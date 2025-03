Joven perdió un riñón luego de que compañeras lo lanzaran por las escaleras de un colegio en Bogotá: lo agredieron por no dejarse encrespar las pestañas

Las riñas entre jóvenes es más frecuente de lo que se cree. El acompañamiento responsable de los padres de familia es factor vital - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

Un hecho de intolerancia en el interior de una institución educativa en el sur de Bogotá terminó con la pérdida de un órgano de un menor de 14 años. La situación fue denunciada por la madre del adolescente, quien relató que el 26 de febrero un grupo de compañeras empujó a su hijo por las escaleras luego de que este se negara a que le encresparan las pestañas.

Según la información suministrada por un grupo de difusión en Facebook, los hechos ocurrieron en el patio del colegio Nueva Esperanza, sede B, en Usme. En medio de la discusión y el forcejeo, el menor fue empujado, lo que provocó su caída por las escaleras.

En declaraciones a City TV, Diana Marcela García, madre de la víctima, contó que fue informada desde la institución sobre lo sucedido y se dirigió inmediatamente al lugar. Al llegar, encontró a su hijo en el suelo, quejándose del dolor.

“Me llamaron el 26 de febrero, que mi hijo estaba inconsciente en el colegio. Yo llegué inmediatamente y el niño estaba tirado en el piso, en posición fetal, quejándose de mucho dolor”, comentó García, quien denunció la falta de atención oportuna por parte de los responsables del colegio.

Debido a la falta de diligencia de los maestros y directivos del colegio, la madre del menor se vio en la obligación de retirarlo del lugar y llevarlo por su cuenta a un hospital para que lo atendieran:

“La profesora que me lo entregó me dijo que no tenían una persona especializada para primeros auxilios, nunca me pasaron una camilla para sacarlo. La ambulancia nunca llegó. Yo tomé la decisión, vi a mi hijo tan mal, tan frío y se estaba poniendo morado”, explicó la madre.

En la institución médica, el menor lleva 14 días recluido, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido a la gravedad de su estado. Tras una intervención quirúrgica, que casi le cuesta la vida, el menor ha tenido que someterse a varios procedimientos.

“El día 6 de marzo nos llevaron para cirugía, en la cirugía el niño casi se queda (muere) debido a que perdió muchísima sangre. Le tuvieron que hacer transfusión de sangre, crioprecipitados y ahorita estamos en un proceso”, contó la madre. Lo que más consternó a Diana Marcela García fue la reacción del colegio, ya que 15 días después de los hechos fue contactada para informarle sobre una reunión para discutir el caso.

Este trágico episodio, que casi termina con la vida de un estudiante, ya está en conocimiento de la Secretaría de Educación, que será la encargada de proceder con el proceso investigativo en compañía de las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Joven que mató a su compañero frente a colegio en Bogotá le imputaron cargos de homicidio

Un episodio de violencia escolar sacudió a la localidad de Bosa, en el sector de Los Naranjos, al sur de Bogotá, donde un joven de 16 años, identificado como Daniel Felipe Molina, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca.

El incidente ocurrió el pasado 26 de febrero en las inmediaciones del colegio Fernando Mazuera Villegas I.E.D. Sede A, y ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad educativa. Según informó la Fiscalía General de la Nación, el hecho se originó en una disputa entre estudiantes que escaló hasta convertirse en un acto de intolerancia fatal.

De acuerdo con las autoridades, la riña involucró a un grupo de seis estudiantes, entre ellos el presunto agresor, quien fue capturado poco después del ataque. La intervención de ciudadanos que alertaron a las autoridades permitió que el joven señalado fuera puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata para Menores de la Fiscalía. Según detalló el coronel Óscar Chauta, de la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor fue detenido y se le imputó el delito de homicidio.

La víctima no sobrevivió a las heridas pese a recibir atención médica

El ataque dejó a Daniel Felipe Molina con tres heridas de arma blanca en la espalda. Aunque fue trasladado a un centro médico para recibir atención, las lesiones resultaron ser mortales.

En un comunicado oficial, la Fiscalía seccional Bogotá confirmó que el joven perdió la vida a causa de las heridas. Además, el ente acusador informó que el presunto agresor, también menor de edad, no aceptó los cargos de homicidio que le fueron imputados. Un juez de control de garantías determinó que el joven debía permanecer bajo medida de internamiento preventivo mientras avanzan las investigaciones.

El coronel Óscar Chauta lamentó públicamente la pérdida de una vida en circunstancias que calificó como “materia de investigación”. Este caso, según las autoridades, refleja un preocupante aumento en los niveles de intolerancia y violencia entre jóvenes en entornos escolares.