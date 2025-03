Westcol se metió en nueva polémica por hablar mal de importante ciudad de Colombia: “Una persona que se quede viviendo aquí pa' mi no va a llegar a nada”

El paisa volvió a generar polémica con sus comentarios segregados sobre las regiones del país - crédito Pereira En Vivo/Facebook

Westcol es uno de los streamer más conocidos del país, que goza incluso de aceptación en el exterior, gracias al contenido que realiza en sus redes sociales con transmisiones en vivo.

Sin embargo, el creador de contenido paisa ha estado envuelto en diferentes polémicas, al pronunciarse sobre ciudades o municipios del país que no cuentan con infraestructura y desarrollo como algunas de las capitales en el territorio nacional.

Una de esas fue Ibagué, que durante una transmisión lanzó varios comentarios negativos que generaron rechazo entre los internautas.

“¿Usted cree que allá le van a decir ‘Ibagué’ ‘Cúcuta?’, ni por el hp … Siempre van a mencionar a Medellín … Que los tomen como referente, nunca va a pasar, para que lo sepan” o “Para los de Ibagué que viven en ese pu… hueco, eso no pasará jamás, para que lo sepan … Solo quiero que lo sepan y me encanta decirlo”.

Westcol se despachó contra una ciudad del Eje Cafetero y generó polémica con sus declaraciones - crédito @televallenato/Instagram

El turno fue para Armenia, pues el creador de contenido protagonizó una nueva polémica en redes sociales, cuando con desagrado expresó la falta de oportunidades en la capital del Quindío.

En la grabación, el paisa señaló que aquellos que deciden quedarse viviendo allí no van a ver durante su vida el mínimo nivel de progreso, por más duro que lleguen a trabajar.

Agregó, además, que es obvio que quienes se quedan viviendo en Armenia son aquellos que tienen aprecio por su ciudad, pero que si no llegan a explorar otro tipo de escenarios no van a conseguir lo que tanto desean.

Los seguidores de Westcol han realizado diferentes amenazas a personas que han hablado mal del creador de contenido - crédito Westcol / Instagram

“Con todo respeto, pues una persona que yo siento que se quede viviendo en Armenia pa’ mi no va a llegar a nada hablando claro. Chimba uno querer la ciudad y creer la vuelta, pero usted tiene que buscar sus oportunidades”, indicó el paisa.

Aunque el paisa recalcó que en ningún momento quiso referirse a la ciudad en malos términos y sus habitantes, sí considera necesario que las personas busquen nuevas oportunidades para no quedarse estancados.

“Uno no lo dice a mal ni tampoco por menospreciar o tirarle mierda a la ciudad, pero es la realidad y usted no puede quedarse viviendo en un lugar donde no hay oportunidades”, desatando la ira del mandatario local.

Qué dijo el alcalde de Armenia, Quindío

James Padilla García, alcalde y primera autoridad del municipio de Armenia, se pronunció a través de la emisora RCN Radio de esta localidad cafetera, donde expresó que a pesar de los comentarios negativos, la ciudad y él seguirán trabajando por darle las mejores oportunidades a sus habitantes.

Alcalde de Armenia, Quindío se pronunció por declaraciones de Westcol - crédito Alcaldía de Armenia

Recalcó también que, velará porque en su ciudad se promueva la cultura del respeto y el amor, al igual que el sentido de pertenencia.

“Seguiremos trabajando por Armenia, por querer lo nuestro … Yo creo que esto es algo natural en estas redes sociales con estos muchachos que ven cómo ser influencer les genera unos rendimientos, unas ganancias grandes, entonces yo opino que eso no tiene nada que ver con el funcionamiento con lo que Armenia representa para los nuestros o para la gente”, indicó el alcalde.

James Padilla se pronunció por lo que pasó con Westcol y su pronunciamiento sobre Armenia - crédito James Padilla García/Facebook

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos seguidores del paisa que han visitado la capital quindiana, se pronunciaron sobre su discurso y dejaron mensajes como: “Mentira no es, pero tiene que empezar a cuidar sus palabras porque cada ciudad tiene lo suyo”; “qué necesidad de hacer esos comentarios, hay gente con plata en esas ciudades”; “yo creo en mi ciudad Ibagué, aquí he hecho mi capital y mis negocios”; “Armenia es una ciudad que volvió a nacer después del terremoto, pobre pendejo”, entre otros.