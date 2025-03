Rey Ruiz lloró en ‘Yo me llamo’ al recordar a Cuba: “Son 34 años fuera de mi país”

Rey Ruiz se conmovió hasta las lágrimas en ‘Yo me llamo’ - crédito captura de pantalla de Caracol Televisión

El cantante cubano Rey Ruiz, jurado en la décima temporada del reality Yo me llamo, protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa durante la emisión del capítulo 40, el miércoles 5 de marzo.

El artista rompió en llanto después de la interpretación de la canción Somos novios, una de las composiciones más icónicas del maestro Armando Manzanero, a cargo de la imitadora de Ángela Aguilar. Este episodio no solo conmovió al público, sino también a sus compañeros jurados, quienes lo consolaron en medio de la transmisión.

El motivo detrás de las lágrimas de Ruiz no fue una dedicatoria personal, sino un profundo recuerdo de su tierra natal, La Habana, Cuba. El cantante explicó que la canción le evocó su pasado en el país caribeño, del cual salió hace 34 años en busca de mejores oportunidades.

“Son 34 años fuera de mi país y cuando pienso en eso no puedo evitarlo. Es mi Habana, es mi pueblo”, expresó con la voz entrecortada, mientras recibía el apoyo de sus compañeros Amparo Grisales y César Escola, quienes se acercaron para consolarlo. Escola le ofreció un pañuelo, mientras Grisales lo abrazó y le dio un beso en la mejilla.

La presentación de la imitadora de Ángela Aguilar fue especialmente conmovedora, no solo por su interpretación vocal, también por la carga emocional que transmitió. Desde los primeros segundos de la canción, Rey Ruiz no pudo contener las lágrimas y tuvo que bajar la mirada para intentar recomponerse.

Al finalizar la presentación, el cantante agradeció a la imitadora por su interpretación y le dedicó unas palabras llenas de emoción: “La cantaste hermoso, la cantaste hermoso”. Mientras que Escola, en tono jocoso, afirmó: “No me gustó, me enamoró. Sigue así, niña, sigue así”.

Por su parte, Grisales elogió a la concursante, vestida con un elegante traje rojo, por su talento y su parecido con la artista original: “Ángela, qué terciopelo, qué suavidad (…) estás divina con ese vestido (rojo), estás igualita, así que agárrate de ese personaje y no lo sueltes, porque la verdad fue hermoso”.

La presentación de la imitadora, además de conmover al jurado, también emocionó a los fanáticos del programa, quienes escribieron buenos comentarios en las redes sociales: “Tan bello como llora 🔥❤️”; “Eres lo más maravilloso! ❤️❤️❤️”; “Ese Rey Ruiz. Es un caballerazo mi hermano, lo mejor y más auténtico que le ha pasado a Yo me llamo”; “Lo amo 😍”; “Esa cara de Rey la amo 😍”; “Una canción muy romántica y quien la interpretó, nos llegó al corazón... Maestro, mi cordial saludo ❤️”; “Como no quererte tanto mi socio! Tú corazón transparente está conectado con toda Colombia”; “Rey saca la cara por el programa 😍😍😍”; “😢 nos haces llorar”; “Nunca hubo un jurado así, es lo dulce y más tierno del programa… 👏🏻”.

En una entrevista reciente con Noticias Caracol, Rey Ruiz profundizó sobre los sentimientos que lo invaden al recordar su país natal. El cantante, conocido como “El bombón de la salsa”, dejó Cuba a los 24 años y relató las dificultades que enfrentó como migrante en su camino hacia el éxito.

Su travesía lo llevó primero a República Dominicana y luego a Estados Unidos, donde tuvo que desempeñar diversos trabajos para salir adelante. “Tuve que hacer de todo como cualquier migrante que llega a Estados Unidos, desde planchar ropa, hasta repartir pizza, contar medias en una fábrica, tratar de vender un seguro de vida, que nunca lo vendí”, confesó.

Ruiz también reflexionó sobre las condiciones de vida en Cuba, describiéndolas como extremadamente difíciles debido al sistema político del país. “La vida en Cuba es muy difícil, es un es un país completamente cerrado y la verdad hay veces que no me gusta hablar de mi país porque me expreso como con disgusto. Cada vez que vengo a un país donde existe, por ejemplo, la democracia, quisiera que el mío fuese igual”, afirmó.