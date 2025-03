Drake Bell de ‘Drake y Josh’ llegará a la Comic Con Colombia 2025: así va la lista de invitados

Drake Bell, reconocido por su papel como protagonista en la sitcom 'Drake y Josh', estará en la Comic Con Colombia 2025 - crédito Nickelodeon/Investigation Discovery

La Comic Con Colombia 2025 se prepara para una nueva edición y durante las últimas semanas dio a conocer a sus invitados para el evento que se realizará del 27 al 30 de junio en Corferias.

El más reciente confirmado es una estrella que se incluye entre las más queridas por los millennials, alcanzando gran figuración sobre todo durante los años 2000. Se trata de Drake Bell, reconocido a nivel internacional por su papel protagonista en la comedia de situación Drake y Josh, de Nickelodeon, y emitida entre 2004 y 2008.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La noticia fue anunciada por las cuentas oficiales del evento en redes sociales, y se reveló que Bell estará presente los días 28 y 29 de junio.

Serán dos días en los que estará firmando autógrafos y tomándose fotos con sus fans, a lo que se suma la realización de un panel especial con el actor el día 28, donde compartirá anécdotas de su carrera, hablará sobre sus distintos proyectos en el sector del entretenimiento, y responderá preguntas del público.

Drake & Josh se emitió entre 2004 y 2008, llevando al estrellato a Drake Bell - crédito Nickelodeon

Además de Drake y Josh, Bell tuvo papeles en largometrajes como Yours, Mine and Ours, Superhero Movie o Los padrinos mágicos, la película, así como haciendo el doblaje del protagonista Peter Parker en la serie animada The Ultimate Spiderman de Disney.

Drake Bell estará en la Comic Con 2025 firmando autógrafos y brindando una charla con anécdotas de su carrera y sus actuales proyectos - crédito Comic Con Colombia/Instagram

“Con este anuncio, queremos que nuestros seguidores se animen a acompañarnos y que disfruten de un mundo hecho de atracciones especiales para toda la familia, con más de 120 expositores, experiencias de las marcas líderes en la industria del entretenimiento, los mejores cosplay y un área académica con cerca de 80 horas de programación”, señaló Julio Caballero, productor de Comic Con Colombia en un comunicado de prensa.

Comic Con Colombia es organizada por Planet Comics y Corferias, y desde sus inicios destacó por ser una celebración que congrega fanáticos de los cómics, la cultura pop, el streaming, los videojuegos y la industria del entretenimiento.

Los otros invitados a la Comic Con Colombia 2025

Cast member Christopher Mintz-Plasse attends a photo call for a special screening of "Trolls Band Together" in Los Angeles, California, U.S., November 15, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Drake Bell se suma a otras tres figuras confirmadas en días previos para el evento en Corferias. El evento confirmó la presencia de Taryn Cosplay y Yaya Han, dos referentes en el ámbito de los cosplays que tendrán su propio stand en el evento y tendrán espacios para fotografías y meet and greet con sus seguidores.

Por otra parte, Comic Con anunció la presencia del actor Christopher Mintz-Plasse, reconocido por su interpretación de Fogell (o McLovin) en la película Superbad, así como por su aparición en las dos películas de Kick-Ass interpretando al antagonista Chris D’Amico, y su faceta como actor de doblaje en películas y series animadas como Trolls.

Christopher Mintz-Plasse estará en la Comic Con 2025 firmando autógrafos y brindando una charla con anécdotas de su carrera y sus actuales proyectos - crédito Comic Con Colombia/Instagram

Mintz-Plasse estará en Comic Con Colombia el lunes 30 de junio. Durante el día, los asistentes podrán disfrutar de sesiones de fotos y autógrafos. El mismo día, el actor participará de un panel en el main stage, donde compartirá anécdotas y detalles de su carrera.

¿Cómo asistir a la Comic Con 2025?

Las entradas pueden adquirirse en la página oficial de Comic Con Colombia. Actualmente está disponible la Etapa 1, que se extenderá hasta el 31 de marzo y cuenta con tres paquetes.

El primero permite asistir únicamente el viernes 27 de junio y tiene un valor de $27.000. El segundo cubre los otros tres días (del sábado 28 al lunes 30 de junio) por un valor de $46.000. El tercer paquete es el Full Pass, que permite asistir a los cuatro días y tiene un costo de $119.000. A todos los precios se les debe sumar el costo adicional por concepto del servicio.