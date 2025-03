Empresaria y modelo afirmó que Karina García, de ‘La casa de los famosos Colombia’, rompió su matrimonio

Laura González aseguró que una publicación de Karina García la llevó a terminar su relación y buscar ayuda psicológica - crédito @laugonzalezdiaz/Instagram - cortesía de prensa del Canal RCN

La modelo y empresaria Laura González Díaz, conocida en la televisión colombiana por su participación en el reality del Canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele en 2017, reveló la razón por la que rompió su compromiso e involucró a Karina García, actual participante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

En una entrevista con RCN Radio, en el programa XYZ del periodista Sergio Barbosa, la exconcursante de Guerreros: Cobras vs. Leones del Canal 1 en 2018 contó que terminó un pasado compromiso por la influencer paisa.

“No alcancé a llegar al altar. Me separé antes de. Mi relación se quebró por una persona que incluso ahorita está en La casa de los famosos (...) alguien que en este momento está siendo muy viral, y yo creo que al decir que se peleó por alguien, la gente ya saca sus suposiciones (...) Es pelinegra, bajita, culoncita, paisa y el apellido termina en a”, contó la empresaria. A pesar de que no reveló el nombre, por la descripción que dio y la posterior foto que mostró en la entrevista, todo indica que se trata de Karina García.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La empresaria contó cómo una imagen publicada por Karina García desde su hogar en Río de Janeiro marcó el final de su compromiso - crédito @Rcnradiocolombia/TikTok

Laura contó que terminó con su entonces prometido por una imagen que García compartió en sus redes sociales: “Yo conocí a mi pareja aquí en Barranquilla. Nos ennoviamos, tuvimos una relación muy bonita desde que nos conocimos, mantuvimos juntos 24/7. Por cosas de trabajo de él, fuimos a vivir a Río de Janeiro. Yo dejé mi vida en Colombia, nunca había convivido con nadie, solo con mis papás, y ahí me fui a vivir sola. Por ese hombre me arriesgué. Vine aquí a Colombia a hacer unas vueltas porque tengo mi empresa, entonces me toca estar yendo y viniendo, y en ese lapso veo que esta persona está en mi casa”.

La modelo indicó que Karina García compartió una fotografía desde el que era su apartamento, el que compartía con su pareja en Río de Janeiro, Brasil, en donde se puede ver su sala: “Esa es mi casa, se las presento (...) esa mesa la escogí yo, la decoración y todo”, contó la empresaria mientras mostraba la imagen de Karina.

González indicó que, al ver la fotografía de la influenciadora, decidió terminar su compromiso y tuvo problemas emocionales que la afectaron tanto que tuvo que buscar la ayuda de un profesional: “A mí se me vino el mundo. Yo estuve incluso con psicólogo. Cuando yo me entero... yo incluso le tenía esas extensiones en el cabello que son de pegar, y yo me las arranqué porque fue para mí durísimo. A mí me quedaron huecos en la cabeza. Ahí empiezo yo un tratamiento psicológico porque, obviamente, pues era... fue el hombre de mi vida, por decirlo así. Yo vuelvo con él tres meses después, vean, ahí estoy yo, en el mismo lugar”.

Esta fue la fotografía de Karina García en el apartamento de Laura González en Brasil/ Laura González en su apartamento en Brasil - crédito captura de pantalla del programa ‘XYZ’

Además, Laura reveló que nunca se ha visto en persona con Karina García, pero cree que ella sí sabe quién es: “Yo con ella nunca me he visto en persona. No la conozco. O sea, sé quién es, claramente antes de entrar al reality, pues, ¿cómo no voy a saber quién es? Si por ella me enteré, pero unca nos hemos cruzado, pero ella sí sabe perfectamente quién soy yo. Ya sabe que yo soy la exprometida”.

Aunque la empresaria no nombró al hombre involucrado, se conoce que Laura González sostuvo una relación con el exfutbolista Juan Guillermo Domínguez, conocido como Carachito. En 2018, la modelo concedió una entrevista a La Red sobre su historia de amor con el exjugador, a quien conoció en Barranquilla; sin embargo, en el mismo programa reveló que habían terminado por problemas en la relación que involucraban a otra mujer, aunque en ese momento no reveló el nombre de García. “Hubo una serie de peleas, ya tenía una familia, es pasado, como que eso aún seguía influyendo en la relación. Entonces yo soy una mujer sola, sin problemas de nada, y decidimos dejar las cosas así”, dijo en su momento.

Las declaraciones actuales de Laura González se robaron la atención en las redes sociales, y muchos criticaron a Karina García, mientras que otros la defendieron y culparon al exprometido de la empresaria. Además, los seguidores de La casa de los famosos Colombia pidieron que ella ingresara al programa para que enfrentara a la paisa en persona.

La empresaria y el exfutbolista tuvieron una relación - captura de pantalla de ‘La Red’ en 2018

“Jefe ingresé a Laura González 😂”; “Él único que no ha tenido nada con Karina García es mi marido”; “Que alguien le grite a Karina que Laura González le envía saludos 😂”; “Lo mismo paso con Mateo Carvajal y Stephanie, o sea, que con cuántos matrimonios ha acabado está mujer”; “Karina es todo lo que está mal !! Nada respetuosa con las otras mujeres. Y así la admiran”; “Lo mismo hizo con Carvajal y la novia”; “Por culpa del man, no de Karina”; “Si Karina subió esa foto en esa casa, es porque ese hombre a usted nunca le dio un lugar”; “su relación no se quebró por alguien que esta en La casa de los famosos, su relación se rompió por que su pareja no le dio el respeto que se debe”; “oiga pero esa Karina García ha sido tremenda”, fueron algunas reacciones en las plataformas digitales.