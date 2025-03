‘Mr. Taxes’ anunció que el presidente Petro aceptó su renuncia como ministro de Comercio, Industria y Turismo: “Gracias por su confianza”

Luis Carlos Reyes salió del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - crédito Europa Press

Continúan los cambios dentro del Gobierno nacional, luego de que el 27 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció la salida de Iván Velásquez, Andrés Camacho, Juan Fernando Cristo, de su gabinete ministerial, Luis Carlos Reyes confirmó su salida del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

El saliente ministro más conocido como “Mr. Taxes” utilizó sus redes sociales para anunciar que el gobernante de los colombianos aceptó su renuncia protocolaria, por lo que no seguirá al mando de la institución encargada de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país.

Reyes también aprovechó para agradecer al primer mandatario por la oportunidad de estar al mando del MinCIT, además de la confianza que le dio desde su llegada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Incluso, en su mensaje lanzó una pulla para los detractores del Gobierno nacional que no creen que Petro dejará la presidencia cuando termine su mandato en el 2026.

“El presidente Gustavo Petro ha aceptado mi renuncia. Gracias presidente por su confianza en estos dos años y medio. Le deseo el mayor de los éxitos conforme termina de implementar su mandato democrático”, escribió en su cuenta de x.

Los descaches de “Mr. Taxes”

Cabe recordar que Reyes estuvo envuelto en varias polémicas durante sus dos años y medio de permanencia en el Gobierno nacional. Por ejemplo, la renegociación de Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos antes de que Donald Trump asumiera como presidente del país.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, nadie del sector privado tenía conocimiento sobre los puntos que se están debatiendo entre los dos países. De igual manera, cuestionó la decisión de ser excluidos de la conversación, siendo actores clave para el funcionamiento del TLC.

“En esa renegociación del TLC, que la verdad no sabemos exactamente qué puntos aborda, no han invitado al sector privado a las conversaciones, cuando las empresas son las que deberían estar de primeras en esos espacios. Entendemos que hay una voluntad de querer nivelar la cancha, pero ojalá no sea en detrimento de otros aspectos en los cuales hemos ganado terreno”, señaló.

A propósito, Reyes fue señalado como uno de los principales responsables de la falta de recursos del Gobierno nacional a lo largo de 2024. Esto, porque durante su administración de la Dian el recaudo público disminuyó significativamente hasta el punto que el país contaba con apenas $3 billones, lo que representa solo el 10% del promedio habitual, según reveló un informe del Banco de Bogotá.

Así mismo, el recaudo fiscal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) alcanzó $81,53 billones, lo que equivale al 88% de cumplimiento de la meta de $92,5 billones. Solo en abril, la recolección tributaria del país fue de $18 billones, un 27% por debajo de la meta mensual de $24,65 billones, indicó el Estado.

Los colombianos tampoco olvidan que durante su liderazgo varios funcionarios de la Dian se manifestaron contra Reyes por utilizar su presencia en redes sociales para silenciar las voces críticas al interior de la entidad. Según el sindicato de la Dian, 154 personas perdieron sus puestos de trabajo que habían ejercido durante varios años.

“La administración comparte con los funcionarios el rechazo vehemente a este fallo judicial. La intención de la entidad siempre ha sido conservar la curva de conocimiento y reconocer el trabajo invaluable de quienes forman parte de su equipo”, indicó en un comunicado la Dian el viernes 17 de mayo de 2024.