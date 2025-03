“Juanpis González” “se burló” de lo que le sucedió con Pirlo: aprovechó la entrevista con Andy Rivera

Entrevista Andy Rivera con Juanpis González le tiró a Pirlo - crédito @andyrivera/IG y captura de pantalla Juanís González/YouTube

El escándalo que rodeó la fallida entrevista entre Pirlo y el personaje de “Juanpis González”, interpretado por Alejandro Riaño, sigue dando de qué hablar.

Aunque ya pasaron varios días después del bochornoso momento en el que el cantante salió del escenario en estado de embriaguez y alteración, y las dos partes salieron a aplicar lo sucedido, Riaño volvió a abordar el tema, pero esta vez con su característico estilo sarcástico y de humor negro en medio de la más reciente entrevista que realizó.

A través de “Juanpis González”, no dudó en lanzar algunas indirectas respecto a lo que sucedió y la manera en la que se comportó el personaje durante el show en vivo, lo que encendió aún más la polémica en las redes sociales.

El episodio, que nunca fue emitido, pero se viralizó en las redes sociales porque algunas personas del público grabaron secciones de lo que se vivió y lo compartieron, dejó a Pirlo en el ojo del huracán debido a su comportamiento errático.

En su momento, el cantante de Cali salió a aclarar lo que le había pasado y se disculpó tanto con Alejandro Riaño y su equipo de trabajo como con los espectadores que tuvieron que presenciar el hecho. De igual forma, el comediante compartió un grupo de videos en los que contó que la situación se salió de control y la entrevista no salió bien, pero pedía que no se atacara al artista.

Pirlo pidió disculpas por lo sucedido en Juanpis González - crédito @pirloconpowerr/IG

Ahora, la entrevista volvió a ser tema de conversación porque en el reciente show de “Juanpis González”, Alejandro Riaño decidió hacer referencias a lo que pasó con el invitado, pero aprovechando la buena compañía de Andy Rivera, generando reacciones divididas entre el público.

Durante su presentación, Riaño, en su papel, no dejó pasar la oportunidad para hacer comentarios con los que le tiró al cantante de trap por lo sucedido de que no terminó la entrevista, se emborrachó, no hablaba bien, no respondía las preguntas y se perdió.

Para eso, usó la conversación con Andy Rivera y lanzó en algunas oportunidades frases con las que mencionó lo vivido con el invitado anterior.

“¿Quiere algo más? ¿Droguitas?”, le preguntó “Juanpis González” a Rivera, ya que al inicio de las entrevistas suele ofrecerles algo de tomar a los personajes para que se sientan en confianza y arranquen la charla. Sin embargo, Andy primero reaccionó con risas nerviosas y se mostró sorprendido por el comentario, sin comprender el contexto interior.

Pero “Juanpis” no se detuvo ahí y agregó otras pullas directas sobre el incidente con Pirlo, pues en un momento Rivera dijo que se sentía prendido por la cantidad de licor que habían consumido, pero mencionó que comprendió que eso era lo que quería el comediante, ya que espera que de esa forma empezara a hablar y contar más historias privadas.

“Yo me lo tengo analizado. Él lo que quiere es que yo me prenda para que empiece yo acá a hablar. ¿Si o qué?“, dijo Andy Rivera. Sin embargo, Riaño respondió con sarcasmo que no, que era “para acabarle la carrera como al otro”.

Pullas de Alejandro Riaño a Pirlo en entrevista con Andy Rivera - crédito @juapisgonzalez/IG

En otra oportunidad, Riaño dijo: “¡No! La última se nos pasaron, es verdad”, haciendo referencia a la polémica generada por el comportamiento del cantante en la grabación.

Mientras que algunos asistentes tomaron los comentarios como parte del humor irreverente que caracteriza al personaje de “Juanpis González”, otros consideraron que cruzó la línea del respeto al burlarse de una situación que ya había generado bastante controversia.

“No me parece necesario que hiciera esos comentarios”, “Pobre Pirlo como se burló Riaño de él”, “Así es el humor del personaje, cuándo van a entender”, “Qué incómodo para Andy”, “Solo son chistes, no es nada personal”, “Eso es una falta de respeto ya, ya había aclarado no tiene que salir a reirse hoy”, dicen algunos comentarios.

Para rematar, el humorista continuó con su sátira y dejó caer otra frase que incendió aún más la discusión en las redes sociales:

“Hacía falta un buen show, es que hemos pasado unas semanas, tusi, tú sí tomas y yo también”, aludiendo a rumores sobre el consumo de sustancias.

El cantante aceptó que estaba pasado de tragos y cometió errores - crédito @los40colombia/IG

Más allá de las bromas, muchos consideran que Alejandro Riaño usó el humor como estrategia para minimizar la controversia y dejar pasar la situación con la entrevista fallida.

Por ahora, ni Pirlo ni su equipo han reaccionado a las recientes declaraciones de Riaño, pero el tema sigue encendiendo el debate en redes sociales, donde algunos usuarios piden que el humorista ofrezca disculpas, mientras que otros celebran su forma de afrontar el incidente.