ahí mismo le robaron el celular a una muchacha”.

En el segundo caso, el youtuber indicó que estaba grabando un video sobre sitios de rumba en la capital, pero mientras hacía una toma al interior de un establecimiento comercial, un sujeto le quitó su gorra y escapó en medio de la multitud.

“Este robo fue el más tranquilo, fue gracioso. Ese día esperé de todo, menos que me robaran. Estaba grabando un video que próximamente van a ver. Yo sufrí el robo y no vi, estaba en un bar, había mucha gente y de la nada un man se me llevo la gorra”, indicó el creador de contenido.

El segundo robo se registró en un establecimiento comercial - crédito @Sinrolespecífico/YouTube

Después de perder su teléfono y una prenda de vestir, Pérez se movilizó hasta el parque Tercer Milenio, en el centro de la ciudad, en donde buscaba exponer cómo se ha transformado el llamado “mercado de las pulgas”, pero al llegar a este sitio fue confrontado por un grupo de extranjeros.

En el fragmento de la situación que expuso el bogotano se observa como un sujeto se acerca al joven y le pide que se vaya junto a él, pero debido a que Pérez no accedió, otros individuos lo rodearon en medio de la vía pública.

“Nos encontrábamos en Tercer Milenio, estábamos comenzando el video, no nos dejaron llegar y ya estábamos siendo abordados por varios sujetos. Me lincharon, íbamos a grabar y llegaron unos venecos, me robaron mis cadenas y me querían llevar, me decían «vamos para allá abajo»”.

El creador de contenido afirmó que varios sujetos extranjeros lo golpearon - crédito @Sinrolespecífico/YouTube

Por fortuna, Pérez y su acompañante lograron escapar del lugar e ingresar a un centro comercial para alejarse de los criminales, que le indicaron que tenía prohibido grabar en esa zona.

“Nos tocó borrar varios videos, me dejaron ir, pero mientras estaba caminando sentí dos puñetazos. El sujeto nos robó y nos golpeó. La zona del mercado ya no es un mercado, ahí yo hice varios videos, pero ya no es así. La ciudad pasa por un momento complicado y ya no se puede grabar. Cuídense mucho, no den papaya, no anden con su celular en la mano porque están robando en todo lado”, puntualizó Pérez.