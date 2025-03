Sebastián Martínez se disculpó por el uso incorrecto de la palabra “mondá” en la serie ‘Medusa’: “Eso es un sacrilegio”

El actor Sebastián Martínez respondió con humor e ironía a los comentarios negativos sobre la serie ‘Medusa’ - crédito @manolocardona/Instagram

El estreno de la serie Medusa en la plataforma de streaming Netflix, el 5 de marzo, ha generado un intenso debate en redes sociales debido a la representación del acento costeño por parte de su elenco.

La producción, protagonizada por Manolo Cardona y Juana Acosta, narra la historia de la familia Hidalgo, una poderosa dinastía de la costa Caribe colombiana, y cuenta con un reparto de renombre que incluye a Sebastián Martínez, Carlos Torres, Mabel Moreno, Diego Trujillo, Adriana Arango y Laura Archbold. Sin embargo, el éxito del lanzamiento se ha visto empañado por las críticas hacia la autenticidad de los acentos del Caribe colombiano.

La serie, grabada en Barranquilla y Puerto Colombia, ha sido criticada por exagerar el acento costeño, lo que ha provocado comentarios negativos en redes sociales. Algunos espectadores calificaron el intento de los actores como “falso” y “forzado”, mientras que otros expresaron que el uso de expresiones locales, como la palabra “mondá”, no fue adecuado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El actor se disculpó por el uso incorrecto de la expresión "Mondá" y explica su error en un video a sus seguidores - crédito @sebastianmartinezn/Instagram

Ante la ola de comentarios, Sebastián Martínez, que interpreta a Esteban Arco, esposo de Bárbara Hidalgo, el personaje principal decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. El actor publicó un video en el que explicó su error al usar la expresión “Mondá” en la serie.

“Hoy ya entendí cómo se utiliza la palabra ‘Mondá’. Entonces, en mi personaje, yo dije: ‘que se coma una ‘Mondá’. No, eso es un sacrilegio en la costa. Resulta que se dice ‘que vaya y coma ‘Mondá’. ¿Ves la diferencia? (...) Realmente, si uno se pone a analizar, no hay mucha diferencia, pero hay que respetar, entonces ya saben cómo se utiliza”, expresó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

El paisa acompañó su video con un mensaje irónico en el que pidió disculpas a los habitantes de la región Caribe: “Disculpen, amigos costeños, por mancillar (como dice Abelardo de la Espriella) la palabra ‘Mondá’. Hemos entendido la profundidad en la conjugación de una palabra sumamente importante para una región del país. Prometemos nunca comer carimañola, butifarra y arepa de huevo mañana, tarde y noche. Y jamás, jamás decirle ‘care e ñame’ a nadie. Ahí vamos aprendiendo. Lo importante es que el mundo entero está diciendo en este momento: esa serie es la ‘Mondá’. Eche, cójanla suave”.

La publicación del actor generó opiniones divididas en redes sociales, algunos aceptando sus disculpas con humor y otros criticando la falta de asesoría lingüística en la serie - crédito @sebastianmartinezn/Instagram

La publicación de Sebastián Martínez generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos internautas aceptaron las disculpas del actor con humor, otros señalaron que la producción debió contar con una mejor asesoría lingüística para evitar errores en la representación cultural.

“Te lo perdono porque estás bueno, pero esa vaina no la hagas más”; “Definitivamente la serie más chistosa cara e ñame”; “Sebas!!! Sabes que cuentas conmigo para guiarte 😂”; “Sebastián a mí nada ni nadie me hará odiarte 🫶🏼”; “Bueno te perdono porque ya sabes cómo se usa 🤣 y dile a Manolo Cardona que no se dice caribañola con queso costeño 🤣”; “Sebastián entendió esta monda con cule elegancia !!!”; “😂 esto está la monda’ 👏🏻👏🏻👏🏻”; “Te disculpamos mi cielo”; “Si vamos a contabilizar la monda, que sean 10 tiras de monda! 😂”; “Eres la Monda @sebastianmartinezn 🤩”; “tú habla como quieras mi amor 🤣”, son algunas reacciones en las redes.

A pesar de la polémica, la serie Medusa ha logrado posicionarse como una de las producciones más vistas en Netflix Colombia desde su estreno. La serie ha sido elogiada por la calidad de sus escenarios y la profundidad de su trama, que combina suspenso, misterio y drama en un contexto lleno de intrigas familiares.

La estrategia de marketing de ‘Medusa’, respaldada por polémicas, aumentó el interés del público - crédito Netflix

Antes de su estreno, la producción ya había generado controversia debido a un video publicado por el abogado Abelardo de la Espriella, que afirmó que impediría el lanzamiento de la serie por considerar que mancillaba el honor de una importante familia de Barranquilla. Este anuncio resultó ser una estrategia de marketing de la plataforma Netflix para promocionar la producción, lo que aumentó las expectativas del público.