Artista callejero sacó a bailar a usuaria en medio de su acto en Transmilenio y los demás pasajeros enloquecieron

Otros pasajeros se involucraron en el acto - crédito X

En 86 jornadas, realizadas a lo largo de un año, el Instituto para la Economía Social (Ipes) logró caracterizar a al menos 2.669 trabajadores informales en los buses y estaciones del sistema masivo de transporte Transmilenio.

Vendedores, misioneros, colaboradores y artistas buscan llevar a sus casas algo de dinero para solventar los gastos del día a día y algunos han encontrado maneras creativas de “echarse al bolsillo” a los pasajeros.

Uno de esos ejemplos es el grupo de canto que se hizo viral por poner a los usuarios del sistema a bailar en sus presentaciones.

Testigos grabaron y compartieron el divertido momento en redes - crédito X

De pelear por las sillas, quienes presencian su acto, han pasado a ponerse en pie y seguirles el paso, a cambio de aplausos o, al menos, así quedó registrado en un video compartido ampliamente en redes sociales.

En él se ve cómo el artista principal invita a la gente a acompañarlo en su cover de la canción infantil clásica Juguemos en el bosque, y luego se acerca a una usuaria del sistema, le extiende la mano y la saca a bailar para sorpresa de todos.

Ambos perrearon hasta el suelo, entre risas y gritos de los presentes, y, al terminar, el cantante le preguntó: “¿No que no quería bailar? Casi mi mata”, con lo que terminó de ganarse a los pasajeros, que compartieron su acto en redes.

Rave con audífonos y gafas de realidad virtual también se tomó uno de los buses articulados

Un grupo de al menos 20 personas vivió una experiencia única en Bogotá al participar de un evento que combinó música, tecnología y transporte público. Con lentes de realidad virtual y audífonos el DJ bogotano Mad Xian organizó una fiesta electrónica en un bus articulado del sistema Transmilenio, esta vez bajo el nombre de “TransmiRave 2.0″.

La de octubre del 2024 no fue la primera vez que Mad Xian utiliza el sistema de transporte masivo de Bogotá como escenario para sus innovadoras fiestas. En mayo del mismo año, el DJ se hizo viral al organizar un evento similar, en el que instaló una consola de DJ dentro de un bus de Transmilenio, sorprendiendo a los pasajeros con una fiesta en movimiento. Sin embargo, en esta ocasión, decidió llevar la experiencia un paso más allá al incorporar elementos tecnológicos que transformaron por completo la dinámica del evento.

En su segunda edición, el DJ organizador Mad Xian implementó la tendencia de discoteca silenciosa y un espacio de realidad virtual - crédito @madxian / TikTok

El concepto de esta segunda edición se basó en la tendencia conocida como “discoteca silenciosa” o “silent disco”, una modalidad de fiesta en la que los asistentes utilizan audífonos para escuchar la música, lo que permite disfrutar del evento sin generar ruido externo. Esta idea, que tuvo su origen en la película de 1969 Un tiempo de rosas y fue llevada a la realidad en 1990, fue adaptada por Mad Xian para ofrecer una experiencia más cómoda tanto para los participantes como para los demás pasajeros del bus.

Además de los audífonos, el DJ añadió un componente innovador al incluir visores de realidad virtual, lo que permitió a los asistentes sumergirse en un entorno completamente diferente mientras viajaban por la calle 80 a bordo de un bus de la línea D de Transmilenio.

Al menos 20 personas habrían participado de su iniciativa - crédito @madxian / TikTok

El evento, bautizado como “TransmiRave 2.0″, no pasó desapercibido en las redes sociales, donde usuarios se mostraron ansiosos por participar en el próximo rave que se organice en Transmilenio:

“El Transmirave es la rumba más caleta de Tabogo. El que llegó, llegó”, “Quiero estar en un Transmirave”, “Cuando pasa eso en Transmilenio me preguntó ¿en dónde estaba yo? y ¿por qué no avisan con tiempo?”, “Yo solo me encuentro con los de los dulces”, “No es secret location, es secret ruta”, “Lo único por lo que quiero visitar Bogotá es por su gente random”, “Y mientras tanto en el Transmiverso...”