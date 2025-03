Volvió con su familia Milo, el perrito que iba en una camioneta que robaron en el occidente Bogotá

Regresó con su familia Milo, el perrito que estaba en una camioneta que se robaron en el occidente de Bogotá. (Crédito: @laura.pardo95 / Instagram)

Luego de seis días de completa angustia, volvió la tranquilidad para la familia de Milo, un perrito que iba en una camioneta que se robaron en el occidente de Bogotá el pasado fin de semana.

Con gran felicidad, su dueña, Laura Pardo, dio cuenta de la grata noticia a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Apareció, una familia de buen corazón nos lo entregó. Estamos muy felices y agradecidos con todas las personas que lo difundieron, los medios de comunicación, la Policía y todos aquellos que se preocuparon por nosotros”, expresó.

(Crédito: @laura.pardo95 / Instagram)

El pequeño canino tuvo la mala fortuna de no poder salir de la camioneta de sus dueños cuando ellos fueron víctimas de un violento robo que dos hombres con armas de fuego perpetraron en la noche del viernes pasado en el barrio El Encanto, en la localidad de Engativá, en el occidente de la capital colombiana.

“Nos interceptan y a mi esposo le pusieron un arma en la cabeza y le dijeron que lo iban a matar. Él no entendía qué estaba pasando, pensó que le iban a robar una bicicleta, y les decía que se la llevaran entonces”, contó sobre el violento suceso en el informativo de televisión Noticias Caracol.

El atraco quedó grabado en una cámara de seguridad del sector, y se evidencia que en cuestión de segundos se llevaron el vehículo.

Y aunque la pérdida de su vehículo fue significativa, lo realmente doloroso para la mujer fue que se llevaran también a su mascota, pese a que su compañero sentimental se subió al baúl del automotor para intentar frustrar el asalto, pero se cayó al piso.

“En ese momento el otro ladrón me puso el arma en el pecho y me dijo que si no me quedaba quieta me iba a matar. Yo le imploraba que no se llevar a mi perro, que me lo devolviera. En ese momento se entró el otro ladrón, prendieron el carro y se lo llevaron”, relató.

Para Pardo fue un evento muy doloroso porque su animal de compañía lo habían adoptado, luego de que lo rescataran al encontrarlo abandonado, y para rematar sufre de gastritis por lo que requiere de que le den medicamentos, así como de un alimento especial.

“No nos importa realmente lo material, si no la vida de nuestro perro. Él es lo más inocente en medio de todo esto, no se puede defender solito y lo adoptamos en la calle, le dimos una mejor vida y estaba feliz con nosotros. No soporto si está en las calles”, narró en medio del llanto.

Por ese indignante hecho de inseguridad, desde la Plataforma Alto, que lucha contra la crueldad hacia los animales, se solidarizaron con ellos y publicaron fotos de la mascota para ayudar a que la ubicaran.

“Milo, un pequeño perrito, fue secuestrado por delincuentes armados cuando robaron el carro de su familia, en Engativá, Bogotá (...) Nos piden compartir y difundir por todo lado. Se necesita ayuda @CarlosFGalan ¿Qué pasa con la seguridad en la ciudad? [sic]”, trinaron.

Milo, perrito que iba en una camioneta que se robaron en el occidente de Bogotá. (Crédito: @PlataformaALTO / X)

No obstante, fuera de la triste situación por la que estaban pasando, inescrupulosos los llamaron para pedirles dinero por su perrito.

“Nos llaman todo el tiempo, nos piden sumas de dinero, que les demos plata. Nos hicieron ir a un parque a esperar dos horas porque supuestamente lo iban a entregar y nadie lo entregó. Nosotros ya no podemos más. Yo intento ser fuerte todos los días, pero yo siento que ya no puedo más”, contó en Noticias Caracol.

Sin embargo, después de ese martirio, para su dueña y para el pequeño Milo todo concluyó gratamente, ya que apareció en buenas condiciones, como se evidenció en el video de su reencuentro.