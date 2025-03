Alina Lozano indignada con sus seguidores porque la siguen llamando ‘Doña Nidia’: su pareja se molestó con ella por grosera

Fue uno de los personajes más icónicos de su carrera - crédito @escandalotv/IG

Alina Lozano es recordada por haber protagonizado uno de los papeles más recordados de su carrera como Dona Nidia, en la exitosa serie Pedro el escamoso. A pesar de que en las calles sus seguidores la siguen llamando de esta manera, parece que a la actriz no le satisface del todo.

De acuerdo con Alina, mientras compartía con el joven en las calles de Bogotá, algunos de sus seguidores comenzaron a llamarla por el nombre de su personaje, pero ella prefirió no prestarles atención. Sin embargo, esta actitud parece no haberle gustado a su pareja, que le reclamó el hecho de que no respondiera a los saludos de sus fans.

Alina Lozano como 'Nidia Pacheco' en Pedro, el escamoso. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la veterana actriz “Jim se puso furioso conmigo, me dijo ‘tú eres una maleducada, eres una grosera’ y yo le dije ‘es que yo no me llamo Doña Nidia’ … Y si te parece que soy maleducada y grosera, devuélvete, dile a esa persona que tú eres el esposo de Doña Nidia para que te digan ‘Hola don Perafán Junior’”.

La actriz aclaró que se llama Alina Lozano y le encanta que las personas la llamen por su nombre, porque entiende que existe un cariño hacia ella como artista; sin embargo, recalcó que solamente fue el puente para interpretar al icónico personaje y entre risas confesó que tuvo una fuerte discusión con su joven esposo: “Todavía sigue bravo y no se devolvió, claro que no le va a gustar que le digan Perafán Junior”.

Alina Lozano confesó que sí mantiene a su esposo Jim Velásquez - crédito @lozanoalina/Instagram

Su confesión provocó varias reacciones en la talentosa actriz, que rápidamente dejaron en la publicación de una de las cuentas de entretenimiento que resposteó el hecho: “No debió hacerlo, pues es el personaje por el que la recordamos, respaldo a Jim”; “siento que ella en persona puede ser superantipática”; “en esta ocasión estoy totalmente de acuerdo con Jim, ella debió responder el saludo y decirle a la persona que no la llame así, que no le gusta”, entre otros.

Así iniciaron su relación Alina Lozano y Jim Velásquez

El joven recordó cómo se conocieron con Alina Lozano, cuando él tomó la decisión de estudiar arte dramático en la universidad. La historia la contó en su paso por el programa Los Impresentables de Los 40 Colombia.

Un jacuzzi, un cartel y una reacción inesperada: la escena entre Alina Lozano y Jim Velásquez que tiene a todos hablando - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

En la charla recordó que conoció a su actual esposa cuando él aún era menor de edad: “Conocí a Alina cuando tenía 17 años. Alina abrió un grupo para representar actores, me presenté y ella trabajó conmigo. Trabajamos durante ocho años juntos antes de ser novios“.

Asimismo, indicó que durante mucho tiempo fueron amigos y que poco a poco se conocieron para tomar la decisión de ser novios: “Atravesamos muchas cosas, llevamos muchos años de amistad. Es gracioso, porque Alina me pedía consejos para encontrar pareja. Una vez estábamos en un carro y ella me dijo, quiero conocer personas y vivir experiencias, ayúdame a descargar una aplicación en la que se conocen personas”.

Alina Lozano y Jim Velásquez cuando confirmaron su relación en redes sociales - crédito @lozanoalina/IG

Velásquez dijo al programa citado que, de hecho, hicieron contenido sin ser pareja: “Vivimos muchos procesos e incluso comenzamos a hacer contenido siendo amigos, algo que aclaramos a todo el mundo. Ha sido un proceso bonito”.

¿La relación es verdadera o es falsa?

“No nos interesa que la gente crea que nuestra relación no es real. Nunca hemos estado en la posición de tener que demostrar a los demás que somos pareja y quien quiera creer bien y quien no, todo bien también”, afirmó el creador de contenido cuando le preguntaron sobre las críticas que reciben a diario por estar casados.