Rumores indican que Shakira y Antonio de la Rúa se habrían reconciliado: “Él está en los shows de la cantante en toda Latinoamérica”

Shakira y Antonio de la Rúa despiertan rumores con una posible reconciliación en plena gira internacional de la cantante - crédito @henkypenky3/X

La relación entre Shakira y su expareja Antonio de la Rúa volvió a robarse la atención tras una serie de encuentros recientes que han generado especulaciones sobre una posible reconciliación, tanto en lo profesional como en lo personal.

La cantante barranquillera y el abogado argentino habrían retomado contacto en los últimos años, lo que ha llevado a que Antonio se involucre nuevamente en la gestión de algunos aspectos de la carrera de la artista.

El vínculo entre ambos, que había terminado tras su separación en 2010 y un posterior conflicto legal, parece haber alcanzado un nuevo nivel de amistad. Antonio de la Rúa habría ido a los conciertos de Shakira en Buenos Aires, acompañado de su hija Zulu y de otros miembros de su familia.

Antonio de la Rúa no solo estuvo presente en los conciertos de Shakira en Argentina, también se le ha visto en otros momentos de la gira de la cantante. Tras los espectáculos en Buenos Aires, Shakira viajó a Punta del Este, Uruguay, donde se especula que pudo haberse reunido nuevamente con su ex.

La cantante estuvo acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, así como de su hermano Tonino Mebarak y su amiga Gabriela Vaca Guzmán, esposa del presidente de River Plate, Jorge Brito.

“Antonio está dentro de los shows de Shakira en toda Latinoamérica. Cuando terminó el recital del sábado [en Argentina], ella voló a Uruguay con sus hijos y su entorno. Luego llegó Antonio. El vínculo entre ellos está en su mejor momento”, contó el periodista argentino Guido Záffora, en el programa DDM de América TV.

Además, el periodista aseguró que en septiembre de 2024 Shakira y Antonio compartieron una cena en Miami, donde discutieron una posible propuesta laboral. Según el periodista, la cantante estaría considerando que Antonio vuelva a desempeñarse como su manager internacional, un rol que ya ocupó durante los primeros años de su relación y que fue clave en el ascenso de la artista a la fama mundial.

En Uruguay, Shakira se alojó en una propiedad conocida como La Colorada, una finca de lujo que solía frecuentar con Antonio durante su relación. Aunque no se ha confirmado si la propiedad sigue siendo de su pertenencia, esta residencia también estaría disponible para alquiler, lo que podría indicar que la cantante simplemente aprovechó un lugar conocido para descansar antes de continuar con su gira.

Antonio de la Rúa habría retomado un papel en la carrera de la artista, gestionando algunos proyectos específicos, como giras y campañas publicitarias. Esta colaboración habría comenzado hace dos años, coincidiendo con la separación de la cantante de Gerard Piqué.

Según el medio La Nación, Antonio también habría participado en la producción de la actual gira de Shakira, Las mujeres ya no lloran, ayudando a resolver problemas logísticos que surgieron en algunos países, como la cancelación de conciertos en Santiago de Chile.

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000 y se extendió por una década. Durante ese tiempo, Antonio no solo fue su pareja sentimental, también una figura clave en la gestión de su carrera. Sin embargo, tras su separación en 2010, la relación se deterioró debido a una demanda millonaria que Antonio interpuso contra la cantante, reclamando compensaciones económicas por su rol en la administración de su carrera. La corte de Nueva York falló a favor de Shakira, negando las pretensiones del abogado.

A pesar de este conflicto, los recientes encuentros entre ambos sugieren que han dejado atrás las tensiones del pasado. El periodista Juan Etchegoyen intentó contactar a Antonio para confirmar los rumores de reconciliación, pero no obtuvo respuesta.

“Yo lo que quiero contarles hoy en este programa es que en medio de los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa le escribí al empresario (...) Tengo confirmado encuentros de Shakira y Antonito. Y fui a la fuente para preguntarle si quería decir algo (...) Antonito me clavó el visto literal porque prefiere no decir absolutamente nada de esta situación. Si esto que te digo no es así lo desmentís y no pasa de ahí pero esta clavada de visto de Antonio de la Rúa para mí genera un mar de sospechas y dudas tremendas (...) No quiso decir absolutamente nada, evidentemente algo sucede y a ninguno de los dos se les conoce pareja. Para mí estamos a nada de que se confirme esto”, dijo el periodista Etchegoyen en su programa Mitre Live.