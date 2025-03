Así fue como Jessica Cediel les contó a sus papás que está preparada para tener un hijo: “Vamos a tener una conversación muy seria”

La presentadora así lo confirmó en sus redes sociales - crédito @emfuror/IG

En repetidas ocasiones Jessica Cediel ha expuesto su deseo de convertirse en madre; sin embargo, la presentadora bogotana no entregó mayores detalles al respecto de cuándo podría concretarse su idea.

A través de sus historias de Instagram, la bogotana volvió a referirse al tema, esta vez delante de sus progenitores que la acompañaban al interior de un vehículo y aprovechó para lanzarles la pregunta.

“Vamos a tener una conversación muy seria y muy importante en este momento, porque yo este año quiero tener un bebé, yo quiero ser mamá”, expuso la comunicadora y procedió a preguntarles a su papá y mamá si estaban de acuerdo con su decisión.

Al ver que la reacción de sus padre fue positiva, Cediel quiso conocer si los dos querían que fuera un niño o una niña, a lo que su madre respondió que “lo que venga”, mientras tanto, su papá con un corto y contundente sí, respaldó la respuesta de su esposa.

La conversación continuó con sus padres, ya que la conductora de televisión quiso saber qué nombre le pondrían a su nieto si se tratara de una niña o un niño.

“Mi mamá quiere que se llame Cintia, ella me quería poner así (risas), pero llegó mi papá y dijo no, que tenía que ser Jessica”, pero al momento de interrogar a su papá y debido al estado de salud del hombre mezclado con la falta de coordinación motora, no logró responder a tiempo si se tratara de un niño qué nombre llevaría.

Las veces en las que Jessica Cediel expresó su deseo de ser madre

En diciembre de 2022, la modelo bogotana respondió en una entrevista con la española Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva, cuántos hijos quería tener, dejando claro que serían tres hijos y dejó a la imaginación con quienes tendría a sus retoños; sin embargo, también mencionó que en algún momento de su vida pensó en adoptar uno solo como madre soltera priorizando que sus hijos tuvieran un gran padre.

Pero no fue hasta septiembre de 2023 que la bogotana habló del método con el que estaría buscando poder dejar descendencia, sorprendiendo con la noticia de que estaba congelando sus óvulos. “En este momento, estoy madrugando porque voy a una cita con mi ginecólogo, voy a ver cómo estoy y voy a visitar mis ‘huevitos’. Para los que son nuevos y no saben, yo congelé mis óvulos hace como unos tres, cuatro años”, afirmó la bogotana en su momento.

En 2024 volvió a referirse al tema, después de dejar claro que todo iba viento en popa con su útero y que estaba en capacidad de poder materializar su deseo de ser madre. A través de sus Instasotires, la bogotana entregó más detalles de lo que había recorrido en el camino, lo que pone a sus seguidores a sospechar que ya estaría poniendo en marcha su gran anhelo de ser madre.

La presentadora contó que tuvo un particular sueño en el que había involucrado un bebé: “Quería comentarles una historia, para que se rían conmigo. Imagínense que esta mañana tuve un sueño superraro y chistoso, igual fue bonito (...) Imagínense que soñé que tenía una niña, que tenía una hija”.

Entre risas, Cediel continuó su relato afirmando que su desempeño como madre, en el sueño, se había salido de control: “El problema es que yo tenía que cambiarle el pañal y tenía que bañarla, pero no sabía cómo hacerlo. Estaba muy nerviosa”, agregando que tenía experiencia con la maternidad, pues había ayudado con el cuidado de sus hermanas para ayudar a su mamá.