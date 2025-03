Luis Alfonso recordó el asesinato de su padre y la dura infancia que vivió por cuenta de su ausencia: “Me humillaban”

Luis Alfonso reveló que su madre sufrió maltrato por parte de su padrastro - crédito @luisalfonso/Instagram

Luis Alfonso explicó la razón por la que lleva una excelente relación con sus suegros, a los que considera sus padres, pues los conoció desde muy joven y sintió que ellos fueron los que lo criaron.

En medio de su relato, el intérprete de Contentoso sacó a la luz que su madre y él fueron víctimas de violencia intrafamiliar, ya que su padrastro los maltrataba, razón por la que desde niño salió de su casa e hizo su vida aparte. “A mi madre la cascaban, a mí me sacaban para la calle, me humillaban, me decían groserías”, contó.

Según relató el artista caucano, quedó expuesto a situación luego de su mamá conociera a un nuevo hombre con el que entabló una relación sentimental, una vez superó la muerte de su papá del que recuerda poco, pues él falleció cuando el cantante payanés apenas tenía un poco más de un año de nacido.

“Yo me crie con una niñez y una infancia siempre un poquito difícil, con una familia muy disfuncional. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 13 meses de nacido. Mi madre fue una persona que siempre se dejó pues como por el machismo. Tuve un padrastro que no fue una una buena persona”, comenzó contando el artista en entrevista con el programa digital Desnúdate con Eva Rey.

En medio de su historia, Luis Alfonso conmovió al compartir que su niñez no fue nada fácil y que incluso desde la corta edad de los 5 años debió empezar a construir su propia vida y trabajar.

“Yo estaba chiquito, yo tendría por ahí que desde los desde los 5 o 6 años y ahí me comencé a criar y y a camellar desde niño y a hacer la mía, pero pero como le digo, sí, hoy en día, hoy en día lo más lindo es eso, que como yo fui un niño como como de falta de una familia, por decirlo así, como tal, que me acogiera y eso, cuando yo llego donde Luisa, ella más que que que ser mi esposa me regaló prácticamente unos papás, porque los suegros para mí han sido mis papás, lo que es don Juan, lo que es doña Pati, también echa cantaleta como un hijo de puta la viejita, pero yo la quiero mucho, el viejito también ha sido como mi padre y y yo no tenía ni la culpa”.

El artista que saltó a la fama con su éxito Chismofilia, es padre de tres hijos y sostiene una relación sentimental de varios años junto a su esposa Luisa Fernanda Pulgarín, a quien le debe, según cuenta él, el hecho de tener la familia con la que no contó cuando era niño.

“Yo no tenía con qué mercar, incluso mi suegro me pagaban el el plan del celular. Y yo lloraba, hijo de puta, y cuando me crecía la las mecha el pelo, ahí mismo me regalaba la suegra 10 000 pesos para que me fuera motilar. San Cocho que se echa en la casa, San Cocho que están los viejos, porque yo no los dejo para ninguna parte. Soy una persona muy agradecida. Fueron las personas que me compraban pañales para mis hijos”, contó el cantante acerca de lo que representa su esposa en su vida y la oportunidad que le dio de crecer como persona.

“Es todo un caballero”, “no veo la necesidad de contar eso a estas alturas”, “admirable, cuenta con mis respetos”, “qué bonita historia, Dios lo siga bendiciendo”, “después de mamar tanto palo, Dios y la vida siempre nos recompensa con un ser lindo sea suegros, esposa hijos pero siempre llega alguien que suple lo que nunca tuvimos”, “qué lindo como se expresa de sus suegros”, comentaros algunos de sus seguidores.

