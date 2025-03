Petro condecoró a los 28 policías y al militar que secuestraron en El Plateado

El presidente, Gustavo Petro, condecoró a los 28 policías y el militar que estuvieron en poder de la población en el corregimiento de El Plateado el fin de semana. (Crédito: Presidencia de la República)

El consejo de ministros televisado, que se llevó a cabo el lunes 10 de marzo, inició de nuevo con un homenaje a la Fuerza Pública, en esta ocasión con la condecoración a los 28 policías y el militar que estuvieron en poder de un grupo de la comunidad del corregimiento de El Plateado el fin de semana, tras una asonada, al parecer, en una instrumentalización que hizo de ellos una de las disidencias de las Farc.

Los uniformados recibieron la Medalla al Valor luego de que permanecieran secuestrados por dos días, porque los pobladores de ese corregimiento del municipio de Argelia, en el occidente del departamento del Cauca, reaccionaron en contra de una supuesta información de que se reiniciaría la erradicación forzosa de los cultivos de plantaciones de coca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el presidente de la República, Gustavo Petro, ese incidente ocurrió por la manipulación que ejerció el grupo armado organizado, que denominó como “un ejército privado de narcotraficantes”, y señaló que se trató de incitar a que la Fuerza Pública para actuara en contra de la comunidad.

“La propaganda que hizo el ejército privado de narcotraficantes en el Micay fue decir que íbamos a fumigar forzosamente contra el campesinado cultivador de hoja de coca, y sin su voluntad. Este gobierno le obedece al pueblo, y si no está en ese camino, nosotros no lo hacemos porque el Estado es sirviente del pueblo. No somos monarquía, aristocracia, u oligarquía”, aseguró.

El mandatario insistió que la disidencia de las Farc que tienen injerencia en esa zona del suroccidente del país ha perdido su dominio territorial ante el accionar de la Fuerza Pública en su contra, por lo que han tenido que instrumentalizar a la población y recuperar el dominio que tenían en la región.

“Tratan de usar al campesinado a ver si les resuelve su situación militar, dado que este Gobierno decidió entrar a ese territorio y tomarlo, después de años de dejarlo al narcotráfico. Estamos en ese proceso y es uno de los actos más dignos del Ejército de Colombia, porque se entró a El Plateado sin un muerto: ni civil, ni militar, ni de ellos, que solo tuvieron dos capturas y se fueron. Ellos saben por qué quieren regresar al corregimiento: quieren imponer la esclavitud sobre la población para seguir traqueteando”, aseguró.

El jefe de Estado aseguró, otra vez, que desde Dubái, en los Emiratos Árabes, hay grupos narcotraficantes transnacionales que están coordinando sus acciones, incluso llegando a regir los precios de los estupefacientes y reiteró que desde allí están fraguando un atentado en su contra.

“Hoy hay una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái y aún la policía no investiga a través de Inteligencia. Incluso quieren matar al presidente, cuyos nombres los sabemos, cuya acción la sabemos, ya van cuatro intentos. Esa mafia domina al Micay”, aseveró.

(Crédito: Presidencia de la República)

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que esa asonada se dio por esa manipulación del grupo armado organizado y explicó que la situación finalmente se sorteó por el diálogo con el Gobierno Nacional.

También anunció que en esa subregión del Cauca se realizarán nuevas reuniones con las comunidades, y de esta manera implementar la compra de la producción de coca, aunque todavía habría prevención de los cultivadores.

“Vamos a hacer una mesa técnica el sábado 15 de marzo en López de Micay (...) El Pnis (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) no tiene los recursos para el tema de los cultivos y la gente está un poco temerosa de empezar a vender esos cultivos y no hay plata”, le señaló Benedetti al mandatario.