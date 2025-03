María Fernanda Cabal estalla contra la consulta popular de Petro: “Quiere mal gastar 700.000 millones y niega educación y salud”

María Fernanda Cabal arremete contra el gasto público de la consulta y cuestiona las prioridades del Gobierno - crédito Colprensa

El debate en torno a la consulta popular que propone el Gobierno Petro para impulsar sus reformas laboral y de salud sigue generando controversia en el ámbito político. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como un mecanismo democrático para destrabar iniciativas legislativas estancadas en el Congreso, desde la oposición advierten sobre los costos y las verdaderas intenciones detrás de la propuesta.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la consulta es la negativa de la oposición a darle su aval. La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, es una de las voces más críticas al respecto. El sábado 15 de marzo, a través de su cuenta en X, reiteró su rechazo a la iniciativa argumentando que el Gobierno pretende “malgastar 700.000 millones de pesos mientras niega presupuesto para la educación, la salud y la energía”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La consulta de Petro provoca tensiones entre el Ejecutivo y la oposición en torno a sus costos y supuestas intenciones electorales - crédito @MariaFdaCabal/X

En un video adjunto a su publicación, la senadora expresó su indignación con la asignación de recursos del Ejecutivo, señalando que no hay dinero “para los medicamentos de los enfermos en tratamiento ni de los que tienen enfermedades raras. No hay plata para el subsidio del gas, ni de la pipa de gas para los más pobres. No hay plata para pagar el crédito de los muchachos de estrato 1 y 2 que no tienen cómo estudiar, pero sí hay plata para comenzar la campaña de Gustavo Petro. ¡Bravo!”.

Cabal sostuvo que la consulta es una estrategia encubierta para desviar recursos públicos con fines electorales. Según ella, el presidente busca justificar la medida argumentando que el Congreso no le aprobó sus reformas, cuando en realidad, su propósito sería obtener fondos para una campaña política y, de paso, engañar nuevamente al país. “El Senado debe decirle no”, enfatizó.

Otro de los señalamientos de la senadora se centra en los recursos que el Gobierno destinó a organizaciones indígenas, sumando más de 537.000 millones de pesos. En su intervención, cuestionó el vínculo de estas comunidades con las reformas propuestas, dado que muchas de ellas cuentan con regímenes especiales en materia de salud y trabajo. “¿Y será que esos indígenas se afectan con la laboral y con la de salud? Porque entiendo que tienen un régimen especial”, comentó.

Oposición rechaza la consulta popular y plantea dudas sobre su impacto en áreas críticas como salud y educación - crédito Joel González/Presidencia

En su declaración, Cabal también dejó claro su rechazo a cualquier intención de Petro de perpetuarse en el poder. Asegura que el presidente ya perdió la elección y que la consulta es una maniobra para generar inestabilidad en el país. “Ni él se va a reelegir porque no lo vamos a dejar, ni él se va a quedar porque no lo vamos a dejar, ni va a elegir a ninguno de sus alfiles llorones que dicen que lo aman y que tienen destruido este país. Perdió. No caigamos en la trampa. Lo que quiere es violencia social porque es el único método que él conoce”, sentenció.

Con estos pronunciamientos, el panorama de la consulta popular sigue siendo incierto. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de darle voz a la ciudadanía sobre las reformas, la oposición se mantiene firme en su negativa, argumentando que se trata de un derroche de recursos con intenciones políticas. La discusión sigue abierta y marcará un punto clave en la confrontación entre el Ejecutivo y sus detractores en el Congreso.

Día cívico por la consulta popular

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que martes 18 de marzo será declarado día cívico con el propósito de dar inicio a la campaña por el “sí” en una consulta popular de gran alcance. Según el mandatario, esta iniciativa busca beneficiar a aproximadamente 30 millones de trabajadores y trabajadoras en el país, incluyendo no solo a los asalariados, sino también a quienes no reciben un salario formal.

Además de la marcha, el mandatario proyecta este evento como el inicio de un proceso de consulta popular para definir el destino de sus reformas - crédito Presidencia

“El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violará la ley. El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones”, afirmó el mandatario durante un discurso en Aracataca, Magdalena.