Así se convirtió Feid en héroe improvisado durante un show en Ámsterdam

Feid inició 2025 por donde lo dejó el año pasado con el Ferxxocalipsis Tour. El reguetonero, que cerró 2024 con una serie de fechas en Bogotá y Medellín que lo ratificaron como una de las figuras del momento en el género urbano, no tardó en ponerse en marcha en el nuevo año.

A la par con su aparición como invitado del argentino Trueno en Cruz y el estreno del sencillo NOS DESCONOXIMOS, el Ferxxo inició en marzo el Europe Fastest Tour, una serie de conciertos en las que pasará por 13 ciudades del Viejo Continente presentando todos sus éxitos y su despliegue de energía en vivo.

El acompañamiento del público latino que vive en Europa es notable en cada una de sus presentaciones, lo que sumado al carisma del antioqueño llevó a que se produjera un curioso momento durante uno de estos conciertos.

Feid llevó su espectáculo al AFAS Live de Ámsterdam (Países Bajos), y durante la presentación decidió tocar una parte de su canción Porfa, acompañado de una guitarra acústica. El que se suponía que debía ser uno de los momentos íntimos de la noche, no tardó en dar un giro de lo más inesperado.

Mientras interpretaba la canción acompañado del público que la coreaba, el cantante se percató de que una persona del público se desmayó producto de la presión de la multitud en las primeras filas.

Mientras Feid hacía señas a la logística del recinto para que ayudara a la persona afectada, también pidió la cooperación del público para que le dieran espacio a esta y pudiese respirar. Lo llamativo fue el método que uso, pues apeló a su capacidad de improvisación y modificó la letra de Porfa, en la parte del coro.

“Ayúdenme ahí al parcero que se desmayó. Me tiene como un loco buscándote, ábrale campito pa' que pueda respirar y cante hoy conmigo”, cantó el reguetonero, provocando las risas del público, pero también la admiración y la cooperación de estos con la persona desmayada.

El momento generó una mezcla de reacciones en las redes sociales, una vez se difundió el clip del momento en distintas plataformas. Los usuarios se manifestaron entre la sorpresa por la reacción de Feid, hasta los comentarios en tono jocoso sobre la elección de palabras del artista para referirse a la situación del desafortunado fan.

“Nuevo temor desbloqueado, que Feid me dedique una canción y no la pueda escuchar por estar desmayada”, “Feid no necesita IA, él mismo hace sus covers randoms”, “Le dedico una cancion al desmayado, me parece increible”, “El Feid paramédico no existe. El feid paramédico: ????”, “El que se desmayó viendo después los videos que le dedicó Feid, se desmaya de nuevo”, “Pasé de llorar a reírme en cuestión de milisegundos”, fueron algunas de las reacciones más destacadas al video.

Así planean defenderse Karol G, J. Balvin, Maluma, Feid y Blessd por la polémica de “+57″

Tras la tutela interpuesta ante el Consejo de Estado por lo que se calificó como apología a la violencia y explotación de menores de edad, el grupo de reguetoneros ya dio sus primeros pasos en su afán de salir airosos de la causa en su contra.

“En respuesta a las preocupaciones del público y con el objetivo de evitar interpretaciones equivocadas, el 13 de noviembre de 2024 se lanzó una nueva versión de la canción en plataformas digitales. En esta versión, la letra ha sido modificada, cambiando la expresión ‘mamacita desde los fourteen’’ por ‘mamacita desde los eighteen’, con el fin de alinear el contenido con el respeto a los derechos de los menores”, manifestó el equipo del bando acusado.

Además, la defensa de la intérprete remarcó que antes de realizar dicho cambio, la canción no invitaba a sus seguidores a cometer algún tipo de delito o acercamiento indebido a los menores de edad. “Es importante enfatizar que la canción, en ninguna de sus partes, promueve, incita o sugiere la comisión de delitos sexuales, y mucho menos en relación con menores de edad. Por lo tanto, no existe fundamento para plantear acciones penales, ya que la referencia en la letra no se encuadra en ninguno de los tipos penales previstos en el Código Penal Colombiano”, manifestaron.