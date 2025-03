Asociación de Reumatología denuncia que farmacias venden medicamentos esenciales, pero no los entregan cuando son formulados por las EPS

Escasez de medicamentos afecta a pacientes con artritis, lupus y esclerosis en Colombia - crédito iStock

El acceso a medicamentos esenciales se ha convertido en un desafío crítico para miles de pacientes en Colombia, quienes enfrentan dificultades para obtener los tratamientos prescritos por sus médicos.

Según declaraciones de Diana Gil, presidenta de la Asociación Colombiana de Reumatología, muchos pacientes con enfermedades como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y esclerosis sistémica, entre otras, no están recibiendo los medicamentos que necesitan en las farmacias dispensadoras, a pesar de contar con las órdenes médicas correspondientes.

Esta situación, que afecta tanto a medicamentos importados como a los producidos localmente, está generando un impacto significativo en la salud y la economía de los afectados.

La doctora Gil explicó que, al acudir a las farmacias, los pacientes suelen recibir respuestas como “no hay desabastecimiento” o “no tenemos el medicamento”. Este problema no solo pone en riesgo la estabilidad de las condiciones de salud de los pacientes, sino que también representa un desafío para el sistema de salud en general.

Medicamentos nacionales y sintéticos sufren desabastecimiento junto a los productos importados - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las enfermedades crónicas que afectan a estos pacientes requieren tratamientos continuos y específicos para evitar complicaciones graves, lo que hace que la falta de acceso a los medicamentos sea una amenaza directa para su bienestar.

La problemática no se limita a una región específica del país. Según detalló la presidenta de la Asociación, esta situación se presenta en ciudades como Bogotá, Medellín, y en regiones como la costa Caribe, el Eje Cafetero y Nariño, lo que evidencia que el problema tiene un alcance nacional.

La falta de medicamentos no solo afecta a los pacientes adultos, sino también a niños con condiciones como artritis idiopática juvenil, que dependen de estos tratamientos para mantener su calidad de vida.

Aunque el desabastecimiento de medicamentos importados es un problema conocido, la doctora Gil señaló que los medicamentos producidos en Colombia, conocidos como “sintéticos”, tampoco están exentos de esta crisis.

Las empresas productoras nacionales reportaron dificultades para garantizar el suministro de estos productos, lo que agrava aún más la situación. Este panorama pone de manifiesto la fragilidad del sistema de distribución de medicamentos en el país, que no logra satisfacer la demanda de los pacientes.

Además de los riesgos para la salud, la falta de entrega de medicamentos está generando un impacto económico significativo en los pacientes. Según explicó la doctora Gil a Caracol Radio, muchos de los medicamentos que no son entregados por las farmacias pueden ser adquiridos de manera particular, pero esto implica un gasto adicional que no todos los pacientes pueden asumir.

Pacientes deben adquirir tratamientos a costos adicionales debido al vacío en farmacias - crédito iStock

“El gasto del bolsillo propio en medicamentos se ha aumentado mucho”, afirmó la especialista, subrayando que esta situación afecta especialmente a quienes tienen recursos limitados.

El aumento en los costos de los medicamentos adquiridos por cuenta propia representa una carga financiera que puede ser insostenible para muchas familias, especialmente en un contexto en el que los recursos destinados al sistema de salud ya son insuficientes. Las EPS (Entidades Promotoras de Salud) señalaron que los recursos provenientes del Estado, como la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos, no son suficientes para cubrir las necesidades del sistema, lo que contribuye a agravar la crisis.

La falta de acceso a medicamentos esenciales no solo afecta a los pacientes de manera individual, sino que también representa un problema de salud pública de gran magnitud.

Las enfermedades crónicas que no son tratadas adecuadamente pueden derivar en complicaciones graves, hospitalizaciones prolongadas y un aumento en los costos para el sistema de salud. Además, la falta de seguimiento médico, debido a la escasez de citas con especialistas, agrava aún más la situación, dejando a los pacientes en un estado de vulnerabilidad.

Afectados denuncian problemas económicos y de salud por falta de medicinas esenciales - crédito Europa Press

La doctora Gil destacó que esta crisis requiere una atención urgente por parte de las autoridades de salud y de las entidades responsables de la distribución de medicamentos. La falta de soluciones inmediatas podría tener consecuencias graves para la población afectada, así como para el sistema de salud en su conjunto.

La crisis en la entrega de medicamentos en Colombia pone en tela de juicio las debilidades estructurales del sistema de salud y la necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar el acceso a tratamientos esenciales.

Las declaraciones de Diana Gil, presidenta de la Asociación Colombiana de Reumatología, reflejan la urgencia de abordar este problema, que afecta tanto a la salud como a la economía de miles de pacientes en todo el país. Mientras no se tomen acciones concretas, el panorama seguirá siendo crítico para quienes dependen de estos medicamentos para mantener su calidad de vida.