Juan Diego Alvira reveló qué lo motivó a abandonar Noticias Caracol: “No podía dar marcha atrás”

Juan Diego Alvira habló de lo que hubo detrás de su salida de Noticias Caracol - crédito @juandiego.alvira/Instagram

Juan Diego Alvira, uno de los periodistas más reconocidos de la televisión colombiana, sigue captando la atención del público, incluso después de su paso por importantes medios como Noticias Caracol y Canal 1 con su programa Sin carreta.

Ahora, con su llegada a Grupo Prisa, el ibaguereño de 47 años abrió su corazón para hablar sobre su repentina salida de Caracol Televisión en 2022 y los motivos detrás de su renuncia.

El periodista aseguró que uno de los factores que influenció su salida de la pantalla chica nacional fue su relación con el entonces director del noticiero, Juan Roberto Vargas, con el que nunca hubo un acercamiento más allá de lo laboral.

Juan Diego Alvira habló sobre su salida de Noticias Caracol - crédito Tik Tok

“Le dije al entonces director Juan Roberto Vargas, nosotros nunca tuvimos una muy buena relación. Era una cosa de respeto mutuo, pero no éramos los grandes amigos y a él ni le interesaba”, explicó en entrevista con Tropicana.

Según relató, el grupo con el que se relacionaba su antiguo jefe y el ego que se maneja en los medios de comunicación lo instaron a tomar la dura decisión de retirarse de Noticias Caracol tras muchos años haciendo periodismo.

“Los directores no siempre, no siempre están rodeados de gente mejor que ellos. Si no lo contrario, entonces, pues para ellos lucirse, para ellos figurar. Hay muchos egos en este medio. Entonces, yo llegué y dije, me tengo que ir, me voy, subí, temblaba, me acuerdo, yo sudaba, yo pucha por dentro, estaba y dije, me voy y no sé qué. Como no teníamos buena relación me dijo. Hasta luego, hasta luego”.

Incluso, Alvira recordó una conversación que tuvo con Vargas en la que le comunicó de manera expresa que no tenía ningún tipo de interés en trabajar con él, por lo que sabía que sus días dentro del noticiero estaban contados.

“Desde el primer momento que a él lo nombraron director, nunca quiso trabajar conmigo. Y me lo dijo una vez. Entonces, yo sabía que esa era una decisión irreversible”, explicó al medio citado.

El reconocido periodista contó detalles de la “pelea de egos” y cómo vivió la tusa tras su salida del medio de comunicación - crédito @juandiego.alvira/IG

A propósito, señaló que las palabras del director de Noticias Caracol y el fallecimiento de Luis Calle, su padrino dentro del medio, lo hicieron reflexionar sobre su futuro profesional y buscar un camino nuevo.

“Por eso lo estaba pensando tanto. Además, porque no estaba quien a mí me llevó, que era Luis Calle, el vicepresidente. Él murió de un cáncer, lo mató y entonces, pues yo ya no tenía respaldo, no. Y entonces con mi esposa sabíamos que la decisión era tomarla y chao”.

Así las cosas, afirmó que decidió hablar con su esposa y aceptar la propuesta de otro medio de comunicación en la que podría explorar el periodismo desde la faceta digital. Sin embargo, a los meses de abandonar Caracol Televisión, entendió que extrañaba su antiguo trabajo.

“Me voy, me voy a Semana y empecé ahí todo un proceso de cuando tú te vas de una empresa como Caracol. ¿Es como cuando tú terminas con la niña bonita, no? ¿Como cuando tú te divorcias de la gran mujer, no? y entonces empezó un momento de duelo y de tusa, mientras exploraba lo digital”, contó.

Así recordó Juan Diego Alvira uno de los errores que tuvo al aire y que se volvieron virales - crédito @juandiego.alvira/IG

Por otra parte, habló de los momentos más embarazosos que vivió durante su paso por Noticias Caracol, específicamente cuando cometió varios errores en vivo.

Una de las anécdotas que más risas ha generado entre sus seguidores fue cuando, durante una transmisión en directo, confundió el apellido de un colega y en lugar de decir Patiño, lo llamó “Patilla”, un error que rápidamente desató las risas tanto dentro como fuera del estudio.