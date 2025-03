Westcol le hizo incómoda pregunta a Gerard Piqué sobre Shakira: “Uno aquí no puede decir nada porque eso es un problema”

El streamer colombiano hizo un comentario sobre la cantante barranquillera al exfutbolista - crédito Westcol/YouTube - Lina Gasca/Colprensa

La Kings League Americas, el innovador torneo de fútbol 7 impulsado por Gerard Piqué, ha sido escenario de una de las polémicas más comentadas en los últimos días.

El streamer paisa Westcol, presidente del equipo West Santos, y el exfutbolista del FC Barcelona sostuvieron un tenso encuentro en una transmisión en vivo, donde abordaron temas relacionados con la gestión del torneo, decisiones arbitrales y hasta cuestiones personales que incomodaron a ambos.

Este diálogo se llevó a cabo en el canal de Kick de Westcol, en un intento por resolver las diferencias que generado polémica en las redes sociales en las últimas semanas.

El comentario de Westcol sobre Shakira se viralizó rápidamente en redes sociales, con los usuarios comentando sobre la audacia del influencer al abordar este tema con Piqué - crédito @Clips. .Streamers/TikTok

En medio de la discusión sobre la Kings League, el exfutbolista protagonizó un momento incómodo cuando el influencer colombiano le lanzó una pregunta inesperada sobre su relación pasada con Shakira.

Esto se ocasionó cuando Piqué le preguntó a Westcol si había tenido una relación con Valeria, conocida en el mundo del entretenimiento como ‘La Parce’. “¿'La Parce’ fue tu novia en algún momento? Es que alguien me lo dijo, pero no sé si es verdad”, comentó el exfutbolista frente a los micrófonos.

La respuesta de Westcol confirmó la relación, pero lo que siguió tomó por sorpresa a Piqué y a los espectadores: “Sí, cuando empecé recién en redes fue mi primera novia...”.

El exfutbolista respondió de manera breve a la pregunta de Westcol sobre su relación con Shakira, creando un momento de incomodidad en la conversación - crédito @West Clips/TikTok

Tras admitir que ‘La Parce’ había sido su primera novia, Westcol aprovechó la oportunidad para devolver la pregunta, esta vez enfocándose en la vida personal de Piqué. “¿Y Shakira qué? ¿Fue tu novia en algún momento?”, cuestionó el influencer, generando un momento de tensión en la conversación. El español respondió de manera breve y directa: “Bueno, sí”.

El intercambio no terminó ahí. El paisa, entre risas, agregó: “Ah, bueno, ¿sí pilla? Es que a mí también se me hace incómodo, papi. Claro, usted no puede hablar así (...) No mentiras, es por joder, pero usted sabe que uno aquí no puede decir nada, porque eso es un problema”. El exjugador del Barcelona FC en tono de disculpa expresó: “No sabía que era incómodo, joder, de verdad que no sabía”.

Este intercambio rápidamente se viralizó en redes sociales y generó cientos de comentarios: “Pero los huevos de decirle eso a Piqué de que mundo es”; “disque Shakira fue tu novia en algún momento 🤣”; “West tiene delirios de persecución, cree que todo mundo le tira, Piqué hizo una pregunta normal que ni yo sabia que era ofensivo para él, no soy fan del piquetas, pero que mala educación bro”; “El abogado de West: estoy cansado jefe😫”; “notan que Wetscol siempre logra intimidar a los mas famosos no se como lo hará porque piqué estaba medio tímido🤣”; “lo que tiene que aguantar Piqué por su King League 😂😂”; “Ese Westcol piensa que está a ese nivel de confianza con Pique 😅”.

En un momento inesperado, Westcol pregunta a Gerard Piqué sobre su relación con Shakira, generando un ambiente incómodo durante la conversación - crédito Westcol/YouTube

El tenso intercambio entre Westcol y Piqué también revivió el interés público en la relación pasada del exfutbolista con Shakira, que ha estado en el centro de atención desde su separación en 2022. La ruptura de la pareja, que estuvo junta durante más de 12 años y tuvo dos hijos, estuvo marcada por rumores de infidelidad por parte de Gerard.

Desde entonces, ambos han tomado caminos separados, aunque sus nombres continúan vinculados en el ámbito mediático. Mientras Shakira se encuentra de gira con su espectáculo Las mujeres ya no lloran World Tour, Piqué ha enfocado sus esfuerzos en proyectos como la Kings League.

Quién es ‘La Parce’, exnovia de Westcol

Valeria, conocida como ‘La Parce’, es una creadora de contenido de Cúcuta que reside en Medellín. Inició su carrera en redes sociales durante la pandemia y rápidamente ganó popularidad, especialmente entre el público femenino. A los 22 años, se ha destacado en YouTube con videos de juegos, belleza y moda. Además, es conocida en Twitch, donde tiene más de 200 mil suscriptores, y en Instagram, con más de 400 mil seguidores. Vive con Pelicanger, presidente de la Kings League, y Pablots, formando parte de un equipo denominado “La Triple P”. Además, es presidenta de Atlético Parceros en la Queens League.

Ella es Valeria, La parce, exnovia de Westcol - crédito @_laparce_/Instagram

Por qué Gerard Piqué y Westcol tuvieron diferencias en la Kings League

Más allá de los comentarios personales, la conversación tenía como tema principal sobre la organización de la Kings League Americas.

La molestia del paisa empezó tras un partido en el que un penalti dudoso perjudicó a su equipo, lo que llevó a expresar su descontento públicamente. La situación se agravó con la sanción de seis meses impuesta a Alexander 00, jugador clave del West Santos, lo que generó críticas hacia la gestión disciplinaria de la liga.

Uno de los puntos más críticos de la conversación fue la percepción de Westcol sobre la falta de equidad en el torneo. El streamer expresó que sentía que su equipo no recibía el mismo trato que otros clubes con grandes patrocinadores. “Siento que hay equipos que no reciben el mismo trato. Nosotros no tenemos grandes patrocinadores y eso se nota”, afirmó. Además, criticó la falta de comunicación entre los organizadores y los presidentes de los equipos, señalando que no se sentía tratado como un verdadero socio del proyecto.

Gerard Piqué y Westcol protagonizan un tenso intercambio durante una transmisión en vivo, abordando la polémica sobre la gestión de la Kings League Americas y decisiones arbitrales - crédito @TndenciaStream/X

El exfutbolista respondió: “La semana pasada que estuvimos en Miami no me dijiste nada de esto. ¿Sabes por qué no me dijiste? Porque no había pasado lo del partido. Pasó el partido y al cabo de dos días te calentaste como una puta rata”.

Sin embargo, Piqué reconoció la necesidad de mejorar ciertos aspectos del torneo, incluyendo la comunicación con los presidentes de los equipos y la implementación de un sistema de revisión más riguroso para las decisiones arbitrales. Se planteó la posibilidad de introducir tecnología similar al VAR para garantizar mayor transparencia en las decisiones.