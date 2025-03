Vicky Dávila y Margarita Rosa de Francisco se enfrentaron en redes sociales por las elecciones de 2026: “Se acordará de mí”

Margarita Rosa de Francisco pidió a Vicky Dávila tomar el ejemplo de la exministra Carolina Corcho y trabajar en propuestas concretas para el país - crédito @VickyDavilaH/X y @Margaritarosadf/X

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila y la actriz Margarita Rosa de Francisco tuvieron un cruce de publicaciones en X por cuenta de la supuesta estrategia del presidente Gustavo Petro para 2026, que tiene como protagonista a Armando Benedetti, hoy ministro del Interior.

Dávila compartió la portada de Semana, medio de comunicación que reveló la supuesta estrategia del mandatario, en su cuenta de X con el siguiente mensaje: “Petro va por el 2026 y dio la orden de hacer campaña; obvio, será con la plata de los colombianos. Toca estar alerta, él tendrá todo el aparato del Estado y toda la plata del Presupuesto Nacional para intentar dejar a su heredero en la Casa de Nariño”.

Al respecto, Margarita Rosa de Francisco, fiel defensora de Gustavo Petro, indicó que “no solo Petro. Va un parche más grande, mucho más grande: la gente que ningún Gobierno había volteado a mirar”.

Pronunciamiento de Vicky Dávila - crédito @Margaritarosadf/X

La precandidata presidencial, exdirectora del citado medio respondió al mensaje de Margarita, asegurando que personas como ella llevaron a la supuesta destrucción en el sistema de salud de Colombia.

“Margarita, ustedes tratan a los ciudadanos como enajenados, y no. Los colombianos tienen criterio y saben que Petro, con personas como tú haciéndole coro, destruyó el sistema de salud, no hay medicamentos, ni citas cumplidas, ni cirugías, las quejas se dispararon. Ya hay muertos, dolorosamente”, afirmó Dávila.

Acto seguido, Vicky Dávila hizo un listado de las cosas que ella calificó como malas en el Gobierno Petro. “Los colombianos tienen criterio y saben que Petro, con personas como tú haciéndole coro, dejó que los grupos criminales avanzaran y hoy estén en más del 70 % de los municipios del país, según la Defensoría del Pueblo. Muchos pueblos están secuestrados por los bandidos. Colombia está más insegura que nunca y nuestra fuerza pública humillada y con las manos atadas. Los colombianos tienen criterio y saben que Petro, con personas como tú haciéndole coro, ha destruido Ecopetrol, las ganancias en el 24 bajaron 21,7 %, la inversión extranjera directa bajó 15,2 % y el crecimiento de la economía fue mediocre del 1,7 %. Les mintió a los jóvenes con los créditos del Icetex. Y muchos no podrán seguir estudiando, pero a los jóvenes violentos les paga por no matar y muchos siguen matando, pero con sueldo del Gobierno Petro. Los impuestos tienen asfixiados a trabajadores y empresas. La economía va mal. La gente tiene menos plata en el bolsillo”, indicó Dávila.

Respuesta de Vicky Dávila - crédito @VickyDavilaH/X

Y agregó: “La plata de los colombianos, Petro cínicamente ordenó gastarla para la campaña del 26. Quiere, por lo menos, dejar un heredero que siga conduciendo a Colombia a la hecatombe. Y muchas cosas más. Así que no sueñes, Margarita. Los ciudadanos van a desterrar de la Casa de Nariño al petrismo, su coro y su proyecto político destructivo el 7 de agosto de 2026, con democracia y valentía. Con determinación. Se acordará de mí”.

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco indicó en una columna de opinión que “la parte que me interesa no es defender al presidente, quien debe saber defender su proyecto más que a él mismo, denunciar la corrupción en su propio entorno y procurar que se ejecuten las obras que les prometieron a sus votantes más esperanzados y necesitados. El esfuerzo del activismo vale la pena si la idea es construir una ciudadanía estudiosa que también haga lo mismo para que no sigan surgiendo, de la nada del pensamiento, señores que lo único que les queda bien puesto en la cabeza es un sombrero”.

Pronunciamiento de Margarita Rosa de Francisco - crédito @Margaritarosadf/X

En una publicación en X rechazó a quienes la señalan de “vendida” al Gobierno Petro. “¿De dónde sacan que el Gobierno me paga por escribir aquí? Ni siquiera he cobrado por escribir en el periódico Vida. Yo cobro por lo que considero mi profesión (soy actriz) y a veces ni eso, cuando el proyecto es modesto y bueno. Si me gustara tanto cobrar, explotaría más mis redes monetizándolas todas. Para algunos es un escándalo que una persona como yo pueda pensar autónomamente (aunque se equivoque) y que quiera, además, hacerse responsable de las consecuencias que eso puede tener en todos los niveles”.