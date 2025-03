Este fue el mensaje de Orlando Liñán a su ex, que se casó en Estados Unidos: “Que el gringo suelte $$”

Exesposa del presentador y cantante se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor en Estados Unidos - crédito @titacontrerasduarte - @orlandolinan/Instagram

Mariluz Contreras, conocida como Tita, ex del presentador y cantante Orlando Liñán, ha sido una figura conocida en el mundo del entretenimiento colombiano.

Su relación con Liñán, que ganó popularidad en la televisión nacional por su papel en la serie Diomedes: el cacique de La Junta y como presentador de Buen Día Colombia, culminó en 2023 tras ocho años juntos. La separación se debió a una infidelidad por parte del cantante, situación que Tita confirmó públicamente. En una entrevista, detalló cómo descubrió la aventura y expresó su dolor por la traición.

“No dijo nada. Estuvo callado. Sé que su relación con la otra no era algo formal con otra persona, solo tuvo una aventura. Pero se dejó pillar. Yo le decía que hiciera las cosas bien hechas, porque donde yo descubriera algo se acababa todo. En 8 años nunca vi mensajes raros, ni llamadas sospechosas, pero ese día sí las encontré. Mujer, cuando en tu casa te digan que estás loca, no es que estés loca, es que tienes un sexto sentido”, expresó en su momento en una entrevista para el programa Lo sé todo.

Mariluz Contreras confirma su matrimonio civil en marzo de 2025 en Coral Gables, Florida - crédito @titacontrerasduarte/Instagram

Tras la separación, Tita ha enfrentado varios desafíos. En septiembre de 2024, fue víctima de un robo en su residencia de Valledupar, donde perdió objetos valuados en más de 250 millones de pesos, incluyendo artículos de oro, relojes y dinero en efectivo.

A pesar de estos obstáculos, Contreras ha mostrado resiliencia y decidió darse una segunda oportunidad en el amor. En marzo de 2024, se especuló sobre una nueva relación sentimental y en septiembre del mismo año se conoció la noticia que se casaría después de que su pareja le propusiera matrimonio en Parque de Walt Disney Magic Kingdom, de la ciudad de Orlando, Florida (Estados Unidos).

Después del compromiso, la mánager de artistas publicó unas fotografías del matrimonio civil, que se llevó a cabo el martes 11 de marzo de 2025 en Coral Gables, Florida (Estados Unidos). Vestida de blanco con flores, Contreras dio el sí junto a Juan Sebastián, un empresario y entrenador personal latino radicado en Estados Unidos.

La representante de artistas se casó después de terminar su relación de 8 años con Orlando Liñán - crédito @titacontrerasduarte/Instagram

“Se acabó la soltería, ahora soy la señora de Álvarez”, expresó emocionada a través de un video y, además, invitó a sus seguidores a su próximo matrimonio por la iglesia: “Oficialmente la señora de Álvarez se casó por lo civil. Saquen visa que en diciembre es mi boda por la iglesia, los invitados, por favor”.

Tita recibió mensajes de felicitaciones de sus familiares, amigos y seguidores, pero el que más sorprendió fue el mensaje del presentador y actor Orlando Liñán. El cantante le deseó bendiciones a su expareja y además afirmó que estaría presente en su matrimonio por la iglesia. “Bendiciones MaryLuz, me alegró tu llamada, sé feliz. Esa fiesta la toco yo, que el gringo suelte $$”, expresó en tono humorístico.

Ante el mensaje del presentador de Buen Día Colombia, Tita, que tenía un tatuaje con el nombre del artista y después se lo borró, destacó que mantiene una buena relación a pesar de que su relación terminó: “Tú y yo no somos enemigos, sé feliz. Gracias por tus deseos, te quiero Orlando Liñán”.

Tras su matrimonio civil, Tita Contreras recibió numerosas felicitaciones de familiares, amigos y seguidores, entre ellas la de su ex Orlando Liñán, quien en tono humorístico le deseó bendiciones y expresó que asistiría a su boda por la iglesia - crédito @titacontrerasduarte/Instagram

Es importante destacar que, a pesar de su separación, Tita y Orlando Liñán han mantenido una relación profesional. Ella continúa gestionando su imagen y carrera artística, cumpliendo con compromisos laborales adquiridos antes de su separación. “Tengo un contrato con Orlando que se vence en dos años y debo cumplirlo, debo manejarle la prensa y estar pendiente de los contratos y su imagen”, afirmó Contreras en una pasada entrevista con Olímpica Stereo.

Después de la mediática separación de Liñán y Contreras, la representante de artistas continúa con su vida, pero el cantante no se queda atrás. En una pasada interacción con sus fanáticos, reveló que sueña con llegar al altar.

El artista respondió a través de una historia en su cuenta de Instagram a la pregunta sobre si planea casarse. Contestó: “Nunca me he casado, pero me gustaría hacerlo”. Además, añadió que, si llega a casarse, lo haría en una ceremonia discreta y muy íntima.