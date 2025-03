Cayeron ‘Los Face’: contactaban a sus víctimas a través de redes sociales, las secuestraban y abusaban de ellas en Cundinamarca

El operativo dejó capturados a los cuatro integrantes de la organización, entre ellos, alias Greñas - crédito Decun

Varias capturas de pantalla de conversaciones entre una de las víctimas y un un grupo de delincuentes, sirvieron como material probatorio en contra de dos hombres y una mujer detenidos en los municipios de Nilo y Girardot, en el departamento de Cundinamarca, señalados por los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

Estas tres personas, junto a un menor de edad que también fue aprehendido en medio de las diligencias de captura, a través de orden judicial, integraban el Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) conocido como Los Face.

Esta organización delictiva se dedicaba a captar a través de redes sociales a sus víctimas (mujeres), y mediante falsas ofertas de empleo acordaban citas en las que terminaban secuestradas, hurtadas, y por si la situación no pudiera ser peor, al final abusaban sexualmente de ellas.

Las conversaciones que hacen parte del material probatorio recolectado por las autoridades - crédito Decun

De acuerdo con las declaraciones que dio a conocer el coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca (Decun), este resultado se dio gracias a la acción conjunta entre unidades del Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) Cundinamarca en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia de una de las jóvenes permitió la consecución de varios mensajes en los que se evidencia cómo uno de ellos le hace una oferta laboral y, se aprovechan de la necesidad de la joven que denunció el caso ante las autoridades, y que deja claro en uno de sus mensajes que de verdad necesita el empleo.

Tras acordar un encuentro, uno de los detenidos le explicó que se encontraran en un restaurante que servía como punto de referencia, desde allí iniciaban el recorrido a pie hasta el punto, en donde nada era lo que decía el hombre en la conversación previa. Allí eran sometidas.

La organización delincuencial era liderada por alias Greñas, y según la víctima, el hombre abusó de ella - crédito Decun

El testimonio de la víctima que denunció a Los Face

La joven que dejó en video su testimonio como un ejemplo de lo que no deben hacer las personas (y como en este caso, las mujeres), frente a solicitudes de amistad e insinuaciones para que se puedan realizar encuentros con estas personas que, en la mayoría de los casos, no traen buenas intenciones de por medio.

“Llegamos a una casa abandonada, (...) y entramos a una habitación donde había una cama, ahí se empezó a tornar agresivo, me empezó a golpear, (...) dijo que tenía que revisar mi celular. (...) Yo por el miedo le desbloqueé el celular”, aseguró la afectada, cuyo caso se registró en marzo de 2024, y desde allí se dio inicio a la indagación que dio con las cuatro personas que integraban ‘Los Face’.

Luego de ser encerrada y sometida a puños, “ahí entraron otros dos muchachos, los tres me golpearon super fuerte en la cabeza y todo el cuerpo, yo por el miedo, por el temor, por todo el dolor. Comenzaron a llamar a mis contactos a pedirles que me enviaran plata por Nequi para que me liberaran, para que no me mataran, que me querían matar donde no les enviaran plata”, continúa la víctima.

Cuando los otros dos jóvenes abandonaron el lugar, “yo me quedé sola con Kevin (como identificó al joven que le envió la solicitud de amistad, y que intercambia los mensajes con ella) y él abusó de mí, llegó una muchacha y le dijo que me acompañara hasta La Bonga (nombre del restaurante donde llegaron en principio). Ella me dejó y se fue”, cerró la mujer. Por tal motivo “yo decidí poner la denuncia en la Fiscalía”, comentó la víctima, con el objetivo de que más personas no caigan en este tipo de artimañas.

Declaraciones del coronel Andrés Serna Bustamante, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca - crédito Decun

“Yo quería que eso no se quedara así, no es justo que esto tenga que pasar. Quería hacer una recomendación a las demás personas, en este caso mujeres, para que no pasen por esta situación y tengan más cuidado, se percaten de las solicitudes que están aceptando, que no salga así con estas personas sin conocerlas así como yo hice”, fueron algunos de los mensajes que dejó al final de su testimonio la joven, que accedió a que las autoridades grabaran todo con el fin de que esto no le pase a más mujeres.

“Al aceptar solicitudes como lo hice yo, si van a salir con estas personas, que sea un lugar donde hayan más personas, donde usted no esté sola con él y que no le pueda hacer nada de lo que me hizo él (Kevin) a mí”, cerró la joven, cuyo testimonio fue vital para poder poner en buen recaudo a estas cuatro personas.

El menor aprehendido fue enviado a un centro preventivo para adolescentes, mientras que las otras tres personas (dos hombres y una mujer) permanecen privados de la libertad en un centro carcelario local.