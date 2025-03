Manolo Cardona se refirió a las críticas por su acento costeño en la serie ‘Medusa’: “No nacimos en Barranquilla y no va a ser perfecto”

El actor Manolo Cardona defendió el compromiso del equipo con el acento en la serie ‘Medusa’ - crédito @manolocardona/Instagram

El 5 de marzo fue el estreno de Medusa, la más reciente producción colombiana de Netflix, que rápidamente escaló al primer lugar de popularidad en la plataforma a nivel mundial.

Según declaraciones del actor Manolo Cardona, en una entrevista con La W Radio, la serie, grabada en Barranquilla, ha superado las expectativas al posicionarse por encima de producciones de países como Estados Unidos, Inglaterra y Corea.

“Ayer éramos la tercera serie más vista del mundo en Netflix, y hoy me están contando que somos la serie más vista del mundo en la plataforma. Una serie colombiana, hecha en Barranquilla, le está ganando a las producciones de Estados Unidos, Inglaterra, Corea y muchos otros países. Una serie colombiana, hecha en Colombia para el mundo, y quiero resaltar esto porque nos sentimos todos muy orgullosos de esta noticia”, indicó el actor.

La producción, grabada en Barranquilla, se convirtió en la serie más vista del mundo en la plataforma Netflix - crédito Netflix

Sin embargo, este éxito no ha estado exento de polémicas, especialmente por las críticas hacia la representación del acento costeño en los personajes.

Uno de los casos más comentados ha sido el de Manolo Cardona, que interpreta a Danger Carmelo, un detective que investiga el atentado contra Bárbara Hidalgo. En redes sociales, usuarios indicaron que el uso excesivo de la palabra “mondá”, típica de la jerga costeña, pero que, según los críticos, fue empleada de manera exagerada y poco natural: “Cada vez que Manolo Cardona dice “mondá” en Medusa se mueren 5.000 hectáreas de yuca en la costa”.

En su entrevista con La W Radio, Cardona habló sobre las críticas sobre el acento costeño y defendió el trabajo realizado por el equipo de producción. Según explicó, los actores contaron con el apoyo de una coach de acento llamada Obeida, que los acompañó durante todo el proceso de preparación y grabación.

Los actores contaron con el apoyo de una coach de acento para interpretar a sus personajes - crédito @manolocardona/Instagram

El actor oriundo de Popayán, reconoció que, aunque no son nativos de Barranquilla, hicieron un gran esfuerzo para representar la cultura de la región con respeto y dedicación. También destacó que, aunque pueden haber errores, el equipo asumió el reto con responsabilidad y cariño hacia el Caribe colombiano.

“No, no es fácil para nada (...) Evidentemente, ninguno de nosotros es de Barranquilla y no va a ser perfecto, seguramente cometeremos errores, pero lo que sí te puedo decir es que hicimos un trabajo muy arduo, un trabajo que nos llevó mucho tiempo (...) Evidentemente, habrá errores, pero te aseguro que lo hicimos con mucho respeto y cariño hacia nuestro Caribe, hacia Barranquilla”, añadió el artista que hizo su debut en la televisión colombiana con el papel de Nicolás Franco en la novela Padres e hijos.

Además, Manolo indicó que respeta los malos comentarios en las redes: “Entiendo a la gente, el barranquillero es muy dicharachero y mamador de gallo. La conversación se ha centrado mucho en el acento, pero lo que puedo decir es que hicimos nuestro mejor trabajo con el tiempo que tuvimos para prepararlo (...) Al que le guste, bienvenido; al que no, también. Respeto mucho ese punto de vista y, nada, trabajamos para divertir a la gente. A veces, las cosas, como un acento, tal vez no salen perfectamente como alguien quisiera, y también se respeta ese punto de vista y trabajaremos más para una segunda temporada, si es que la llega a ver”.

Manolo Cardona desmintió rumores sobre posibles referencias a una familia barranquillera - crédito @manolocardona/Instagram

Por último, Manolo Cardona destacó que la serie es una obra de ficción y no está basada en ninguna familia barranquillera, como se especuló en redes sociales. Según el actor, la campaña de marketing de Netflix, que incluyó mensajes como “Atención, las imágenes que verás a continuación trataron de ser censuradas y canceladas por poderosa familia barranquillera”, fue diseñada para generar expectativa y no tiene relación con hechos reales.

“Es 100% ficción. No está basada en ninguna familia barranquillera, como se especuló en su momento (...) Debo destacar a todo el equipo de marketing de Netflix porque, la verdad, son unos genios para hacerlo. Y no solo lo comprueban con esta campaña que se hizo en Colombia, sino con todas las campañas a nivel mundial, que han sido muy controversiales”, expresó.