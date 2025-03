Marcelo Cezán reveló las estrictas condiciones con las que los eliminados de ‘La casa de los famosos Colombia’ abandonan el programa: “Salen temblando”

El presentador de 'La casa de los famosos Colombia' entregó detalles del proceso de reintegro a la realidad - crédito @michellegutty/IG

La casa de los famosos Colombia sigue entregando detalles de lo que ocurre tras bambalinas, cuando los participantes eliminados abandonan la competencia.

De acuerdo con lo que se ha visto en televisión, algunos salen conmocionados por la decisión del público, pero más allá de lo que muestra la producción no se sabe qué pasa después de que termina la transmisión.

Recientemente, Marcelo Cezán contó a través de sus redes sociales en medio de una dinámica junto a su esposa, lo que ocurre cuando un participante retorna a la vida real.

De acuerdo con el también presentador de Bravíssimo, los concursantes salen bastante consternados después de las semanas que duran en encierro, lejos de lo que pasa fuera de la ‘casa estudio’ y sin contacto con el exterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Marcelo Cezán condujo solo la gala donde se presentaron nuevas nominaciones en el ‘reality’ - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

“¿Qué pasa cuando salen los participantes?”, fue la pregunta que formuló Michelle Guty al presentador, que respondió que, incluso, reciben asesoría psicológica después de que dejan la ‘casa estudio’.

“Salen muy afectados, salen temblando y llorando porque no saben qué pasó. Salen como intrigados y conflictuados”, preguntándose si hicieron algo mal para quedar por fuera de la competencia de convivencia.

Y agregó: “Tienen ayuda psicológica y duran como tres o cuatro días sin celular para que no sientan el choque de las redes y poco a poco se van reintegrando. Cabe acotar que la mayoría es gente joven”, revelando que el encierro no es fácil de llevar después de que se sale del formato televisivo.

Cezán admitió que fue su esposa la que lo convención de aceptar la propuesta como presentador en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @buendiacolombia/Instagram

Los comentarios de los seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron algunos mensajes en la publicación de Michelle, de los cuales destacan: “Me encanta la forma tan humana que tiene Marcelo de presentar”; “qué lindo, se ve que si está pendiente de lo que pase con los famosos”; “definitivamente el cambio de la primera a la segunda temporada con él fue un acierto total”, entre otros.

Marcelo habló de la infidelidad en las relaciones

Marcelo Cezán y su esposa Michelle Guty hablaron sobre la infidelidad en las relaciones de pareja - crédito @michellegutty/Instagram

Más allá de su carrera profesional en la televisión y el entretenimiento, Marcelo Cezán también ha sido blanco de comentarios en redes sociales sobre la solidez de su relación con Michelle Guty. La pareja ha decidido mantener su vida privada lejos del interés de los medios de comunicación, más allá de lo estrictamente necesario.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador de La casa de los famosos Colombia se tomó un momento para referirse al amor, la lealtad y los desafíos que implica construir una relación duradera. En el mensaje que replicó en sus Instastories, destacó la importancia de la fidelidad y la responsabilidad emocional dentro de un matrimonio, algo que, al parecer, él viene aprendiendo y aplicando.

Marcelo Cezán y Michelle Guty son una de las parejas más estables - crédito @MarceloCezan/IG

“Ser un hombre de una sola mujer no es una condena, sino un privilegio. La fidelidad no es para cobardes. Lo más difícil del amor no es empezarlo, es cuidarlo. Todos saben enamorarse, pero pocos saben mantenerse. Porque amar no es solo decir: ‘te quiero’, es demostrarlo cuando el cansancio pesa, cuando las dudas acechan y cuando la vida golpea más fuerte de lo esperado", dice el texto que el actor y presentador compartió.

Las palabras fueron escritas por el orador motivacional, Daniel Habif, pero reposteadas por Marcelo con el fin de declararle su amor a Michelle y también para dejar resonando la reflexión entre sus más de 290 mil seguidores. “Gracias, Daniel Habif. Te amo, Michelle Gutty”, escribió Marcelo Cezán.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en elogiar la buena vida amorosa que presume junto a Michelle, siendo motivo de admiración para muchos porque se muestran como personas auténticas.